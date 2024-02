Dacia Spring: l’elettrica low-cost cambia volto

Lanciata per la prima volta nel 2021, la Dacia Spring ha scalato rapidamente le classifiche commerciali. Grazie al suo approccio essenziale, sia in termini di contenuti che di prezzo, il più basso in assoluto con questa alimentazione, davanti alla Renault Twingo e alla Citroen e-C3. La formula adottata è valsa un successo immediato, ergendosi come terza BEV più venduta ai privati nel 2022 e nel 2023. Con oltre 140.000 immatricolazioni nel mondo, gode di ottima fama, favorita dalle ambite 5 stelle conseguite nei test Green NCAP, programma di valutazione dell'impatto ecologico dei veicoli. Su queste premesse sbarca ora in commercio già la seconda generazione, piena di importanti novità. Andiamole a scoprire insieme.