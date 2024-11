In un evento a Roma è stata presentata la nuova Audi A5: un vero e proprio concentrato di tecnologia ed efficienza che raccoglie il testimone della A4

A Roma, nel corso di una premiere andata in scena presso l’Accademia della Scherma, è stata presentata la nuova Audi A5, l’evoluzione della best seller della Casa tedesca, la mitica A4: un vero e proprio concentrato di tecnologia e sostenibilità per un modello capace di essere allo stesso tempo efficiente e sportivo.

Presentata la nuova Audi A5: un inno alla tecnologia e alla sostenibilità

L’attitudine al progresso fa parte da anni del DNA di Audi, marchio tedesco che ha sempre lo sguardo rivolto verso il futuro e mira continuamente a superare nuove sfide, per offrire soluzioni sempre più avanzate e sostenibili: tutto ciò si traduce nella nuova A5, simbolo della missione della Casa dei Quattro Anelli.

Svelata in Italia nel corso di una premiere a Roma, presso l’Accademia della Scherma, la nuova A5 incarna la massima espressione dell’evoluzione termica della gamma Audi: il modello rappresenta l’esemplificazione dell’approccio tecnologico del Brand nell’interpretare il presente e il

futuro della mobilità.

La nuova generazione della A5, presente all’interno del listino Audi, viene declinata con carrozzeria berlina e wagon, quest’ultima battezzata Avant come da tradizione per il brand di Ingolstadt, e raccoglie il testimone di Audi A4 per evolversi nel segno della sportività, della tecnologia e dell’efficienza.

Lo stile unico e inimitabile

Nuova Audi A5 è caratterizzata da uno stile unico e inimitabile, riconoscibile al primo sguardo sia all’esterno che all’interno. Sul fronte, dove dominano i nuovi fari a LED dalle forme stilizzate ma morbide, spicca la presenza della griglia a tela io singolo con struttura a nido d’ape tridimensionale.

Rispetto alla generazione precedente, il modello è più lungo di 6,7 centimetri, con un passo allungato di 7,2 centimetri. La calandra è più grande e presenta nuove prese d’aria e gruppi ottici più sottili. Nella parte posteriore, i passaruota sottolineano l’ampiezza della vettura, andando ad accogliere i fari digitali OLED di seconda generazione e un nuovo paraurti, dove sono integrati gli scarichi rettangolari e un diffusore, elementi che nella variante più sportiva ne modificano leggermente il design.

Gli interni sono un trionfo di eleganza e tecnologia, come da tradizione per Audi, brand che ha da poco presentato A3 allstreet TFSIe, il nuovo crossover urbano plug-in: design pulito della plancia con schermi in risalto, cabina di pilotaggio virtuale da 11,9 pollici e sistema di infotainment MMI touchscreen da 14,5 pollici che può essere integrata con il display passeggero opzionale.

La gamma di motori

Dal punto di vista meccanico, tutti i motori della nuova Audi A5 si avvalgono della nuova tecnologia MHEV Plus e sono: il 2.0 TDI da 204 CV e il 3.0 V6 TFSI della Audi S5, da 367 CV, la variante più potente della gamma. Sul primo, il risparmio in emissioni di Co2 vale 10 g/km, sul secondo, invece, fino a 17 g/km.

Alla base della nuova strategia della Casa tedesca c’è un approccio fondato su due piattaforme premium: la Ppe per le vetture elettriche e che ha fatto il debutto sulla Q6 e-tron, e la Ppc per le auto termiche. La nuova Audi A5 raccoglie il testimone di Audi A4, auto best seller della Casa tedesca, per evolverla nel segno della sportività, della tecnologia e dell’efficienza e traghettare nel futuro il valore di un’icona d’avanguardia.