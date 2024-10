Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Triumph Svelata nuova Triumph Trident 660: tutti i suoi segreti

Il marchio Triumph è da sempre uno dei più apprezzati tra gli amatori delle moto. In particolare, in questi anni, a far parlare tanto di sé ci ha pensato la Trident 660, l’unica roadster a 3 cilindri della categoria. Proprio questo modello ha spinto il Brand britannico ad un restyling che ha portato a nuove sospensioni migliore e tre colorazioni.

Questo modello in particolare sin dal suo esordio ha fatto registrare un ottimo successo commerciale. In questa nuova veste 2025, la Trident 660 presenta una ciclistica completamente migliorata che la rende molto maneggevole. Ci sono diversi dettagli di qualità e componenti di livello superiore abbinati a costi di manutenzione molto bassi. Tecnologia ad alto livello per questa nuova versione che beneficerà dell’Optimised Cornering ABS, del Traction Control, del Triumph Shift Assist e del cruise control di serie.

Un motore unico nel suo genere

La Trident 660 inoltre è anche dotata di display TFT con connettività Bluetooth che permette di connettere il proprio smartphone alla moto per effettuare chiamate e controllare la musica. Disponibili poi tre diverse modalità di guida tra cui si segnala la nuova configurazione Sport. Naturalmente, come tutte le Triumph, il pezzo forte resta il motore. In questo caso parliamo di un tre cilindri che si comporta bene sia a bassi che alti regimi. Oltre il 90% della coppia viene erogata da 3.600 giri al minuto a 9.750 giri al minuto.

A livello di maneggevolezza si fa apprezzare per essere una moto equilibrata. L’altezza sella è pari a 805 mm, quindi molto accessibile, mentre la larghezza complessiva è stata ridotta. Nel traffico si comporta bene grazie alla frizione leggera ed assistita. Su questa moto troviamo poi una forcella rovesciata Showa da 41 mm di alta qualità e potenti freni Nissin con doppio disco da 310 mm. Per quanto riguarda gli pneumatici, invece, è dotata di Michelin Road 5.

Nuove colorazioni

Tra i modelli del proprio segmento è l’unico a presentare ABS e TC con funzione Cornering che permette di avere la migliore prestazione possibile con tutti gli angoli di piega. La Triumph Trident 660 si contraddistingue poi per uno stile moderno, ma allo stesso tempo un po’ vintage, con linee morbide e un assetto decisamente muscoloso. In questa versione 2025 poi presenta tre diversi schemi cromatici: Cosmic Yellow, Cobalt Blue e Diablo Red a questi si aggiungono poi dei dettagli in Sapphire Black e bianco. È possibile anche avere una combinazione di colori Jet Black.

Un altro punto decisamente forte di questa moto è la sua immensa personalizzazione. Triumph, infatti, offre 45 accessori originali diversi per rendere il vostro mezzo unico. Tra le varie aggiunte ci sono bagagli studiati appositamente per questa moto, manopole riscaldate e indicatori di direzione a scorrimento. Infine, per quanto concerne il prezzo, Triumph ha deciso di non toccarlo rispetto alla precedente versione lasciandolo a 8.395 euro. L’intervallo di manutenzione, invece, è fissato a 16.000 km. I possessori di questa moto inoltre possono contare su una garanzia globale di 2 anni a chilometraggio illimitato. Tutte le restanti informazioni poi sono disponibili naturalmente sul sito ufficiale del costruttore britannico. C’è già grande attesa per questo aggiornamento 2025.