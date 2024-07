Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Dacia Con DOBA è ora possibile acquistare le nuove Dacia Duster e Spring da smartphone

Dacia si evolve e abbraccia l’era digitale con DOBA (Dacia Omnichannel Business Acceleration). Mai come nell’età contemporanea, la tecnologia condiziona le nostre vite. Se utilizzata in modo intelligente, ci permette di svolgere un sacco di compiti in tempo zero. Avete presente le lunghe visite in concessionaria? Quelle dove il venditore ci mostra tutto il meglio della sua gamma? Per alcuni è un momento bellissimo, per altri un “calvario”, perché sanno già bene cosa vogliono. Non hanno l’esigenza di assistere coi propri al catalogo di un determinato punto vendita. Grazie alla nuova app lanciata dalla Casa di Mioveni i disagi spariscono, in quanto sarà possibile effettuare delle prenotazioni online con le nuove Duster e Spring.

Un passo avanti verso il phygital

DOBA costituisce un passo avanti nella strategia di Dacia per offrire un’esperienza d’acquisto multicanale e phygital, ovvero che combina fisico e online. Il cliente ha modo di iniziare il suo percorso dal virtuale, selezionando la vettura e la configurazione desiderata (tra completa o preimpostata, così da avere una consegna prioritaria), prima di finalizzare l’acquisto in concessionaria.

Per procedere con la prenotazione, è richiesto un account My Dacia. Ciò consentirà di monitorare lo stato dell’ordine e gestire il rapporto col marchio. Seleziona la concessionaria presso cui desideri finalizzare l’acquisto. Versa un acconto di 150 euro, tramite carta di credito o Google Pay sulla piattaforma Stripe. A questo punto, una Dacia Guide ti consentirà di recuperare maggiori dettagli sulla modalità d’acquisto e sul veicolo scelto. Ci siamo quasi. Dal rivenditore riceverai un contatto al fine di fissare un appuntamento in salone, dove completare l’ordine, e i 150 euro di prenotazione ti verranno restituiti.

Le novità di Duster e Spring

Dacia si conferma, ancora una volta, attenta agli effettivi bisogni della clientela e cerca di soddisfarli a pieno, attraverso strategie all’avanguardia. Le proposte del brand (parte del Gruppo Renault) hanno fatto breccia nel cuore degli italiani, grazie a un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Nel caso del SUV Duster, giunto alla terza generazione, le linee sono ora più moderne e aggressive, mentre le dimensioni cambiano poco.

Inoltre, gli interni risultano meglio curati e tecnologici: caratterizzati dalla nuova plancia con schermo touch da 10,1 pollici e un quadro strumenti digitale. Dal punto di vista dell’infotainment, è garantita la connettività Apple CarPlay e Android Auto. I sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la frenata automatica d’emergenza e il cruise control adattivo assicurano la massima sicurezza. La novità principale è, però, rappresentata dall’introduzione del 4×4 Terrain Control, prezioso nella guida su sentieri accidentati.

Linee squadrate e moderne, sia all’anteriore sia al posteriore, contraddistinguono la carrozzeria della Spring. La piccola elettrica, la più economica in circolazione nel Vecchio Continente, migliora nella qualità dei materiali e vanta maggiore spazio nel bagagliaio, con volume compreso tra 308 a 1.004 litri, senza considerare il frunk da 33 litri. La fruizione dei contenuti multimediali avviene con il display touchscreen da 10 pollici, mentre il quadro strumenti, da 7 pollici, è ora digitale fin dalla versione entry-level. Parco nei consumi, il motore è in grado di sprigionare una potenza di 65 CV e un’autonomia di 230 km nel ciclo WLTP.