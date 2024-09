Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Nel prossimo mese di ottobre, dal 14 al 20, Parigi diventerà l’epicentro mondiale dell’automobile perché andrà in scena la nuova edizione del Salone dell’Auto. La capitale francese vivrà ancora sotto ai riflettori dopo le Olimpiadi, anche se stavolta con una kermesse dedicata all’appassionato mondo delle quattro ruote. I fanatici dei motori potranno essere soddisfatti perché le anteprime previste segnalano questo appuntamento come imperdibile, poiché sotto ai suoi riflettori brilleranno tante nuove proposte, alcune delle quali davvero mozzafiato e cariche di un fascino irresistibile. Dunque, andiamo a scoprire chi farà parte di questo evento di caratura planetaria.

Alcuni modelli molto attesi

Una colossale attesa riguarda la gemella attiva della nuova Renault 5 E-Tech che, grazie alle sue linee retrò, aveva conquistato Ginevra. Adesso il bagno di folla (e di consensi) tocca alla Alpine A290, da qualche settimana disponibile all’ordine anche nel mercato italiano. Il marchio sportivo del Gruppo Renault potrebbe presentare anche un prototipo capace di anticipare ciò che sarà il suo primo SUV elettrico ad alte prestazioni del brand. Ma tutto è ancora da confermare. Non poteva non fare un salto a Parigi anche la nuovissima e inedita Alfa Romeo Junior Veloce, la versione di punta del B-SUV del Biscione che in questo mese di settembre parte con la prima sessione di consegne.

Anche dalla Germania non staranno con le mani in mano, tanto che Audi farà vedere in anteprima in Francia la nuova A5, così come la nuova Q5 appena presentata, la Q6 e-tron e infine la RS 3 restyling annunciata da pochissimo. Insomma, la Casa dei Quattro Anelli porterà in riva alla Senna tutta la migliore argenteria, tirata a lucido per l’occasione.

Tra lanci inediti e sorprese al Salone di Parigi

Anche se BMW ha da fronteggiare diversi grattacapi, a cominciare dal richiamo di 1,5 milioni di veicoli, a Parigi tutti si attendono il nuovo X3 e la nuova M5, sia in versione berlina che touring. Citroen si candida a protagonista grazie a un modello dalle aspirazioni globali e dalla diffusione di massa come la nuova C3 Aircross, che potrà ospitare fino a 7 persone in uno spazio molto raccolto. Interessante anche la nuova Dacia Bigster, uno di quei modelli che saranno svelati sotto alla Torre Eiffel. Dopo 10 anni di assenza anche Ford torna a calpestare il suolo parigino, con la nuova Capri elettrica, un SUV che riprende il nome della mitica coupé degli anni ’70. Kia invece presenterà la nuova EV3, SUV compatto a trazione elettrica.

In casa MINI c’è tempo per mostrare un modello inedito come la nuova Aceman, così come per Peugeot l’aria di casa serve a far conoscere il suo maxi SUV 5008, a 5 e 7 posti. Tocca anche a Renault fare gli onori di casa con la nuova R4 E-Tech di serie, uno dei veicoli più attesi e che segue il concept di due anni fa. Assieme alla piccola elettrica anche la variante più potente della Rafale, con ben 300 CV e trazione integrale a disposizione. Infine Skoda, dopo tanto peregrinare, porterà a Parigi il nuovo Elroq, mentre a Volkswagen tocca rubare la scena con il Tayron, SUV familiare a 7 posti che sostituirà di fatto il Tiguan Allspace.