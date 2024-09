Fonte: Ufficio Stampa Renault La nuova versione ibrida della Renault Rafale è ordinabile

Si amplia la gamma della Renault Rafale. La Casa francese, infatti, ha annunciato l’apertura degli ordini di una nuova variante. Arriva ufficialmente in Italia la Renault Rafale E-Tech 4×4 300 CV. Si tratta di una nuova versione Plug-In Hybrid del crossover che punta a ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato, garantendo alla clientela la possibilità di sfruttare i vantaggi dell’ibrido e, quindi, mettendo anche a disposizione la possibilità di sfruttare il funzionamento a zero emissioni, con il solo motore elettrico attivo.

Si tratta di una nuova variante molto importante per il modello di Renault che espande la gamma del suo crossover verso l’alto, con una versione Plug-in che potrebbe attirare l’attenzione di molti potenziali clienti, interessanti alla flessibilità garantita dall’ibrido e da un sistema ad alta potenza che può funzionare a zero emissioni. Gli ordini sono già aperti ma il debutto nelle concessionarie è programmato solo per i prossimi mesi. Vediamo le caratteristiche del nuovo modello della Rafale.

Un ibrido da 300 CV

La Nuova Renault Rafale E-Tech 4×4 300CV è dotata di una motorizzazione ibrida plug-in. Il sistema è costituto da un motore 3 cilindri da 1.2 litri con turbocompressore, in grado di erogare una potenza massima di 150 CV e una coppia motrice di 230 Nm. Il motore termico è abbinato a tre motori elettrici (due principali e uno secondario) che portano la potenza del sistema ibrido fino a 300 CV. Il sistema garantisce uno 0-100 km/h completato in 6,4 secondi.

L’aggiunta di un secondo motore elettrico principale, collegato all’asse posteriore, permette di garantire fino a 136 CV di potenza e 195 Nm di coppia. Il sistema ibrido della nuova versione di Renault Rafale è abbinato a una batteria agli ioni di litio, con una capacità di 22 kWh. Il crossover della Casa francese, che ha confermato la sua presenza al Salone di Parigi, è in grado di funzionare in modalità a zero emissioni e può garantire un’autonomia fino a 100 chilometri utilizzando i motori elettrici. La batteria può essere ricarica in corrente alternata, con una potenza di 7,4 kW.

Prezzi e disponibilità

La Nuova Renault Rafale in versione E-Tech 4×4 300 CV è ora ordinabile nelle concessionarie della Casa francese, andando ad affiancare il resto della gamma Rafale. L’azienda ha confermato che le prime consegne sono previste a partire dal prossimo mese di febbraio 2025. Per quanto riguarda i prezzi, questa versione del crossover è disponibile a partire da 52.700 euro, scegliendo l’allestimento Esprit Alpine. C’è anche la possibilità di optare per la versione Atelier Alpine.

In questo caso, il prezzo di lancio è di 57.200 euro. Si tratta di un allestimento inedito che include caratteristiche stilistiche specifiche come la tinta carrozzeria Blu Sommit, spoiler flottante color Nero Etoilé, cerchi “Chicane” da 21” con pneumatici Continental e moquette che ricopre il pianale. Questa versione include tre modalità (Comfort/ Dynamic/ Sport) per adattare il funzionamento del sistema ibrido alle esigenze del momento. Ricordiamo, invece, che il listino prezzi della Renault Rafale, per il mercato italiano, parte da 43.700 euro con la versione Full Hybrid, alternativa molto interessante per gli automobilisti interessati al crossover del brand francese.