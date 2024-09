BMW Serie 2 Active Tourer (U06)

BMW X1 incl. iX1 (U11)

BMW XM (G09)

BMW X5M LCI (F95)

BMW X6 LCI (G06)

BMW X6M LCI (F96)

BMW X7 LCI (G07)

BMW Serie 5 Sedan incl. i5 (G60)

BMW Serie 7 Sedan (G70)

BMW Alpina XB7

Mini Cooper (F66 e J01)

Mini Countryman (U25)

Rolls-Royce Spectre (RR25)

Poco sostegno dalla Cina

In questo scenario poco allettante si aggiunge un mercato cinese, punto di riferimento assoluto per il marchio tedesco, che sta tradendo le previsioni. La domanda troppo debole all’interno dei confini della Cina sta causando un impatto molto negativo sui dati di vendita. “Nonostante le misure di sostegno del governo, la riluttanza all’acquisto continua“, si legge in un comunicato rilasciato da BMW.

Anche l’affaire asiatico contribuisce in modo netto al cambio degli obiettivi che tutti quanti a Monaco speravano potessero essere diversi. Ora, non resta che rimboccarsi le maniche e affrontare nel migliore dei modi le avversità, sperando che all’orizzonte ci possa essere qualche gioia in più e un po’ di serenità.