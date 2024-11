Renault Rafale

Si chiama Rafale ed è la nuova nata della Renault. La casa automobilistica francese ha lanciato sul mercato un nuovo 4×4 ibrido in grado di garantire ottime prestazioni e con cui punta a imporsi sempre di più sul mercato. La Renault Rafale è disponibile in tre diversi versioni, ognuna con le sue caratteristiche. La prima è la Renault Rafalae Techno, che è la versione base, quella più economica tra le tre ma che può comunque disporre di una vasta gamma di optional di serie inclusi (tra cui i cerchi in lega da 20″, il sistema multimediale openR link 12″, il Cruise control adattivo con funzione Stop & Go). Le altre due versioni sono la Renault Rafale Esprit Alpine e la Renault Rafale Atelier Alpine. Andiamo allora a conoscerla nel dettaglio.

Renault Rafale: le dimensioni

La Renault Rafale è un’auto molto spaziosa che permette di viaggiare comodamente in cinque persone e anche di affrontare viaggi lunghin con diversi bagagli. Basti pensare che la sua lunghezza supera i 4,7 metri, la larghezza è di 1,866 metri e il bagagliaio ha una capacità di 530 litri. Insomma, la nuova nata della casa automobilista francese è una 4×4 davvero molto comoda.

Renault Rafale: l’autonomia e la batteria

La batteria della Renault Rafael è montata sotto il pavimento e ha una capacità di 22 kWh che le permette di percorrere fino a 100 km in modalità completamente elettrica. Il serbatoio ha una capienza di 55 litri, questo significa che prima di un pieno l’auto è in grado di percorrere circa 1.000 km. Sempre per quel che riguarda la batteria, da segnalare che può essere ricarica in poco meno di tre ore (l’on board charger è da 7 kW).

Passando ai motori, la Renault Rafale ha ben tre motori elettrici, due principali e uno secondario che serve per avviare il motore termico e azionare il cambio marcio della trasmissione automatica. Per quel che riguarda le prestazioni, i 300 cavalli di cui dispone la Renault Rafale fanno sentire tutta la loro potenza in fase di accelerazione e l’auto è in grado di passare da zero alla velocità di 100 km/h in appena 6,4 secondi. Ma oltre che per la velocità e l’accelerazione, l’auto spicca per quanto risulti maneggevole e agile nonostante le sue dimensioni e il suo peso (circa 2.000 kg) importante: questo non può che essere un altro positivo per la nuova nata della casa automobilistica francese.

Renault Rafale: il prezzo

Ma quanto costa la Renault Rafale? Il prezzo dipende da vari fattori, prima di tutto dalla versione scelta. Come abbiamo detto in precedenza, sono tre le versioni disponibili sul mercato: la Techno, la Esprit Alpine e la Atelier Alpine. Il prezzo di partenza della Renault Rafale Techno è di 43.700 euro, quello della Renault Rafael Esprit Alpine è di 48.200 euro, infine la Renault Atelier Alpine può essere acquistata con un prezzo di partenza di 57.200 euro.

Quelli che abbiamo indicati sono tutti i prezzi delle versioni base: aggiungendo vari optional o scegliendo un colore della carrozzeria differente da quello base (come per qualsiasi altra automobile) il prezzo finale ovviamente salirà.