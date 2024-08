Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: Lamborghini Lamborghini Revuelto Opera Unica: 475 ore di verniciatura artigianale

Chi dice che le supercar e le hypercar non siano delle opere d’arte si sbaglia. Il design di queste vetture è frutto di ore e ore di lavoro nei centri stile che cercando di interpretare quelle che dovranno essere delle linee senza tempo destinate ad entrare nella storia dell’automobilismo. Tuttavia oltre al design ci sono casi in cui una hypercar diventa una vera e propria opera d’arte grazie alla personalizzazione unica, e l’esempio perfetto è quello fornito dalla Lamborghini Revuelto svelata al pubblico in Sardegna.

Un’opera d’arte che ha richiesto 475 ore di lavoro

L’occasione per presentare ai selezionatissimi ospiti e alla stampa la Lamborghini Revuelto Opera Unica è stata una cena esclusiva tenutasi nel lussuoso hotel Cala di Volpe, nel cuore di una delle destinazioni turistiche più famose e spettacolari della Sardegna. Qui Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Lamborghini, ha alzato il velo sulla creazione del reparto di personalizzazione Ad Personam che rende omaggio con i suoi colori agli splendidi paesaggi dell’incantevole isola.

La verniciatura della Lamborghini Revuelto Opera Unica ha richiesto un impegno estremo agli artigiani della Casa di Sant’Agata Bolognese che hanno trattato il corpo vettura come fosse una tela. Sono state tre le tonalità di blu adottate per ricreare il colore unico del mare di Sardegna: il Blu Tawaret, presente sui pannelli anteriori e sul tetto; il Blu Cepheus utilizzato per creare un effetto di dissolvenza e sui pannelli posteriori; il Blu Okeanos utilizzato per creare un effetto di dissolvenza ancora più profondo sul cofano e intorno allo splitter anteriore.

Ovviamente la cura dedicata agli artigiani Lamborghini agli esterni è stata riservata anche all’interno della Hypercar prodotta in Emilia. L’abitacolo già di per sé esclusivo della vettura è stato ulteriormente personalizzato con una selleria realizzata in Blu Delphinus come colore principale dei rivestimenti, messo in risalto dal Blu Amon più chiaro sugli schienali dei sedili, sulle portiere e sulle rifiniture della console centrale, con cuciture e profili bianchi Bianco Leda a contrasto.

Analogamente, i sedili, i pannelli delle porte, il tunnel e la linea del tetto introducono una novità nell’applicazione del ricamo Revuelto: grazie a uno strumento appositamente sviluppato, le cuciture a tre toni in Blu Amon, Blu Chepeus e Bianco Leda, richiamano le tonalità scintillanti delle acque sarde. Questo effetto è ripreso dalla placca Opera Unica in carbonio Blu Mira posizionata sulla parete posteriore dell’abitacolo e dalla copertura del pulsante Start/Stop sulla console centrale.

Per realizzare la Lamborghini Revuelto Opera Unica, oltre ai tempi di produzione standard, sono state necessarie altre 475 ore di lavoro artigianale per fare in modo che i maestri emiliano fossero in grado di creare gli effetti della vernice esterna, mentre per realizzare gli esclusivi interni la finitura a ricamo ha richiesto 85 ore di lavoro solo per produrre il nuovo strumento necessario per l’effetto di cucitura ad acqua dedicato alla Opera Unica.

Una hypercar praticamente su misura

La soddisfazione del Presidente e CEO di Lamborghini, Stephan Winkelmann, è stata immensa: “Una Lamborghini Opera Unica celebra l’innovazione, la creatività e la capacità di declinare l’arte sulle nostre supersportive, che è il cuore del nostro marchio. I nostri clienti possono esplorare varianti di colore, dettagli, materiali diversi, ricami e finiture all’interno e all’esterno con Ad Personam per produrre una Lamborghini che sia veramente personalizzata per loro”.

“Questa Opera Unica porta la nostra creatività un passo avanti, dimostrando tecniche di verniciatura e finiture interne che sono riservate alle creazioni Opera Unica, rendendola un vero e proprio pezzo d’arte unico in quanto riflette il paesaggio marino distintivo e le emozioni di una delle isole più belle d’Italia” ha poi concluso Winkelmann davanti ad un selezionatissimo pubblico estasiato nell’ammirare una vera e propria opera d’arte.

Oltre alla bellezza, però, c’è anche tanta sostanza. La Lamborghini Revuelto, infatti, è la prima hypercar ibrida plug-in della Casa di Sant’Agata. Il motore V12, infatti, è abbonato a tre motori elettrici ed è in grado di erogare una potenza monstre di 1.015 CV scaricata a terra dalla trazione integrale e da un cambio a doppia frizione. La velocità massima della Revuelto è di oltre 350 Km/h, mentre per passare da 0 a 100 Km/h sono sufficienti appena 2,5 secondi. Un’Opera Unica sì, e dannatamente veloce.