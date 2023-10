Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

È quasi tutto pronto per la nuova edizione di EICMA 2023, che si terrà dal 7 al 12 novembre a Milano, come ogni anno. In occasione del grande evento, la più importante manifestazione legata al ciclo e al motociclo, MV Agusta svela un’importante novità. La creatura che ha intenzione di presentare è la Superveloce 98, un’edizione limitata di sole 300 unità della bellissima due ruote, nata per celebrare le origini del marchio.

La nascita del marchio

MV Agusta è un brand longevo, nato negli anni Quaranta del secolo scorso, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. Il conte Domenico Agusta, che dal 1927, alla morte del padre Giovanni, gestiva l’azienda di famiglia, ebbe una grande intuizione, pensando al futuro e individuando nella mobilità su due ruote un possibile punto di svolta per la produzione. Nel 1943 nacque il primo motore MV Agusta, un semplice monocilindrico di 98 cc. Solo poco tempo dopo i tedeschi occuparono la fabbrica, a causa del conflitto mondiale, motivo per il quale la moto completa debuttò quindi sul mercato durante il dopoguerra.

La due ruote che fu lanciata all’epoca era di un insolito bordeaux, lo stesso colore che anche oggi ispira la Superveloce 98, che non a caso viene proposta nella sola, elegante colorazione “Rosso Verghera”, proprio a celebrare la moto che diede inizio a tutto.

Com’è fatta

Per quanto riguarda l’aspetto esteriore, possiamo vedere sul codino e sul copricodino la scritta “98 Edizione Limitata”. Sulla piastra è stata inoltre aggiunta un’incisione laser che fa riferimento alla cilindrata del motore progettato nel 1943. La moto viene venduta accompagnata dal certificato di autenticità e dal kit racing: quest’ultimo fa scendere il peso da 173 a 165 kg a secco, mentre la potenza passa da 147 a 153 CV.

La dotazione della nuova MV Agusta Superveloce 98 Edizione Limitata è molto importante e di livello, la moto che vedremo a EICMA infatti è dotata di cerchi a raggi con finitura dorata, impianto frenante ottimizzato e alleggerito, oltre che dotato di pompa radiale Brembo PR 16/19 e pinze M4.30 Stylema anteriori. Sulla moto troviamo anche la bandiera italiana, che sottolinea l’origine Made in Italy, costruita nello stabilimento italiano sul Lago di Varese, a Schiranna di Varese.

MV Agusta sarà presente a EICMA 2023, per tutti coloro che vorranno toccare con mano le creature della Casa, al Padiglione 18P – Stand B68.

Il motore e le modalità di guida

Il motore è l’ormai noto tre cilindri in linea da 798 cc. La moto, compatta e potente, sprigionare 147 CV, e come abbiamo detto è anche estremamente leggera, contribuendo a contenere il peso a secco della moto a soli 173 kg, o addirittura 165 kg con il kit racing, che impreziosisce ulteriormente questa edizione limitata.

Le modalità di guida sono quattro in tutto: Sport, Race, Rain e Custom. Ognuna consente al pilota di modulare la moto secondo le sue esigenze e la sua sensibilità, sino alla totale personalizzazione. La moto è dotata di touchscreen TFT a colori 5,5’’.

La Superveloce 98 Edizione Limitata sarà presentata per la prima volta a EICMA 2023, realizzata in soli 300 esemplari, immediatamente riconoscibili grazie al suo colore Rosso Verghera. Un omaggio alla visione tecnica e imprenditoriale che ha gettato le basi del mito MV Agusta.