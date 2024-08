Lamborghini Revuelto Opera Unica: 475 ore di verniciatura artigianale

Lamborghini ha presentato un’Opera Unica: una Revuelto creata dal reparto di personalizzazione Ad Personam in collaborazione con il Centro Stile Lamborghini, che rende omaggio al blu e ai paesaggi marini caratteristici della Sardegna. La Lamborghini Opera Revuelto è stata presentata in occasione di una cena esclusiva nel lussuoso hotel Cala di Volpe, nel cuore di una delle destinazioni turistiche più famose e spettacolare in Italia.