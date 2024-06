La DeLorean DMC-12 rinasce in una nuova veste a zero emissioni: così il progetto di Electrogenic ridà nuova vita all'iconico modello di Ritorno al Futuro

Se c’eravate negli anni Ottanta ricorderete senz’altro Ritorno al Futuro. La trilogia cinematografica, diretta da Robert Zemeckis, ha fatto sognare intere generazioni, soprattutto grazie alla sua auto, l’inimitabile DeLorean DMC-12. Ora l’iconica quattro ruote può sfrecciare nel presente, grazie al powertrain elettrico. Electrogenic, azienda britannica già all’opera su altri progetti legati a Hollywood (tipo la Rolls-Royce Phantom di Jason Momoa), ha sfornato un kit specifico. In confronto all’originale, la DeLorean DMC-12 sottoposta a rivisitazione ha compiuto dei netti passi avanti. Da fermo raggiunge i 100 km/h in soli 5 secondi, cioè la metà del tempo della versione originale, e vanta una coppia motrice massima di 310 Nm.

Conversione alla trazione elettrica

“Dalla fondazione di Electrogenic nel 2018 – ha dichiarato Steve Drummond, CEO di Electrogenic -, abbiamo riscontrato un grande interesse da tutto il mondo nella prospettiva di una conversione di un veicolo elettrico DeLorean. Con il suo design fantascientifico – ancora sbalorditivo dopo 40 anni – e un motore deludente, è davvero il candidato perfetto per la conversione alla trazione elettrica. Ora siamo lieti di rivelare al mondo il nostro pacchetto di tipo ‘plug and play'”. Sviluppato interamente nella divisione interna utilizzando la nostra tecnologia proprietaria, conferisce al DMC-12 le prestazioni sportive che la sua forma futuristica ha sempre meritato”.

L’autonomia è di circa 240 km, assicurata dalla batteria da 43 kWh collocata al posto del serbatoio di carburante. Il kit include pure la frenata rigenerativa e la possibilità di scegliere tra diverse modalità di guida, tra cui Eco per massimizzare la percorrenza e Sport, incentrata sulle performance. Non manca neppure la funzione launch control, adibita a partenze brucianti, e il sistema Vehicle to Load, con cui ricaricare dispositivi elettronici.

Il prezzo

L’intervento di Electrogenic include pure l’integrazione di Apple CarPlay, uno schermo nel cruscotto adibito a monitorare lo stato della batteria e un “clima” migliorato, affinché la DeLorean a zero emissioni sia adatta all’uso quotidiano. Ora vi verrà da chiedere quanto possa costare un gioiello del genere. L’esemplare base è un oggetto parecchio ambito tra i collezionisti, e – ci perdoneranno i fan – non è un ‘fulmine di guerra’. Aggiungiamoci il netto upgrade in termini di prestazioni a una carrozzeria suggestiva, al significato storico racchiuso, ed è ovvio il prezzo elevato del kit. Così, in effetti, è, aggirandosi tra le 65.000 e le 85.000 sterline (circa 77.000-100.000 euro), al quale va sommato il costo della vettura da ‘donare’.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati del nostro pacchetto di conversione ‘plug and play’ della DeLorean EV; trasforma la DMC-12 da un incrociatore americano in una vera auto sportiva, con prestazioni che si abbinano perfettamente alle sue immagini senza tempo dell’era spaziale – ha aggiunto Drummond -. Quando John DeLorean iniziò a realizzare la DMC-12 più di quarant’anni fa, era determinato a creare un’auto sportiva che fosse sostenibile e che resistesse alla prova del tempo. Una conversione EV ha quindi perfettamente senso e sembra in linea con l’etica del progetto originale. Posso anche attestare che le sospensioni originali dell’auto, progettate da Lotus, sono più che all’altezza del compito di gestire la coppia ritrovata; l’auto è favolosa da guidare”.