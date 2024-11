Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ecco la nuova Audi A3 allstreet TFSI e

Audi A3 allstreet TFSI e è la nuova proposta della casa dei quattro anelli che coniuga l’anima avventurosa di un crossover con la tecnologia ibrida plug-in, offrendo un’esperienza di guida versatile e attenta all’ambiente. Ovviamente, non mancano le proverbiali doti che tutti possono attribuire a un’auto dei Quattro Anelli, compreso un look che guarda attentamente al mondo dell’offroad. Questa berlina compatta sa distinguersi tanto in città quanto in una qualche avventura fuori porta. Il risultato è assicurato.

Un design distintivo per un’anima all-terrain

La nuova Audi A3 allstreet TFSI e si distingue per il suo look all-terrain che conferisce un carattere grintoso e dinamico. Le minigonne, gli archi passaruota e le finiture a contrasto sottolineano lo spirito avventuroso. Il single frame ottagonale nero opaco, elemento distintivo del design Audi, è caratterizzato da una griglia a nido d’ape con uno sviluppo verticale più marcato, richiamando i modelli della famiglia Q. L’assetto rialzato di 30 mm, rispetto alle versioni Sportback e Sedan, non solo facilita l’accesso all’abitacolo ma regala anche una posizione di guida dominante, offrendo una visuale più ampia sulla strada.

Efficienza e prestazioni in perfetta sinergia

Il cuore pulsante della nuova nata Audi A3 allstreet TFSI e è il powertrain ibrido plug-in che combina un motore termico 1.5 TFSI evo2 a benzina da 150 CV con un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 116 CV. Questa unione vincente eroga una potenza complessiva di 204 CV e 350 Nm di coppia, garantendo un’esperienza di guida brillante e scattante. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 7,4 secondi e la velocità massima raggiunge i 225 km/h.

La batteria ad alta tensione da 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi) consente di percorrere fino a 138 chilometri WLTP in modalità puramente elettrica. Un’autonomia considerevole che permette di affrontare la maggior parte degli spostamenti quotidiani a zero emissioni.

Tecnologia di ricarica all’avanguardia

L’ultima nata dei Quattro Anelli, la A3 allstreet TFSI e offre diverse opzioni di ricarica per adattarsi alle diverse esigenze. La ricarica in corrente continua (DC) con potenze fino a 50 kW permette di raggiungere l’80% di carica in meno di 30 minuti, ideale per le soste brevi. La ricarica in corrente alternata (AC) con potenze fino a 11 kW consente una ricarica completa in 2,5 ore, perfetta per la ricarica domestica durante la notte.

Passando al lato dinamico, la nuova Audi A3 allstreet TFSI e non rinuncia al piacere di guida tipico delle vetture di questo marchio. La batteria posizionata sotto il pianale, nella zona dei sedili posteriori, contribuisce ad abbassare il baricentro, migliorando la stabilità e la maneggevolezza. La taratura specifica delle sospensioni, ottimizzata per la presenza del sistema ibrido, garantisce un comfort di marcia elevato su qualsiasi tipo di percorso. Lo sterzo progressivo a servoassistenza e demoltiplicazione variabili offre una risposta precisa e diretta, rendendo la guida agile e divertente.

Audi A3 allstreet: disponibilità e futuro della mobilità

Audi A3 allstreet 40 TFSI e arriverà nelle concessionarie italiane nel primo trimestre del 2025. Un modello che rappresenta un passo importante verso una mobilità più sostenibile, senza rinunciare al design, alle prestazioni e al piacere di guida che contraddistinguono il marchio Audi.