Trent’anni di storia per la 916 di Borgo Panigale, la Casa he deciso di celebrare questo importantissimo traguardo proponendo sul mercato una nuova serie speciale, limitata e numerata dedicata, realizzata in sole 500 unità. Stiamo parlando della Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916, l’omaggio Ducati a una moto che ha rappresentato una pietra miliare nella storia del brand.

Icona del mondo delle competizioni, ma anche del design, esposta come un preziosissimo gioiello al MoMA di New York. Una motocicletta che gli appassionati conoscono e amano e che, ancora oggi – dopo 30 anni – è considerata il simbolo della bellezza applicata alle due ruote.

La supersportiva Ducati

La Ducati 916 si riconosce da sempre per il suo carattere supersportivo e perché sfoggia con orgoglio dei tratti inconfondibili e tanto amati. È la due ruote da cui nasce il DNA del design di tutte le sportive di Borgo Panigale, e ritroviamo tutti questi elementi proprio sulla nuova Panigale Anniversario: i tratti della 916 si notano nella massa concentrata sull’anteriore, nella sinuosa vista dall’alto e in elementi come il proiettore, il “nasino”, le prese d’aria, la V del cupolino, il serbatoio scultoreo, a diamante, la coda corta e agile, il monobraccio.

La livrea rende omaggio al mito 916, realizzata dal Centro Stile Ducati, riprendendo una delle più belle grafiche racing della storia sportiva del marchio italiano, quella della moto vincitrice del campionato mondiale Superbike con Carl Fogarty nel 1999.

La moto che oggi celebra i 30 anni dell’icona sfoggia con orgoglio il tricolore sul cupolino, i portanumero bianchi e il numero 1, rivisitati in chiave moderna. La porzione nera della semicarena superiore richiama invece i convogliatori d’aria della 916. Sulla cover del serbatoio è stata “ricamata” una bella corona d’alloro in colore oro, proprio come quella che c’era sulla 916. Il logo sulla carena invece è stato attualizzato e proposto con un nuovo effetto quasi 3D.

La serie limitata

Come abbiamo detto, per rendere omaggio alla supersportiva Ducati, la Casa ha deciso di realizzazione una serie limitata e numerata: solo 500 pezzi per la nuovissima e brillante Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916. La configurazione proposta è esclusivamente monoposto, arricchita dalla piastra di sterzo in alluminio ricavato dal pieno con incisione laser del nome modello e del numero progressivo. Certificato di autenticità e telo copri moto dedicato saranno consegnati ai futuri fortunatissimi proprietari.

La moto celebrativa ha il tappo per serbatoio racing in alluminio lavorato dal pieno, i condotti dell’aria per il raffreddamento dei freni anteriori, il paracalore dello scarico, le ali con disegno a doppio profilo e il parafango anteriore in fibra di carbonio. Stesso materiale usato anche per i cerchi a cinque razze sdoppiate, che riducono il peso delle ruote di 1,4 kg rispetto ai Marchesini forgiati della V4 S e di 3,4 rispetto a quelli della splendida e performante Panigale V4. L’impianto frenante è il migliore della categoria, con pinze Brembo Stylema R e condotti di raffreddamento che assicurano un’efficacia frenante fuori dalla norma.

La frizione a secco STM EVO offre una maggior fluidità in tutte le fasi di guida. Nell’uso in pista, con coperchio frizione aperto, gli appassionati possono godere del classico sound che caratterizza le Ducati da competizione.

Le pedane regolabili in alluminio lavorato dal pieno consentono di adattare la posizione di guida a qualunque corporatura. I fortunati proprietari riceveranno anche un kit per l’uso pista. La Panigale V4 30° Anniversario 916 è stata svelata nella giornata di apertura di EICMA 2023, si trova oggi nello stand dedicato insieme a tutte le altre creature della Casa, pronta per ammaliare i visitatori della kermesse milanese.