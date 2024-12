Una splendida Porsche 917K, guidata in un iconico film dall'attore Steve McQueen è finita all'asta. Le proiezioni parlano di una cifra a di poco folle per questo bolide

Il cinema e l’automotive da anni vanno a braccetto. Alcune vetture, infatti, entrano inevitabilmente nell’immaginario collettivo grazie alla propria presenza in film di grande successo. In alcuni casi potremmo quasi dire che sono delle protagoniste silenziose, che si prendono la loro porzione di inquadrature tra un ciak e l’altro. Pensiamo ad esempio alla Batmobile, un’auto leggendaria che non esiste nella realtà, ma che nei due film diretti da Tim Burton era costruita sul telaio di una Chevrolet Impala.

Poi come si può non citare la mitica DeLorean, l’auto fallita ancora prima di uscire dalla fabbrica, che però è rimasta immortale grazie alla trilogia di Ritorno al Futuro dove “recitava” il ruolo di macchina del tempo. O ancora, volendoci spostare nell’ambito delle serie TV c’era la mitica Ferrari 308 GTS guidata da Tom Selleck in Magnum P.I., insomma questi veicoli sono diventati veramente iconici e sarebbe difficile, se non impossibile farne una lista completa.

McQueen e la sua Porsche

Tra i tanti però c’è un altro veicolo che può ritenersi un pezzo della storia del cinema: stiamo parlando della leggendaria Porsche 917K del 1970 guidata da Steve McQueen nel film Le Mans. L’attore statunitense è stato uno dei più grandi di sempre, in particolare famoso tra gli anni ’60 e ’70 deve la sua celebrità al suo atteggiamento spericolato, che spesso gli creò problemi anche con alcuni registi. Amante dei motori come pochi, preferiva girare egli stesso le scene più pericolose a bordo di auto e moto.

McQueen durante la sua carriera pensò più volte di abbandonare il cinema per diventare un pilota. Ha preso parte alla 12 Ore di Sebring del 1970 insieme a Peter Revson con una Porsche 908 arrivando primo nella propria categoria e secondo a 23″ dai vincitori. Purtroppo per lui non riuscì invece a prendere parte alla 24h di Le Mans poiché la produzione gli negò il supporto richiesto. Il film Le Mans in sé fu un fiasco completo al botteghino, ma ancora oggi viene ricordato come una delle migliori pellicole sulle corse automobilistiche mai girate.

Il precedente fa ben sperare

Proprio quell’iconica vettura oggi è vendita in un’asta da Mecum Auctions e sarà disponibile dal prossimo 18 gennaio. Si parla già di una cifra che dovrebbe superare i 15 milioni di dollari, quindi un giocattolo che in pochi si potranno permettere. L’auto in questione, guidata proprio da McQueen, è resa ancora più iconica dalla frase e dal suo autografo posti sulla fiancata per ringraziare la produzione.

Questo splendido modello ha il numero di telaio 917-022 e proprio come le altre due Porsche usate per il film è vestita con la livrea Gulf Racing. La 917K è stata venduta per l’ultima volta nel 2000 per 1,32 milioni di dollari. L’ultimo proprietario noto è l’attore Jerry Seinfeld. Al momento la Casa d’aste non ha ancora offerto stime di un possibile prezzo, ma si sa che un’altra 917K usata nel film, quella con numero di telaio 917-024, è stata venduta per 14,8 milioni di dollari da Gooding & Company nel 2017. Quel particolare esemplare però non era autografato da McQueen, quindi è probabile che questo di Mecum Auctions raggiunga cifre ancora più folli.