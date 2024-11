Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa EICMA Tutte le novità di Moto Morini a EICMA 2024

Moto Morini si appresta a vivere un’edizione di EICMA 2024 carica di aspettative e novità. L’azienda italiana, con una storia ricca di tradizione e passione per le due ruote, si prepara a svelare al pubblico una serie di modelli che promettono di lasciare il segno nel panorama motociclistico internazionale. L’appuntamento è fissato presso il Padiglione 24, Stand C54, dal 5 al 10 novembre, a Rho Fiera Milano.

EICMA 2024: importante per Moto Morini

EICMA 2024 rappresenta un momento cruciale per Moto Morini, un’occasione per celebrare il passato, consolidare il presente e proiettarsi con slancio verso il futuro. L’azienda si trova in una fase di forte crescita e sviluppo, e la presentazione dei nuovi modelli rappresenta un’opportunità unica per consolidare la propria posizione sul mercato globale e raggiungere un pubblico sempre più ampio.

“Questa edizione di EICMA segna una tappa fondamentale per Moto Morini, rappresentando un momento chiave nel nostro percorso di evoluzione e crescita“, afferma Alberto Monni, General Manager di Moto Morini. “Oltre a espandere la nostra presenza in segmenti di mercato nuovi, quest’anno avremo anche modo di festeggiare l’anniversario di un modello che ha fatto la storia del brand Moto Morini“.

L’ampliamento della gamma

Moto Morini ha in serbo per EICMA 2024 quattro nuovi modelli che andranno ad arricchire la gamma a partire dal 2025. Questa espansione strategica dell’offerta mira a soddisfare le esigenze di una clientela sempre più eterogenea, con gusti e preferenze diversificate.

“Il nostro impegno è chiaro: coniugare tradizione e innovazione, puntando su motociclette che esprimano performance di alto livello, affidabilità e un’esperienza di guida eccellente“, continua Monni. “I nostri modelli attualmente in gamma e quelli che presenteremo ad Eicma, incarnano l’evoluzione della nostra storia e lo sguardo del brand verso il futuro”.

Tra le novità più attese, spiccano due prototipi di media cilindrata: la Moto Morini Corsaro e la Corsaro Sport. Entrambe le moto sono state sviluppate sulla base della nuova piattaforma 750 e rappresentano un concentrato di tecnologia e innovazione. Il cuore pulsante di queste due moto è un potente motore V2 di 90° da 750 cc, capace di erogare ben 96 CV di potenza. Un propulsore unico nel suo segmento, caratterizzato da soluzioni tecniche raffinate come l’albero motore controrotante e la lubrificazione a carter secco, tecnologie mutuate dalla MotoGP per migliorare la guidabilità e le prestazioni. Moto Morini ha pensato anche ai possessori di patente A2, rendendo disponibile il motore in una versione da 35 kW.

Una Corsaro tutta da scoprire

La ciclistica delle nuove Corsaro non è da meno in termini di raffinatezza e cura dei dettagli. Un telaio a Omega, un forcellone di alluminio e un leveraggio progressivo garantiscono un’esperienza di guida sportiva e precisa. La Moto Morini Corsaro si presenta in versione Naked, con sovrastrutture ridotte al minimo per esaltare la bellezza della meccanica. Un design essenziale e aggressivo, pensato per chi ama la guida pura e senza compromessi.

La Corsaro Sport, invece, è la versione sportiva, dotata di carenatura integrale. Un look più racing e aerodinamico, pensato per chi cerca prestazioni al top e un’estetica accattivante. Entrambe le moto montano componenti di alta qualità, come i freni Brembo e gli pneumatici Pirelli, a garanzia di prestazioni elevate e sicurezza.

Tradizione, innovazione e passione

Moto Morini si conferma come un’azienda che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. L’obiettivo è quello di creare motociclette che sappiano emozionare e soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più esigente, offrendo un mix vincente di tradizione, innovazione e passione per le due ruote.

“La nuova gamma è stata progettata per soddisfare le esigenze di una clientela internazionale sempre più attenta a qualità, design e innovazione“, conclude Monni. “L’appuntamento è fissato a EICMA, Fiera Milano – Rho, dal 5 al 10 novembre 2024, presso il Padiglione 24, Stand C54, dove Moto Morini attende appassionati, partner e media per condividere un nuovo capitolo della sua straordinaria storia“.