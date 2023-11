Oggi martedì 7 novembre alle ore 17 Ducati presenterà alla stampa che oggi sarà invitata a EICMA 2023 l’intera nuova gamma per il 2024

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Ducati EICMA apre i battenti: gran reveal di tutte le novità di Ducati

Tante le novità attese da parte di Ducati per il 2024, l’intera gamma per il prossimo anno sarà presentata proprio questa sera alle ore 17.00 in occasione dell’apertura dei cancelli di EICMA 2023 alla stampa. Protagoniste le Ducati delle competizioni mondiali. La Casa di Borgo Panigale sarà una delle più grandi protagoniste di EICMA 2023, dove è pronta ad accogliere tutti gli appassionati fino a domenica 12 novembre al Padiglione 15, stand N10.

Le nuove Ducati

Una delle motociclette più interessanti della kermesse sarà proprio la Ducati Panigale V4 R. La due ruote che, con Alvaro Bautista, si è confermata campione del mondo Superbike a Jerez conquistando la prestigiosa “triple crown”, ovvero i titoli piloti, team e costruttori.

Ci sarà anche la nuova DesmosediciGP con cui Pecco Bagnaia correrà nelle tre gare finali della MotoGP il duello per il titolo piloti con il compagno Jorge Martin. Ducati ha vinto in Indonesia il titolo costruttori, e la matematica assegna già a un pilota e un team Ducati i rispettivi titoli. Le moto saranno esposte con livrea gialla, la stessa usata dai piloti ufficiali MotoGP e WorldSBK nei Gran Premi italiani e, per la Superbike.

Nello stand ci sarà anche il prototipo elettrico V21L che ha stabilito nuovi record nella stagione 2023 del FIM Enel MotoE World Championship. Si presenta con la livrea speciale ispirata alla storia sportiva Ducati, la stessa sfoggiata all’IAA MOBILITY di Monaco. E venerdì la V21L cederà il posto alla Panigale V2 Supersport, insieme a Nicolò Bulega, ospite dello stand. Antonio Cairoli, nove volte Campione del Mondo Motocross sarà presente allo stand della Casa di Borgo Panigale nella giornata di giovedì.

Lo stand Ducati a EICMA 2023

Oltre all’intera gamma 2024, allo stand ci saranno anche tutte le novità che il marchio italiano ha presentato con la Ducati World Premiere e che noi abbiamo seguito nelle ultime settimane, senza perderci un dettaglio. Tra queste c’è la nuova Multistrada V4 S Grand Tour, pronta per viaggiare grazie a una dotazione di serie super completa e soddisfacente, e la V4 RS, che arricchisce ulteriormente la nota gamma Multistrada di Borgo Panigale, una versione ancora più sportiva, esclusiva ed emozionante con motore Desmosedici Stradale dotato di frizione a secco.

Ducati mostra al pubblico di EICMA 2023 anche la sua nuova Adventure, la DesertX, sia nella versione standard per tutti i giorni – ma anche per i viaggi più avventurosi – che nella variante specialistica Rally rivolta agli amanti dei Raid e dell’Adventouring più impegnativo.

Presente alla kermesse milanese tanto attesta anche la vera fun-bike Hypermotard 698 Mono, divertente, essenziale e leggera, e allo stesso tempo bella, prestazionale e sofisticata come tutte le creazioni di Ducati. Una novità assoluta per la gamma del brand, ricca di tecnologia derivata dal mondo Panigale. E infine, nello spazio dedicato alla “Next-Gen” Scrambler saranno ospiti i tre modelli Icon, Full Throttle e Nightshift.

I visitatori di EICMA potranno vivere la passione Ducati anche grazie agli appuntamenti che animeranno la settimana, a partire dall’apertura al pubblico di giovedì 9 novembre. Nelle varie giornate dell’evento ci saranno Cairoli, Michele Pirro, il campione del mondo Supersport Nicolò Bulega e il pilota e influencer Luca Salvadori.

Poi sarà la volta del pilota Supermotard Kevin Vandi, tra i protagonisti del video di lancio della nuova Hypermotard 698 Mono, e la star di YouTube Fil, allo stand sarà presente anche un designer del Centro Stile Ducati per una performance live. Tante le esibizioni anche nell’area esterna Motolive, teatro degli show-off, esibizioni in sella alle novità Ducati 2024. Mentre nell’area E-Mobility sarà possibile provare le E-Bike Ducati.