Fonte: Ufficio Stampa Ducati Moto più bella EICMA 2023: Ducati vince

Termina EICMA 2023, che nei giorni scorsi – fino a domenica 12 novembre – ha attirato migliaia di visitatori appassionati di due ruote. Un’edizione speciale, che gli esperti definiscono da record: tantissime le persone accorse, moltissime le moto e le nuove uscite spettacolari proposte al pubblico.

Come ogni anno, anche per questa edizione era previsto il premio di “moto più bella”, non poteva certo mancare. E noi siamo tutti curiosissimi di sapere qual è la moto che nel 2023 ha conquistato tutti. Ebbene, Ducati non si smentisce mai: oltre a essere la regina nel motorsport, come abbiamo visto, è anche la reginetta di EICMA 2023. La moto più bella infatti è la sua Hypermotard 698 Moto RVE, di cui davvero tutti hanno parlato nei giorni scorsi, una scoperta eccezionale.

Il verdetto

È stato il pubblico dell’Esposizione Internazionale Ciclo, Motociclo e Accessori 2023 che nei quattro giorni di apertura ha affollato i padiglioni della Fiera di Milano-Rho a votare Ducati come vincitrice; tutti hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio parere, direttamente dal Salone oppure online.

Il concorso “Vota e vinci la moto più bella del Salone”, organizzato fin dal 2005 dalla rivista italiana Motociclismo in collaborazione con EICMA, vede quest’anno la dodicesima vittoria per Ducati. L’Hypermotard 698 Mono RVE ha conquistato il primo posto con oltre il 35% dei voti sui circa 25.500 appassionati. Annuncio e premiazione ufficiale sono arrivati nella giornata conclusiva dell’evento, ieri, domenica 12 novembre, presso lo stand di Motociclismo. Andrea Ferraresi, Direttore del Centro Stile Ducati, ha ritirato il prestigioso premio per la Casa di Borgo Panigale.

Il trionfo di Ducati

Ma Ducati non vince solo a EICMA: quella appena conclusa è stata una domenica straordinaria per il marchio italiano, che ha dato il meglio di sé anche a Sepang, monopolizzando il podio con Enea Bastianini, Alex Marquez e Pecco Bagnaia. Con i risultati del Gran Premio della Malesia, Ducati eguaglia due record assoluti per il Motomondiale: il numero di 15 vittorie stagionali, e i ben cinque piloti diversi (Bagnaia, Bezzecchi, Martin, Zarco e Bastianini) che le hanno conquistate.

Il successo a EICMA 2023

L’Hypermotard 698 Mono RVE vince su tutti, e conferma l’incredibile interesse suscitato da questa meravigliosa e unica fun-bike Ducati, esposta allo stand assieme al motore Superquadro Mono. Nel suo stand la Casa ha esposto le novità presentate nel corso della World Premiere 2024, che noi abbiamo seguito e che proprio a EICMA 2023 ha vissuto il suo settimo episodio con la Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916, i cui 500 esemplari sono stati già venduti tutti in soli tre giorni.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati

Presente per il pubblico l’intera famiglia Multistrada, non poteva certo mancare, quest’anno ancora più ricca grazie alla nuova V4 S Grand Tour e alla V4 RS. Anche la DesertX Rally, al cui fianco è stata esposta la DesertX nella livrea “RR22”, ha avuto un grandioso successo. In mostra ovviamente anche le Scrambler Icon, Full Throttle e Nightshift.

Tutti gli appassionati possono vedere le moto sul sito Ducati.com, dove è online il nuovo configuratore, con cui il pubblico interessato ha la possibilità di creare la moto dei propri sogni e di impreziosirla con gli accessori Ducati Performance, oltre a vederla in diverse ambientazioni. Nello lo stand di Ducati ha attratto i visitatori per tutta la durata dell’evento, grazie alle sue meravigliose moto, ma anche ai tanti ospiti e amici intervenuti, che hanno animato lo stand e l’area esterna EICMA MotoLive.