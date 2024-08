L'avvio della produzione della nuova generazione di Audi A5 coincide con un passo in avanti in termini di sostenibilità per il sito di Neckarsulm

La visione di Audi sull’industrializzazione del futuro continua in un percorso costellato di sostenibilità. L’azienda si sta modernizzando, digitalizzando e trasformando i suoi stabilimenti per produrre in modo ecologico. Entro il 2025, Neckarsulm, come tutti gli stabilimenti dei Quattro Anelli nel mondo, si propone di raggiungere una produzione a zero emissioni di CO2. Intanto, inizia la storia nelle linee di assemblaggio dell’impianto teutonico della nuova generazione dell’ambiziosa A5.

Fred Schulze, Direttore dello stabilimento Audi Neckarsulm, ha dichiarato: “Per la nuova famiglia Audi A5, la forza lavoro di Neckarsulm ha acquisito ulteriori qualifiche per nuovi sistemi e tecnologie di produzione automobilistica. Allo stesso tempo, abbiamo creato un’infrastruttura di produzione a prova di futuro”. Dello stesso tenore è Rainer Schirmer, Presidente del Consiglio di fabbrica di Audi Neckarsulm: “I dipendenti di Neckarsulm sanno gestire la complessità e sono flessibili. Con queste capacità, contribuiremo al successo dell’Audi A5 per il nostro sito e per Audi”.

Un impianto sostenibile

Quando sarà ultimato nel 2025, il reparto di verniciatura del sito di Neckarsulm sarà tra i più moderni al mondo. Numerosi processi sono già stati ottimizzati e per il lancio dell’Audi A5 sono state introdotte procedure ecologiche. Mentre le vernici sostenibili a base d’acqua sono da tempo uno standard per Audi, anche gli ultimi modelli sono sottoposti a un innovativo processo di verniciatura. Lo stucco è sostituito da una vernice pre-zona che può essere applicata bagnato su bagnato. La precedente essiccazione separata dello stucco non è più necessaria, consentendo di ridurre il consumo energetico: si possono risparmiare fino a 140 kWh per veicolo.

A Neckarsulm, Audi si affida a metodi efficaci per prevenire la corrosione. La verniciatura a immersione catodica, ad esempio, prevede l’immersione e la rotazione della carrozzeria a testa in giù nella vasca con un processo di rotazione. Si tratta di un procedimento più economico e accurato, che evita la minima formazione di bolle d’aria e di depositi di sporco. Un nuovo processo, più efficiente dal punto di vista energetico, viene utilizzato anche per l’asciugatura del rivestimento catodico. Rispetto al precedente processo di asciugatura esterna, ora si usa un processo di asciugatura trasversale. L’aria viene soffiata all’interno e la carrozzeria viene riscaldata dall’interno. Oltre a essere più efficiente dal punto di vista energetico, l’essiccatore trasversale è più adatto ai futuri veicoli elettrici e ibridi e ai loro pianali rinforzati. Audi ottiene un ulteriore risparmio energetico di circa 50 kWh per veicolo grazie a un processo di separazione della vernice.

Un utilizzo attento dell’acqua

Audi si impegna a usa in modo responsabile le risorse idriche in tutti i suoi siti. L’azienda mira a dimezzare il consumo d’acqua ecologicamente ponderato nella produzione entro il 2035. A tal fine, i Quattro Anelli di Neckarsulm si affidano a un ciclo chiuso dell’acqua utilizzando l’impianto di trattamento delle acque reflue dell’Associazione Unteres Sulmtal, adiacente al sito. Le nuove tubature e la tecnologia dell’impianto garantiscono che non verrà più prelevata acqua di processo dal vicino canale Neckar. Ciò consentirà di risparmiare fino al 70% di acqua dolce a partire dal 2025. Audi tratterà ulteriormente l’acqua depurata dall’impianto di trattamento delle acque reflue con l’aiuto di sistemi di filtraggio e membrane.

Le innovazioni produttive introdotte con Audi A5

Con l’inizio della produzione della nuova Audi A5, oltre l’80% dei volumi di materiale utili per il corpo della vettura viene ora fornito automaticamente. Il fissaggio praticamente senza fumo è una novità mondiale nella costruzione della carrozzerie. Si tratta di fissare componenti incollati, come le portiere, con piccoli punti di saldatura, per evitare che le parti interne ed esterne scivolino. In precedenza, i numerosi punti di fissaggio saldati dovevano essere puliti, poiché il fumo è corrosivo. Il nuovo processo elimina quasi del tutto l’accumulo di residui grazie a un flusso di gas rotante. Audi lavora più del doppio più velocemente con il nuovo metodo rispetto alle tecniche precedenti.