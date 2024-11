Non tutte le vetture a zero emissioni hanno prezzi inaccessibili: ecco allora quali sono i migliori modelli, dal costo contenuto, che si trovano sul mercato

Auto elettrica su strada

Uno dei motivi per cui le automobili elettriche non sono ancora riuscite a imporsi nel mercato è il prezzo: non è un mistero che le vetture a zero emissioni costino di più rispetto a quelle termiche o a quelle ibride. Non tutte le auto elettriche hanno però prezzi proibitivi, c’è anche una serie di vetture il cui prezzo di partenza è inferiore ai 30.000 euro, altre che costano anche meno di 20.000 euro. Ma quali sono le migliori auto a zero emissioni economiche? Vediamo insieme quali sono gli otto migliori modelli di vetture elettriche che possono essere acquistate a prezzi abbastanza ridotti.

La classifica delle 8 migliori auto elettriche del 2024

Ecco allora la classifica degli otto migliori modelli economici di auto elettriche del 2024:

1) Dacia Spring – 17.900 euro

2) Leapmotor TO3 – 17.900 euro

3) DR 1.0 EV – 18.900 euro

4) Citroën ë-C3 -23.900 euro

5) Hyundai Inster – 24.900 euro

6) Renault 5 E-Tech – 25.000 euro

7) Citroën ë-C3 Aircross – 26.790 euro

8) Fiat 500e – 29.950 euro

Dacia Spring: l’auto elettrica più economica

L’auto elettrica più economica di tutto è la Dacia Spring. Non sorprende di certo che sia una vettura della casa automobilistica rumena, che si caratterizza da sempre per i prezzi ridotti dei propri mezzi.

La Dacia Spring è un’auto molto spaziosa, in cui si può viaggiare comodamente in cinque persone e che ha anche un bagagliaio con una buona capacità: il volume è di 308 litri. La Dacia Spring è disponibile in tre diverse versioni: Expression (che è quella base), Extreme e Business. Le versioni Expression e Business possono essere acquetate con il motore da 45 CV/33 kW o con quello da 65 CV/48 kW. La versione Exteme, invece, è disponibile solamente con il motore da 65 CV/48 kW.

Per quel che riguarda le prestazioni, la Dacia Spring ha una batteria compatta da 26,8 kWh la Dacia Spring ed è in grado di percorrere 225 chilometri con una sola ricarica. Per una ricarica completa tramite wallbox è sufficiente un tempo inferiore alle 4 ore. Infine, per quel che riguarda il prezzo, la Dacia Spring può essere acquistata a partire da 17.900 euro.

Leapmotor TO3: prezzo basso, autonomia alta

La Dacia Spring non è l’unica auto elettrica che può essere acquistata a partire da 17.900 euro: allo stesso prezzo si può trovare nel mercato anche la Leapmotor TO3, auto della casa automobilistica cinese che in Italia (ma anche in Europa) è però meno presente.

La Leapmotor TO3 è una vetture dalle dimensioni più ridotte rispetto alla Dacia Spring ma dalla sua ha un motore con una potenza maggiore (è di 95 CV contro i 45 CV della Dacia Spring) ma soprattutto ha un’autonomia di gran lunga superiore che le permette di arrivare a percorrere fino a 395 chilometri prima che sia necessaria una nuova ricarica.

DR 1.0 EV: il made in Italy che avanza

Per restare alle auto elettriche il cui prezzo è inferiore ai 20.000 euro, non possiamo non citare la DR 1.0 EV: il prezzo di partenza di questa city car è infatti di 18.900 euro, 1.000 euro in più rispetto a quello dei due modelli precedentemente citati.

Per quel che riguarda le prestazioni, quelle della DR 1.0 EV sono di tutto rispetto, basti pensare che la potenza del motore è quella di 61 CV e che l’autonomia dichiarata dalla casa automobilistica è di ben 294 chilometri. Insomma, prima di essere costretti a effettuare una ricarica si possono percorrere un bel po’ di strada.

Citroën ë-C3: una garanzia in versione elettrica

La Citroën C3 è un’auto che negli ultimi anni ha avuto molto successo, riuscendo a conquistare gli automobilisti di tutta Europa, come i dati di vendita dimostrano. La casa automobilistica francese ha realizzato anche la versione full electric, che è caratterizzata da un motore con una potenza di 113 cavalli e un’autonomia dichiarata da 320 chilometri.

Per quel che riguarda le linee e gli spazi, la Citroën ë-C3 (così si chiama la versione elettrica) non è molto diversa dalla classica C3 che in tutti questi anni abbiamo potuto conoscere e apprezzare. Infine, passando al prezzo, quello d partenza è di 23.900 euro.

Hyundai Inster: affidabilità e sicurezza

Tra le migliori otto auto elettriche più economiche trova spazio anche la Hyundai Inster. Il prezzo di partenza di questo modello, che si caratterizza per le forme compatte, è 24.900 euro. Ma merita una citazione l’autonomia che è di ben 327 chilometri. L’auto si contraddistingue anche per la sua affidabilità e sicurezza.

Renault 5 E-Tech: il ritorno di un grande classico

Quello della Renault 5 E-Tech è un grande ritorno che in tanti si aspettavano. “Renault 5 E-Tech Electric non è un’auto come le altre. Arriva in un momento in cui milioni di europei stanno facendo la grande transizione verso la mobilità elettrica, connessa e sostenibile. Ha anche comportato la trasformazione del Gruppo Renault nel costruttore automobilistico della prossima generazione”, ha spiegato alla presentazione dell’auto Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault.

Passiamo alle prestazioni La Renault 5 E-Tech è disponibile in due versioni, la prima con una batteria da 40 kWh, la seconda con la batteria da 52 kWh. Per quel che riguarda l’autonomia, prima di effettuare la ricarica della batteria è possibile percorrere 300 chilometri. Infine, passando al prezzo, la Renault 5 E-Tech può essere acquistata a partire da 25.000 euro.

Citroën ë-C3 Aircross: l’altra C3

Abbiamo visto in precedenza la Citroën C3 in versione elettrica, oltre alla Citroën ë-C3 di cui abbiamo già parlato, va segnalato che può essere acquistata a meno di 30.000 euro anche la versione Aircross.

Per quel che riguarda le prestazione, sono simili: il motore ha sempre una potenza 113 cavalli e l’autonomia è leggermente inferiore (310 chilometri anziché 320). Cambiano però gli optional di serie. Il prezzo di partenza è di 26.790 euro.

Fiat 500e: più di un’auto, è una vera e propria icona di stile

Quando parliamo della Fiat 500 parliamo di una vera e propria icona più che di una semplice automobile. Tra tutte quelle che abbiamo presentato in questo articolo, la city car della casa automobilistica torinese è quella più cara: il suo prezzo di partenza è infatti di 28.950 euro.

La Fiat 500e è disponibile in tre diverse versioni: Berlina, Cabrio e 3+1 (la Berlina è quella più economica ed è l’unica che ha un prezzo di partenza inferiore ai 30.000 euro). L’auto è disponibile in due diverse motorizzazioni: quello da 70 Kw (95 cv) e quello da 87 Kw (118 cv). Nella versione con il motore più potente, l’auto è in grado di raggiungere i 150 km/h e impiega 9 secondi ad arrivare alla velocità di 100 km/ partendo da ferma. Per quel che riguarda le prestazioni, la Fiat 500e può percorrere fino a 460 chilometri con una ricarica.