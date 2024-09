Fonte: Ufficio Stampa Triumph Motorcycles Triumph Motorcycles rinnova la gamma Speed Twin 1200

Triumph Motorcycles aggiorna la sua gamma con il lancio di due nuovi modelli che vanno ad arricchire la famiglia Modern Classics. La prima novità è rappresentata dalla Nuova Speed Twin 1200, che riceve diversi aggiornamenti rispetto al modello precedente. C’è da segnalare, inoltre, il debutto della Speed Twin 1200 RS, una novità assoluta per la gamma della Casa.

Debuttano le nuove Speed Twin 1200

L’aggiornamento della gamma Triumph, brand che ha fatto la storia delle due ruote, porta al debutto due moto davvero interessanti. La Nuova Speed Twin 1200 potrà contare su aggiornamenti importanti per la ciclistica, con nuove forcelle e sospensioni posteriori Marzocchi da 43 mm che garantiranno un miglioramento della maneggevolezza della moto. La nuova versione della Speed Twin 1200, inoltre, registra anche un incremento di potenza, con 5 CV in più che “si faranno sentire” in strada, garantendo uno spunto migliore e una velocità superiore rispetto al modello precedente.

Grazie a questo potenziamento, il bicilindrico Triumph Bonneville 1200 high power è ora in grado di raggiungere una potenza massima di 105 CV, valore disponibile a 7.750 giri al minuto. Il propulsore può raggiungere i 112 Nm di coppia motrice. Da segnalare anche novità anche per il design, con uno stile per il serbatoio e una nuova sella, riprogettata per essere più bassa e scolpita e esaltare lo stile sportivo della moto.

C’è poi il debutto della versione RS, una prima assoluta per la gamma Speed Twin 1200. Questa versione include una serie di accorgimenti tecnici e di stile che puntano ad esaltare il carattere sportivo della moto e a soddisfare le richieste dei motociclisti alla ricerca di un modello più estremo. Tra le caratteristiche troviamo il manubrio riposizionato e le pedate arretrate. Debutta per la prima volta nella dotazione di serie su una Modern Classics, inoltre, il Triumph Shift Assist, un cambio elettronico bidirezionale molto veloce e intuitivo. La moto è dotata di pneumatici Metzeler Racetec RR K3.

Steve Sargent, Chief Product Officer di Triumph Motorcycles, descrive, con queste parole, l’idea di base che ha portato allo sviluppo dell’inedita variante RS: “La nuova Speed Twin 1200 RS è ancor più incentrata sull’aspetto sportivo e offre una guida più coinvolgente, con performance entusiasmanti. È stata pensata per i motociclisti che cercano il meglio da una moto in termini di dinamicità, senza rinunciare a un look classico e sportivo“.

Fonte: Ufficio Stampa Triumph Motorcycles

Disponibilità

Le novità per la gamma Speed Twin 1200 saranno disponibili a breve: Triumph Motorcycles, infatti, ha confermato che i nuovi modelli saranno nelle Concessionarie Triumph a partire dal prossimo mese di gennaio 2025. Per quanto riguarda i prezzi, invece, la nuova Speed Twin 1200 sarà commercializzata con un prezzo di partenza di 14.995 euro mentre per la versione RS si partirà da 17.295 euro. Entrambe le moto potranno essere arricchite con oltre 50 accessori originali, andando a soddisfare le richieste della clientela. Circa il 70% dei motociclisti che sceglie un modello di Triumph Motorcycles opta per personalizzare il veicolo scelto.

La Speed Twin 1200 sarà disponibile in due diverse colorazioni, con una grafica esclusiva per il serbatoio “1200” che separa la parte superiore da quella inferiore. La parte superiore sarà disponibile in Crystal White o Carnival Red mentre quella inferiore sarà in Sapphire Black. Per quanto riguarda le versioni RS, invece, sono previste le colorazioni Baja Orange o Sapphire Black, entrambi con decalcomanie RS in oro.