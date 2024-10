Supera ostacoli, rompe il ghiaccio e naviga nell’acqua: è lo Sherp ATV, un mezzo con pneumatici anfibi per affrontare le condizioni più estreme, ma non solo

Volete un mezzo per andare davvero ovunque? Probabilmente lo Sherp ATV è quello che fa per voi. Prodotto – ovviamente – dalla Sherp, un’azienda russa, questo anfibio è in grado di superare ogni ostacolo e di muoversi con la stessa disinvoltura sul fango come nell’acqua o sul ghiaccio.

Grazie ai suoi pneumatici alti 1,5 metri e al suo potente motore diesel Kubota quattro cilindri, lo Sherp ATV è in grado, secondo l’azienda, di superare ostacoli alti fuino a 70 cm, e raggiunge una velocità di 45 chilometri su terra e 6 chilometri in acqua.

Per misurarsi nelle condizioni più estreme

Lo Sherp ATV è pensato per chi ha bisogno di un mezzo in grado di affrontare pure le condizioni più estreme. Non importa se vi trovate bloccati in una palude, in un’area innevata o su terreni accidentati: il veicolo anfibio garantisce performance eccezionali. Il look innovativo degli pneumatici permette sia di avanzare lungo superfici ostiche sia di galleggiare sull’acqua. In tal modo, l’esemplare costituisce un campione nel mondo dell’off-road.

Oltre a dispensare prestazioni soddisfacenti tanto su terra quanto in acqua, la vettura sa affrontare anche condizioni meteorologiche avverse. La struttura robusta e la trazione offerta dalle “calzature speciali” si traduce in una condotta ottimale, indipendentemente dalle circostanze. Insomma, qualora abbiate in mente di spingere i vostri limiti al di là dei sentieri battuti, avete un’opzione da considerare. Che voi siate degli aspiranti avventurieri o dei professionisti impegnati in operazioni di soccorso o manutenzioni in località sperdute, finirete per apprezzarlo.

Tra le caratteristiche maggiormente menzionate dal gruppo dei (felici) acquirenti spicca la semplicità. A dispetto della meccanica d’avanguardia e delle tecnologie innovative, tipo i già citati pneumatici anfibi, è facile da mantenere. E, come sarete consapevoli se avete un po’ di esperienza, ciò fa una differenza enorme. In casi d’emergenza, contraddistinte da ambienti isolati, il lavoro deve essere rapido e agevoli, affinché la missione intrapresa possa essere portata a termine.

Alleato inarrestabile

Comunque, per appurarne le qualità non è essenziale l’utilizzo in luoghi remoti. A conferma di ciò, le squadre di salvataggio se ne servono in posti colpiti da disastri naturali, quali alluvioni o terremoti, dove le strade tradizionali risultano fuori servizio. Anziché gettare la spugna, lasciandosi prendere dal panico o dallo sconforto, è meglio “chiamare” lo Shartp ATV: vi tirerà fuori dai guai.

Inoltre, in ambiti industriali, come la manutenzione di infrastrutture remote o l’esplorazione di giacimenti minerari, il prezioso veicolo aiuta a destreggiarsi nelle difficoltà. Prezzo? Poco meno di 60.000 euro e lo si può ordinare online con tanto di garanzia di un anno o 200 ore di utilizzo motore.

Tenute presente le capacità uniche e le innumerevoli modalità d’impiego, lo scoglio economico crediamo sia giustificato. La pensano così anche gli amanti del brivido e le aziende specializzate. A fronte di un investimento significativo, il produttore assicura un “alleato” inarrestabile. Concepito per scatenarsi quando la situazione diventa critica, lo Sherp travalica i confini del semplice off-road. Consiste in una macchina da lavoro, rivolta a chi ha il compito di spostarsi in aree ostili. La solidità dei componenti, abbinata a tratti unici nel suo genere, rende lo Sherp ATV un must have.