Lamborghini, numeri in crescita: in sei mesi consegnate 5.558 vetture

Lamborghini da record nel primo semestre del 2024

Automobili Lamborghini archivia il 2024 con risultati straordinari, confermandosi un punto di riferimento delle supersportive di lusso. La Casa di Sant’Agata Bolognese ha registrato 5.558 vetture consegnate, in aumento del 14,1% del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo la cifra record di 1,621 miliardi di euro. La profittabilità del 28,2% indica la bontà del corso intrapreso, contraddistinto da un miglior bilanciamento delle consegne e dei parametri finanziari e di business.

Revuelto protagonista assoluta

Numeri molto importanti, che testimoniano il forte interesse riscosso dalle attuali auto in produzione. Della nutrita schiera spicca, in particolare, il nome della Revuelto, la plug-in hybrid della svolta nella transizione ecologica. Quello della battaglia climatica è uno degli argomenti di maggior interesse degli ultimi anni, e pure il comparto dei motori ha l’opportunità di fare la differenza. Voltarsi dall’altra parte sarebbe un po’ come mettere la testa sotto la sabbia, e allontanare una frangia di potenziali acquirenti. In Lamborghini sono consci dell’importanza di rimanere al passo coi tempi, su ogni versante.

Lo aveva dimostrato negli scorsi anni al lancio della Urus, il suo primo SUV. Senza prestare ascolto agli scettici, l’azienda del Gruppo Volkswagen ha pensato di andare fino in fondo ed è stata ricompensata. Sul mercato è arrivata in anticipo rispetto alla Purosangue di Ferrari, rivale numero uno, una lungimiranza premiata sul campo, infatti, oltre alla versione base, pure le derivate vanno forte, tipo la Urus SE, lanciata a Pechino e accolta in termini favorevoli.

A sua volta, la Huracán mantiene un solido portafoglio ordini, in attesa di conoscerne l’erede. Manca poco al fatidico giorno: il 16 agosto uscirà allo scoperto e, c’è da metterci la mano sul fuoco, sarà uno spettacolo. A livello di powertrain, disporrà di un powertrain plug-in hybrid. Così facendo, a fronte di emissioni ridotte, le tipiche emozioni suscitate dalle Lamborghini restano invariate.

Direzione Con Tauri

Il rendimento di Lamborghini attesta la validità della strategia Direzione Con Tauri, votata a una progressiva elettrificazione della gamma. Le tre aree di macrovendita rimangono EMEA, America e APAC, capaci di registrare rispettivamente 2.498, 1.849 e 1.211 immatricolazioni. Se ci focalizziamo sui singoli Paesi, gli Stati Uniti confermano la prima posizione con 1.621 nuove targhe, davanti a Germania, Regno Unito, Giappone, Chinese Mainland, Hong Kong e Macao, Italia.

“Siamo davvero orgogliosi dei risultati ottenuti in questo primo semestre del 2024 – ha dichiarato il CEO di Automobili Lamborghini, Stephan Winkelmann -. Stiamo attraversando una fase chiave, supportata dal più grande investimento nella storia dell’azienda, con l’obiettivo principale di ampliare l’offerta prodotto. Questo processo richiede risorse significative, ma tali sforzi sono essenziali per sostenere la nostra crescita e garantire che Automobili Lamborghini continui a innovare ed essere tra i leader nel settore delle supersportive di lusso”.

Paolo Poma, Managing Director & CFO della compagnia, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di aver nuovamente consolidato il nostro percorso di crescita. Il trend positivo ed il solido portafoglio ordini rafforzano la confidenza di poter confermare, anche in un anno caratterizzato dalla transizione all’ibrido, la crescita sulle principali metriche finanziarie e di business, in linea con il nostro posizionamento nel segmento del lusso”.