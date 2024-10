Fonte: Ufficio Stampa Triumph La Nuova Tiger Sport 800 arriva a marzo 2025

Triumph Motorcycles ha svelato la Nuova Tiger Sport 800 in versione MY25. Si tratta di un aggiornamento importante che rinnova il modello con tanti elementi inediti, andando, nello stesso tempo, a confermare le caratteristiche distintive della crossover che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento della gamma della Casa. In occasione della presentazione, Triumph ha ufficializzato anche la data di lancio e il prezzo di partenza della nuova Tiger Sport 800. Vediamo i dettagli:

Le novità

Con un nuovo motore, diverse modalità di guida, una dotazione arricchita e tanti accessori, il nuovo modello di Triumph rappresenta un’importante novità per il mercato che, di recente, ha registrato anche il debutto delle Nuove Speed Twin 1200 oltre che della Nuova Trident 600, modelli che confermano la volontà di innovare e stupire dell’azienda.

La Tiger Sport 800 MY25 debutta con il nuovo motore a tre cilindri Triumph da 800 cc. Il propulsore è in grado di garantire fino a 115 CV di potenza massima a 10.750 giri/min. Il motore garantisce il 90% della coppia già ai medi regimi mentre il picco di 84 Nm viene toccato a 8.500 giri/min. Ci sono anche il cambio a sei rapporti e il Triumph Shift Assist di serie. C’è anche il Cruise Control oltre all’ABS e al sistema Traction Control.

Per il motociclista ci sono tre diverse modalità di guida tra cui scegliere (Sport, Road e Rain). Per rendere la guida più diverte e sfruttare al massimo il tre cilindri è possibile optare per la modalità Sport. Passando alla modalità Rain, invece, è possibile aumentare la sicurezza di guida, con una risposta dell’acceleratore che diventa più morbida. La modalità Road è quella più tradizionale ed è pensata per la guida di tutti i giorni.

La crossover di Triumph può contare su forcelle a cartuccia rovesciata Showa da 41mm a funzione separata, pinze freno radiali a 4 pistoncini oltre che doppi dischi anteriori da 310mm. La Tiger Sport 800 è dotata di un sistema di illuminazione a LED e di una nuova firma luminosa che viene installata sul cupolino. Da segnalare anche la presenza di un quadro strumenti LCD con funzione di navigazione turn by turn e con possibilità di sfruttare la connettività Bluetooth.

Triumph, inoltre, mette a disposizione oltre 40 accessori originali. Per i clienti, infatti, c’è la possibilità di personalizzare la moto, arricchendo la dotazione di serie con elementi come il terminale in fibra di carbonio e il silenziatore Akrapovič slip-on con rivestimento in titanio. Non mancano i tanti accessori per trasportare bagagli e rendere il modello ancora più pratico nell’uso di tutti i giorni.

Steve Sargent, Chief Product Officer di Triumph Motorcycles, ha chiarito l’obiettivo dell’azienda nella realizzazione della nuova Tiger Sport 800: “Con questo modello volevamo raggiungere un target particolarmente esigente, grazie a un pacchetto convincente che comprende un’erogazione fluida della potenza e un perfetto equilibrio tra maneggevolezza e stabilità, oltre a un’altezza sella accessibile, una comoda posizione di guida pensata per tutte le esigenze e alcune opzioni integrate per l’aggiunta di bagagli“.

Prezzo e disponibilità

Triumph ha ufficializzato anche prezzi e tempistiche di lancio della nuova Tiger Sport 800 MY25. Il nuovo modello sarà disponibile in tutti i Concessionari Triumph a partire dal prossimo mese di marzo 2025. Per quanto riguarda il listino prezzi, si partirà da 11.995 euro con gli acquirenti che potranno beneficare di una garanzia globale di 2 anni a chilometraggio illimitati (con copertura anche degli accessori originali Triumph), potendo scegliere tra quattro colorazioni differenti (Sapphire Black, Graphite, Cosmic Yellow e Caspian Blue)