DeLorean, la storia e le curiosità dell’auto di “Ritorno al Futuro”

Fonte: Getty Images In Ritorno al Futuro il duo di protagonisti viaggiava nel tempo a bordo di una DeLorean DMC-12

Se eravate bambini negli anni Ottanta, ricorderete senz’altro Ritorno al futuro, la trilogia di Robert Zemeckis con Michal J.Fox e Christopher Lloyd protagonisti. Tante innovazioni sono state anticipate proprio dalla pellicola, con netto anticipo rispetto al loro arrivo nel mondo reale. Tra le auto volanti (le cosiddette eVTOL) agli hoverboard, i progettisti ebbero l’occhio lungo. Resta, comunque, il fatto che il punto più alto toccato ha quattro ruote ed è la mitica DeLorean DMC-12. Suvvia, chi non se ne è innamorato? Era lei la vettura che trasportava i protagonisti tra le varie epoche.

Opera del geniale e stravagante Dr. Brown, aveva uno stile unico, facilmente riconoscibile. Sebbene fosse stata realizzata da un’azienda americana, il design fu italiano. E mica di uno qualsiasi! La matita era quello di un mito in carne e ossa, Giorgetto Giugiaro. Lo stesso “papà” di esemplari iconici, quali l’Alfa Romeo Giulia GT, la Fiat Panda, la Volkswagen Golf, la BMW M1 o la Lancia Delta. Gli avevano chiesto di realizzare un gioiello futuristico, che sembrasse provenire da una galassia lontana.

Anche se non è nostro compito lanciarci in giudizi, i continui omaggi fino ai giorni nostri lo decretano un esperimento riuscito. Il ruolo centrale avuto in uno dei lungometraggi più amati dal grande pubblico ha contribuito a consacrarla mito. Trovarne una in buone condizioni sul mercato è complicato oggi, e in caso qualcuno intenda disfarsi di questo pezzo di storia, i collezionisti fanno “guerra” tra loro pur di assicurarsela. Ma cosa sappiamo davvero di lei? Andiamolo a scoprire.

Portiere ad ali di gabbiano

Lo sviluppo del veicolo è legata a doppio filo con l’omonimo Costruttore, la DeLorean Motor Company, fondata nel 1975 da un uomo: John Zacharias De Lorean. Ingegnere automotive, aveva ricoperto posizioni di prestigio alla General Motors, che, però, gli stavano stretti. Noto per la sua visione innovativa e il design audace, scelse di “mettersi in proprio”, attraverso la creazione di una propria Casa, dedicata alla creazione di gioielli rivoluzionari.

Per realizzare l’obiettivo occorreva affondare le radici in un luogo adatto. E cosa c’era di meglio di Detroit? La città, simbolo della classe operaia, culla di realtà del calibro di Ford, General Motors e Chrysler. Cuore pulsante dell’industria, Detroit assicurava un’infrastruttura già adeguata, comprensivo di impianti produttive, vie di comunicazione e un bacino di manodopera esperta. Eppure, la DMC-12 vide la luce in Irlanda del Nord, a Dunmurry. Perché? Ça va sans dire, incisero motivi economici. Il Governo britannico accettò di finanziare il progetto, al fine di creare occupazione in un’area disagiata. Una serie di problemi e sfide legate alla progettazione, al finanziamento e alla costruzione dello stabilimento, rallentarono la tabella di marcia. Nonostante l’entusiasmo iniziale, il via in fabbrica alla DMC-12 solo nel 1981.

Gli esterni stupirono per l’audacia nelle soluzioni, una su tutte le portiere ad ali di gabbiano. Merito di un meccanismo a molla. Da un lato, ciò conferiva al mezzo un aspetto futuristico, e, dall’altro, suscitò curiosità. Altrettanto significativa era la carrozzeria in acciaio inossidabile non verniciato. In contrasto alle tonalità brillanti delle sportive di allora, esprimeva una natura industriale e “grezza”. L’acciaio si traduceva in una resistenza sopra la media, peccato che complicasse la produzione e la riparazione dell’auto.

In posizione posteriore, pulsava un motore V6 PRV (Peugeot-Renault-Volvo) da 2.85 litri. Sprigionava circa 130 CV a 5.500 giri/min e 208 Nm di coppia motrice, piuttosto modesto se rapportato a certe sportive del periodo, ma raggiungeva una discreta velocità massima di circa 175 km/h. Da 0 a 100 km/h scattava in 10,5 secondi. Tra il 1981 e il 1982 uscirono dalla catena di montaggio 8.583 esemplari, prima di finire in bancarotta.

La fretta di immettere sul mercato la DeLorean DMC-12 si rivelò fatale. Non abbastanza testata a lungo, gli acquirenti lamentarono evidenti problemi di qualità costruttiva e affidabilità meccanica. A dispetto dei successivi passi in avanti, i dati commerciali rimasero sotto le aspettative. D’altronde, lo scoglio del prezzo era importante, costando 25.600 euro, quasi 7.000 in più rispetto a una Chevrolet Corvette e 3.000 a una Porsche 911 SC. Tenuto conto di un tasso medio di inflazione del 3% annuo, equivarrebbero a circa 88.000 euro nel 2024. Servivano 85.000 dollari per aggiudicarsi una DMC-12 placcata in oro 24 carati, costruita in 100 esemplari, frutto di una collaborazione siglata assieme ad American Express. Uno dei pezzi rimanenti è stato messo qualche anno fa all’asta al prezzo stimato di 150.000 dollari.

Fine ai sogni di gloria

Come se ciò non fosse abbastanza, l’epoca fu segnata dalla crisi economica globale. Il boom dei prezzi degli anni Settanta continuava a far sentire dei contraccolpi. Inoltre, l’inflazione elevata e l’aumento dei tassi d’interesse imposto dai Governi per cercare di stabilizzare le valute, inasprirono il clima. Le compagnie automobilistiche che producevano modelli di nicchia, soprattutto sportive e di lusso, andarono in profonda sofferenza. Uno dei colpi più devastanti, ritenuto da tanti quello di grazia, avvenne nel 1982.

Con la sua adorata creatura in difficoltà finanziarie e sull’orlo della bancarotta, John DeLorean era alla disperata ricerca di fondi per mantenerla in vita. Fu in questo contesto che, contattato da un informatore, accettò di partecipare a un’operazione illecita di traffico di cocaina. Suo malgrado, si trattava di un’operazione orchestrata dall’FBI. Messo agli arresti il 19 ottobre 1982, il danno d’immagine subito fu letale. Già in bancarotta tecnica, l’azienda non riuscì a sopravvivere e cessò del tutto la produzione nel 1982. La prematura scomparsa non impedì alla DMC-12 di assurgere a simbolo intramontabile della settima arte. Ora è esposta in vari musei ed eventi di cultura pop, dove i fan hanno l’opportunità di ammirarla da vicino.

Ha cementato ulteriormente il suo status di icona culturale negli anni successivi, omaggiata anche dai Simpsons e Ready Player One. È poi apparsa in numerosi videogiochi, tra cui franchise come Grand Theft Auto (GTA) e Rocket League. Negli ultimi anni, il prezzo di una DeLorean in buone condizioni può oscillare tra i 30.000 e i 50.000 dollari, ma esemplari ben conservati e con una storia documentata sono in grado di raggiungere cifre ancora più elevate. Riportata in auge tramite restomod elettrico nel 2021, alimenta il mito.