TVR Cerbera Speed 12: l’auto più pericolosa al mondo

È stata battuta all’asta qualche mese per £ 601.500 fa l’unica TVR Cerbera Speed 12 di serie per l’uso su strada mai venduta. Un modello davvero eccezionale e unico, si tratta di una delle auto più folli mai realizzate, che la stessa Casa produttrice bocciò immediatamente dopo aver venduto il primo esemplare, perché si rese conto che sarebbe stato un modello davvero troppo brutale e pericoloso su strada.

TVR è la Casa britannica che negli anni Novanta divenne famosa per aver creato delle auto sportive estreme, per veri maniaci della velocità e della potenza. Ma quando a fine anni Novanta creò la Cerbera Speed 12, persino lo stesso produttore si rese conto di essere andato troppo oltre, anche per i suoi standard. Era un’auto davvero troppo pericolosa all’epoca per essere guidata da un qualsiasi essere umano.

Nel folle mondo di hypercar che vediamo oggi, con i produttori che continuano che realizzano le auto più veloci che il mondo abbia mai visto, la TVR Cerbera Speed ​​12 si adatterebbe perfettamente. Ma 20 anni fa, l’idea di un’auto stradale del peso di 1.100 kg con quasi 900 CV aveva spaventato lo stesso costruttore, tanto che – una volta venduto il primo modello – decise di non andare avanti, riconsegnando anche le somme anticipate dai futuri acquirenti.

Il motore mostruoso era formato da due sei cilindri in linea uniti insieme, per una potenza di 480 CV su ciascun lato, e quindi un totale di 960 CV, sebbene la cifra ufficiale proposta da TVR fosse di 800 CV per l’uso su strada. Alla fine del 1999, TVR decise di creare una versione da strada, il modello definitivo Cerbera Speed ​​12 fu pronto nel 2000. I depositi per la nuova auto da strada iniziarono ad accumularsi e fu lanciata anche la nuova auto da corsa, che vinse più gare dal 2000 al 2002.

Inaspettatamente, il futuro dell’auto da strada si interruppe bruscamente quando il Boss, Peter Wheeler, portò a casa uno dei prototipi finiti, rendendosi conto che era davvero troppo potente e troppo selvaggio per la strada. I piani di produzione vennero così archiviati, i depositi restituiti e i prototipi rimanenti sono stati smantellati per i ricambi per la manutenzione delle auto da corsa. Tranne uno. L’auto è stata venduta nel 2010 a un vero appassionato di TVR che oggi ha deciso di venderla all’asta e affidarla a Silverstone Auctions, che si è occupata di tutto.

Alla vettura speciale sono state aggiunte alcune parti, il vecchio proprietario ha dichiarato che il nuovo acquirente sarà il benvenuto se vorrà rimanere in contatto con lui e Brian Hosfield poiché la loro conoscenza, esperienza e competenza ingegneristica su questa vettura pericolosissima potrebbe rivelarsi preziosa.

Silverstone Auctions è stata molto orgogliosa di offrire in vendita un modello così particolare, un’auto davvero unica nel suo genere – considerata all’epoca la più pericolosa al mondo – di un’era di brillantezza automobilistica senza eguali. Per ogni serio collezionista, appassionato o pilota, era davvero una straordinaria opportunità, la leggendaria TVR Cerbera Speed 12 di serie, considerata l’auto più pericolosa al mondo, è apprezzata in qualsiasi luogo.