Nuova Dacia Spring del 2024

La Dacia Spring è uno dei modelli della casa automobilistica nata in Romania più amati e più venduti. Ora il crossover ha rifatto il look ed è arrivata sul mercato la nuova Dacia Spring 2024. “Potendo contare sul nuovo linguaggio del brand, Spring conferma più che mai il suo ruolo di componente fondamentale della famiglia DACIA. Le abbiamo conferito un design autorevole e sicuro di sé. Facendo leva sul successo della generazione precedente, Nuova Spring tira fuori il carattere, senza complessi”, ha spiegato a tal proposito David Durand, il direttore del design di Dacia. Ma ciò che è importante sottolineare è che la Dacia Spring non ha perso la propria anima ecosostenibile ed è infatti un’auto full electric. Anzi, l’auto 100% elettrica più accessibile dal punto di vista del prezzo tra tutte quelle che sono presenti sul mercato. Andiamo allora a scoprire nel dettaglio la nuova Dacia Spring 2024.

Nuova Dacia Spring 2024: le novità e le differenze con la versione precedente

Sono quattro le principali differenze tra la nuova Dacia Spring 2024 e la versione precedente. Più che quattro differenze è il caso di dire quattro evoluzioni La prima riguarda il volante, nuovo, realizzato in modo da facilitarne la presa e l’accesso ai comandi. La seconda riguarda la colonna dello sterzo, che è regolabile in altezza.

Poi c’è la nuova messa a punto del servosterzo elettrico, che consente di avere una maggiore precisione di azionamento. E poi rispetto alla versione precedente sono cambiate anche le ruote, sono disponibile quelle nuove da 15″, che sono di serie solamente sull’allestimento Extreme.

Nuova Dacia Spring 2024: le dimensioni

Rispetto alla versione precedente, la Nuova Dacia Spring ha perso qualche centimetri in lunghezza ma ne ha guadagnati sia in larghezza che in altezza. Il risultato finale è che è rimasto un’auto spaziosa con un bagagliaio ancora più capiente rispetto a prima.

Ma quanto è grande la nuova Dacia Spring? La lunghezza è di 3,701 metri (nella versione prima era di 3,734 metri), la larghezza è di 1,583 metri (nella versione prima era di 1,579 metri), l’altezza è invece di 1,519 metri (nella versione prima era di 1,513). Come abbiamo detto il bagaglio è più grande ed è passato dall’avere una capacità di 290 litri a quella attuale che è di 308 litri.

Fonte: dacia.it

Nuova Dacia Spring 2024: gli allestimenti disponibili

Sono due i principali allestimenti nella quale è disponibile la nuova Dacia Spring 2024: Expression, Extreme e Business.

Dacia Spring Expression: può essere acquistata sia con il motore da 45 CV/33 kW che con quello da 65 CV/48 kW. Tra le dotazioni di serie ha i sensori di parcheggio posteriori, i comandi per la radio al volante, i cerchi da 15″ (solamente nella versione con il motore da 65 CV) e il sistema Media Contro con presa USB.

Dacia Spring Extreme: è la versione superiore, una sorta di evoluzione dell’allestimento Expression, e può essere acquistata solamente nella versione con motore da 65 CV/48 kW. Come optional di serie ha anche la parking camera, ovvero la videocamera posteriore che si innesca inserendo la retromarcia, un display centrale da 10 pollici, due prese USB, la connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto e il sistema multimediale Media Nav Live.

Dacia Spring Business: come la versione Expression è disponibile sia con il motore da 45 CV/33 kW che con quello da 65 CV/48 kW. È dotata, tra i vari optional di serie, della camera posteriore e numerosi oltre optional di serie.

Dacia Spring 2024: l’autonomia della batteria e i tempi di ricarica

Quando si parla di automobili elettriche, uno degli aspetti che più interessano agli automobilisti interessati è quello dell’autonomia. Con la sua batteria compatta da 26,8 kWh la Dacia Spring è in grado di percorrere 225 chilometri prima di dover essere ricaricata (è questa l’autonomia dichiarata da Dacia). Un’autonomia buona considerata che, stando all’analisi effettuata dalla stessa casa automobilistica, gli automobilisti che hanno una Dacia Spring percorrono in media 37 chilometri al giorno.

La Dacia Spring 2024 è dotata di un caricabatterie in corrente alternata da 7 kW di serie che consente di effettuare l’80% della ricarica (dal 20% al 100%) in meno di 11 ore se viene attaccato a una presa domestica. Se invece viene utilizzata una wallbox per la stessa ricarica sono sufficienti meno di 4 ore. Come optional può essere poi acquistato un caricabatterie in corrente continua da 30 kW che consente una ricarica dal 20% all’80% in 45 minuti.

Quanto costa la nuova Dacia Spring? Il prezzo

Le auto elettriche hanno spesso prezzi abbastanza alti (e questo è uno dei fatto che fino a questo momento ne sta frenando il rapido aumento sulle nostre strade), la Dacia Spring in questo si diversifica perché può essere acquistata a cifre inferiori ai 20.000.

Il prezzo dipende per prima cosa dall’allestimento scelto: il più economico è l’Expression. La Dacia Spring Expression può essere infatti acquistata a partire da 17.900 euro. La Dacia Spring Business ha invece un prezzo di partenza di 19.200 euro mentre la Dacia Spring Extreme è quella più costosa e il suo prezzo di partenza è di 19.900 euro.

Il prezzo finale, per qualsiasi versione scelta fra le tre che sono a disposizione, dipende poi dai vari optional che si vogliono aggiungere ma anche dal colore scelto per la carrozzeria.

Nuova Dacia Spring 2024: a chi è consigliata

La Dacia Spring è nata come una city car e, nonostante i cambiamenti, ha mantenuto questa sua vocazione di auto da città. Va da sé che l’acquisto di questa vettura è consigliato principalmente a chi prevede di utilizzarla prevalentemente all’interno di un contesto urbano.

Il suo prezzo di partenza particolarmente competitivo, soprattutto se paragonato a quello delle altre vetture a zero emissioni, rendono inoltre la nuova Dacia Spring è un’opzione più che valida per tutti coloro che si decidono di avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’elettrico. Non a caso, secondo una statistica il 93% di coloro che l’hanno acquistata, infatti, in precedenza non avevano mai avuto un’automobile a emissioni zero.

Ma la Dacia Spring non è un’auto che va utilizzato esclusivamente in città, può tranquillamente essere guidata anche al di fuori delle città e dei contesti urbani in generale. Vi troverete comunque bene alla guida di questa vettura su qualsiasi strada stiate percorrendo.