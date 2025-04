Fiat non si ferma e registra un primo trimestre positivo in Italia andando a conquistare la leadership del mercato, anche grazie a Fiat Professional: ecco i dati

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Fiat è leader in Italia per volumi di vendita

Primo trimestre positivo in Italia per Fiat, considerando anche i risultati di Fiat Professional, brand sempre più di riferimento per il settore dei veicoli commerciali. Tra il lancio della Grande Panda e importanti conferme di altri veicoli della gamma, la Casa italiana si conferma al vertice del mercato anche dopo il primo quarto dell’anno e può guardare con fiducia ai prossimi mesi. Andiamo ad analizzare i dati forniti dall’azienda in merito alle performance registrate in Italia tra gennaio e marzo.

Leadership confermata

Fiat conferma la sua leadership in Italia al termine del primo trimestre, per quanto riguarda i volumi di vendita complessivi. La Casa ha sfiorato quota 60.000 unità immatricolate tra vetture e veicoli commerciali raggiungendo un market share del 12%. Da segnalare anche le ottime performance di Fiat Professional che ha superato quota 12.000 unità confermandosi al primo posto nel segmento dei veicoli commerciali con un market share del 25,4%. I numeri confermano il ruolo di riferimento per i due brand italiani che, mese dopo mese, continuano a ritagliarsi uno spazio da protagonisti sul mercato delle autovetture e dei veicoli commerciali.

La Pandina non si ferma

Il segreto del successo di Fiat in Italia continua a essere la Pandina, la city car che, da anni oramai, è un punto di riferimento assoluto del mercato. La vettura ha totalizzato 37.966 unità immatricolate nel corso del primo trimestre del 2025 confermandosi, con ampio margine, al primo posto del mercato. Nel corso dei prossimi mesi, grazie all’arrivo degli incentivi in Lombardia, che abbattono il prezzo della city car, la vettura prodotta a Pomigliano d’Arco potrebbe ritagliarsi uno spazio ancora maggiore in Italia, con un’ulteriore accelerazione in termini di unità vendute. Da segnalare anche i risultati della Fiat 600 che ha totalizzato 2.687 immatricolazioni nel corso del mese di marzo, centrando il miglior mese, per volumi di vendita, dal suo lancio commerciale. Il risultato arriva in contemporanea ai 70 anni della prima 600. Nel corso del trimestre appena concluso c’è stato anche il lancio della Grande Panda. La nuova arrivata della gamma Fiat è stata protagonista, a fine marzo, di un primo porte aperte che ha registrato oltre 20.000 presenze (in base ai dati forniti dalla Casa) nelle concessionarie Fiat in Italia. Per la Grande Panda bisognerà attendere le prossime settimane per valutare, con maggiore precisione, l’impatto reale che la vettura avrà sul mercato e, in particolare, sulle vendite di Fiat.

Il Ducato domina

Nel frattempo, Fiat Professional continua a registrare ottimi risultati con 12.204 veicoli immatricolati, pari al 25,4% di quota di mercato nel trimestre. In questo caso, a spingere le vendite del brand è, senza dubbio, il Ducato, da anni riferimento assoluto del mercato. Il modello, prodotto nello stabilimento di Atessa, ha toccato quota 5.361 immatricolazioni nel corso del trimestre confermandosi come il veicolo commerciale più venduto in Italia. Da segnalare anche la seconda posizione del Doblò che ha conquistato la leadership del suo segmento. I risultati di Ducato e Doblò sono importanti conferme: Fiat Professional continua a ricoprire un ruolo di riferimento in Italia con una quota di mercato da leader indiscussa.