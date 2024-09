Cinque moto crossover fuori listino da comprare

Nel segmento Crossover abbiamo scovato tutte novità che per un cambio di categoria Euro, possono essere acquistate con qualche vantaggio per l’acquirente.

Fonte: husqvarna

Le moto fuori listino sono sempre un’occasione, ma non si tratta solo di modelli usciti di produzione in giacenza, ma nel caso di ultimi modelli, se cambia la classe ambientale abbiamo già moto fuori listino con le stesse identiche caratteristiche delle ultime immatricolazioni. Setacciando il segmento Crossover, ormai leader del mercato, abbiamo scovato tutte novità che per un cambio di categoria Euro, possono essere acquistate con qualche vantaggio per l’acquirente.

APRILIA TUAREG

Tornata nel listino Aprilia con in dote il nome evocativo dei tempi d’oro dell’enduro, Aprilia Tuareg è un concentrato di off-road puro e tecnologia da superbike. Condivide il motore da 659 cc con le stradali Tuono e RS 660, ma è adattato al fuoristrada con una più ampia luce a terra e rapporti più corti. Unica del segmento crossover per il marchio di Noale, è una vera enduro che non si fa intimorire dai percorsi più impegnativi, ma brilla nell’utilizzo stradale.

Fonte: Aprilia

Il bicilindrico fronte marcia sprigiona 87 Cv, più che sufficienti per viaggiare comodi e macinare chilometri da vera outlander e compagna d’avventura instancabile. Il prezzo intorno ai 12.000 euro sorride all’acquirente che con un po’ di fortuna può trovare in pronta consegna una delle prime Euro 5 e approfittare dell’occasione.

MV AGUSTA TURISMO VELOCE

Il suo nome sintetizza il concetto di turismo come prevede la filosofia MV Agusta, ma se in futuro si dividerà la scena con al più recente Enduro Veloce, la Turismo Veloce è da anni il crossover del marchio lombardo. Con la proverbiale cura e dei dettagli che uniscono eleganza e qualità dei materiali, anche questa MV sposa il motore tre cilindri 798 cc come base a cui dedicare ben più che una sortita in pista o qualche piega tra i tornanti di montagna. Snella, compatta, comoda, ha prestazioni da sportiva e si guida agilmente grazie alle dimensioni contenute. È una moto stradale dal carattere appuntito che con i suoi 110 Cv, accontenta il guidatore abituato a lambire l’asfalto, che trova l’occasione giusta per fare due pieghe anche affrontando un lungo viaggio o in vacanza. Per il resto è dotabile di tutto l’occorrente per intraprendere qualsiasi itinerario sulla lunga distanza. Il prezzo di partenza è sui 18.250 euro e vale la pena non farsi scappare qualche moto ferma in salone da un po’.

TRIUMPH TIGER 1200

Telaio e motore sono il connubio perfetto per guidare alla grande questa Triumph sia fuoristrada che su asfalto. Questo fa della Tiger 1.200 la diretta contendente britannica delle maxienduro e dei crossover più estremi. Nella versione Rally Pro ha perso 25 chilogrammi, è salita a 150 Cv (9 in più della precedente) e si candida a grande viaggiatrice senza compromessi e pochissimi limiti all’immaginazione.

Il collaudato tre cilindri 1.160 cc è ormai una garanzia e per rendere al meglio si avvale di un telaio innovativo, leggero e affidato ad un comparto sospensioni Showa semiattive e l’impianto frenante Brembo. A seconda dell’impiego più frequente a cui destinarla, si può avere la ruota da 21” nella versione Rally o da 19” per la GT, ma in entrambi i casi la versatilità è totale. Costa dai 19.795 euro in su, ma vale veramente cogliere un’occasione.

MOTO MORINI X-CAPE

Da quando è uscita, Moto Morini X-Cape è sempre piaciuta molto accontentando i motociclisti con prestazioni più che buone e un rapporto qualità/prezzo ottimo. Con 61 Cv, il bicilindrico parallelo da 649 cc è scattante e supera abbondante mente le medie di velocità del suo segmento. È la viaggiatrice dell’universo Moto Morini, ma si distingue anche in un fuoristrada occasionale o poco impegnativo. Qualcuno l’ha anche portata ai rally, ma nella versione standard è valida in ogni situazione più comune. Consuma poco e grazie ai 18 litri del serbatoio, è facile superare i 350 km di autonomia ad una media di 120 Km/h., ed è la moto ideale per chi cerca solidità e comfort, uniti ad un versatilità invidiabile. Il prezzo di partenza era di 7.190 euro, ma con qualche accessorio e versione nuova è salito. Si può sempre tentare la fortuna dal concessionario ufficiale.

HUSQVARNA NORDEN 901

Linee dure come il ghiaccio svedese per la Norden 901, che a dispetto del nome, promette calde avventure in sella al bicilindrico in linea da 889 cc e una potenza di 105 Cv. Vera e propria “Adventure”, sa districarsi in strada con grande disinvoltura, ma a vederla viene voglia di portarla in qualche area selvaggia e testarne l’ottima ciclistica, grazie ai componenti WP che nella versione Expedition hanno la forcella regolabile da 48 mm a steli rovesciati e l’ammortizzatore regolabile anch’esso nel precarico, nel freno in compressione e in estensione.

La capacità del serbatoio è di 19 litri che garantisce autonomia intorno ai 400 chilometri, è ideale per lunghi viaggi on the road e con una serie di borse laterali, diventa davvero la concorrente che non t’aspetti. È il modello che spacca un po’ la scena crossover, ma con una buona scelta di pneumatici e i cerchi a razze, è una tuttofare instancabile. 15.700 euro è la cifra di partenza, ma si sale in fretta per la l’Expedition. Conviene cercare quella che fa per noi.