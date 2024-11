Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini La nuova supercar di Lamborghini presentata a Shanghai

Automobili Lamborghini ha svelato la Revuelto Opera Unica, un’auto unica nel suo genere, durante l’evento Lamborghini Esperienza Arte a Shanghai. Questa straordinaria creazione, realizzata dal Centro Stile Lamborghini e dal reparto di personalizzazione Ad Personam, è dedicata al mercato cinese. La Revuelto Opera Unica rappresenta la perfetta fusione tra l’innovazione e l’essenza artistica di Lamborghini, elevando lo spirito innovativo del marchio a un nuovo livello.

L’ispirazione del design esterno

Il design esterno di questa esclusiva Revuelto è ispirato a un viaggio cosmico verso la stella più luminosa della costellazione del Toro, in linea con la strategia di elettrificazione “Direzione Cor Tauri” di Lamborghini. La verniciatura, simbolo di velocità e potenza, ha richiesto 480 ore di lavorazione artigianale in aggiunta ai tempi di produzione standard della Revuelto. La livrea, realizzata a mano, combina i colori Rosso Mars, Arancio Dac e Arancio Apodis con un effetto sfumato che passa dal Nero Pegaso al Rosso Efesto. Il diffusore posteriore in Rosso Efesto completa il design, accentuando il dinamismo dell’auto.

Un abitacolo raffinato: l’eleganza degli interni

L’interno della Revuelto Opera Unica accoglie i passeggeri in un abitacolo raffinato in Nero Ade, impreziosito da dettagli in Rosso Efesto. L’artigianalità si riflette in ogni dettaglio, come le cuciture e le bordature a contrasto che esaltano il logo, realizzate con 53 ore di lavorazione extra. La pelle monocromatica e il Corsatex by Dinamica, arricchiti da cuciture e bordature a contrasto, completano il design. A suggellare l’unicità di questa creazione, una targhetta Opera Unica in carbonio, con sfumature Rosso Efesto e l’iscrizione in Bianco Monocerus.

Il programma di personalizzazione Lamborghini Ad Personam consente ai clienti di creare la propria Lamborghini, esprimendo la propria individualità in ogni dettaglio. Dalle infinite combinazioni di colori e materiali, ogni elemento incarna i rigorosi standard di qualità e l’eccellenza del design Lamborghini.

Lamborghini Revuelto Opera Unica: prestazioni eccezionali

Lanciata nel 2023, la Lamborghini Revuelto è la prima supercar ibrida V12 plug-in HPEV (High-Performance Electrified Vehicle) del marchio. Grazie alla sua architettura innovativa, al design aerodinamico e al nuovo telaio in carbonio, la Revuelto raggiunge nuovi livelli di prestazioni, sportività e piacere di guida. Il sistema ibrido plug-in combina un nuovo motore a combustione interna con tre motori elettrici e un cambio a doppia frizione, generando una potenza complessiva di 1.015 CV. La Revuelto accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e raggiunge una velocità massima di oltre 350 km/h.

Durante l’evento Lamborghini Esperienza Arte, le tematiche di potenza e performance della Revuelto sono state esaltate da un’installazione artistica intitolata “The Racing of Speed“. L’opera rappresenta una Revuelto in corsa accanto alla “Somersault Cloud“, una nuvola mitologica della cultura cinese nota per la sua capacità di percorrere migliaia di chilometri in un solo giorno.

Urus SE: il primo SUV super sportivo ibrido plug-in di Lamborghini

L’evento ha visto protagonista anche la Lamborghini Urus SE, esposta nella sezione “The Speed Deck”. Presentata all’inizio dell’anno come la prima versione PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) del SUV Super Sportivo di lusso, la Urus SE adotta un motore V8 biturbo 4.0 e un powertrain elettrico, formando un sistema ibrido che genera una potenza totale di 800 CV e una coppia di 950 Nm. La Urus SE offre prestazioni eccezionali con una significativa riduzione delle emissioni e si adatta a diverse condizioni stradali grazie alle 11 modalità di guida disponibili.