A3 Sportback TFSI e: innovazione e performance nella compattezza premium Audi

Già nel 2014, con A3 Sportback e-tron, il marchio dei quattro anelli ha rivoluzionato il mercato presentando la prima compatta premium ibrida plug-in al mondo. Oggi, con una quota di mercato del 38% nel segmento premium, Audi si conferma ai vertici delle vendite di modelli ibridi ricaricabili grazie a una gamma composta da sette veicoli PHEV. Nuova Audi A3 Sportback TFSI e incarna perfettamente questa filosofia, unendo prestazioni, efficienza e una tecnologia all’avanguardia.

Due motorizzazioni per ogni esigenza

La berlina compatta di Ingolstadt è l’unica nel segmento premium a offrire due livelli di potenza: 204 CV nella versione 40 TFSI e e 272 CV nella versione 45 TFSI e. Queste configurazioni derivano da un profondo aggiornamento tecnico, che migliora l’efficienza e le performance complessive.

Il cuore pulsante del sistema plug-in è il motore a benzina 1.5 TFSI evo2, che sostituisce il precedente 1.4 TFSI. Grazie al ciclo Miller, all’iniezione diretta a 350 bar e al rivestimento al plasma delle canne dei cilindri, l’unità termica garantisce una maggiore efficienza e una riduzione degli attriti. A supporto, il motore elettrico sincrono a magneti permanenti (PSM) eroga 116 CV e 330 Nm di coppia, migliorando rispetto ai 109 CV della generazione precedente.

Un balzo tecnologico nella batteria

Una delle principali innovazioni risiede nella nuova batteria agli ioni di litio, con una capacità nominale di 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi), quasi il doppio rispetto al passato. Questo incremento è stato ottenuto senza aumentare significativamente le dimensioni, grazie a una chimica delle celle ottimizzata e a un avanzato schema di raffreddamento. Il risultato è un’autonomia elettrica di 141 chilometri nel ciclo WLTP, più del doppio rispetto alla generazione precedente. Questo valore rappresenta un punto di riferimento nel segmento premium.

Modalità di guida intelligenti

La gestione della trazione è affidata a tre programmi di marcia:

EV : per viaggiare esclusivamente in modalità elettrica.

: per viaggiare esclusivamente in modalità elettrica. Auto Hybrid : per ottimizzare l’interazione tra motore termico ed elettrico.

: per ottimizzare l’interazione tra motore termico ed elettrico. Battery Hold: per preservare la carica della batteria in vista di utilizzi futuri.

Il sistema di recupero dell’energia, mutuato dai modelli full electric di Audi, massimizza l’efficienza sfruttando il motore elettrico come alternatore durante le decelerazioni leggere.

Performance e dinamismo

Le due varianti di nuova A3 Sportback TFSI e offrono prestazioni impressionanti. La versione 45 TFSI e scatta da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi, con una velocità massima di 140 km/h in modalità elettrica. La 40 TFSI e, meno potente ma altrettanto performante, raggiunge i 100 km/h in 7,4 secondi. La ripartizione dei pesi 55:45 tra avantreno e retrotreno, favorita dal posizionamento della batteria sotto i sedili posteriori, assicura un comportamento dinamico bilanciato. Le sospensioni specifiche e lo sterzo progressivo offrono una guida più precisa e reattiva rispetto al passato.

Ricarica veloce e capillare

Per la prima volta su un modello PHEV Audi, A3 Sportback TFSI e supporta la ricarica in corrente continua (DC) fino a 50 kW. Questo consente di portare il livello della batteria dal 10% all’80% in meno di 30 minuti. In alternativa, è possibile ricaricare in corrente alternata (AC) fino a 11 kW, con un ciclo completo di circa 2,5 ore. Grazie al network Audi charging, i clienti possono accedere a oltre 700.000 punti di ricarica in Europa, di cui 52.000 in Italia, con tariffe vantaggiose.

Un ecosistema digitale al servizio del guidatore

Audi ha sviluppato l’e-tron trip planner, un sistema avanzato per la pianificazione dei viaggi in elettrico. Già attivo su modelli come la Q6 e-tron, questo strumento è ora disponibile su tutta la gamma BEV e PHEV. Il sistema calcola le soste necessarie per la ricarica in base all’autonomia residua, aggiornando in tempo reale il percorso in funzione del traffico, della topografia e delle condizioni meteo. Inoltre, privilegia le stazioni HPC per minimizzare i tempi di rifornimento e precondiziona la batteria per garantire le migliori performance di ricarica.

Dotazioni e comfort premium

Audi A3 Sportback TFSI e è disponibile in tre allestimenti principali: Business, Business Advanced e S line edition. Già nella versione base, la dotazione è ricca, includendo il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch, Audi virtual cockpit plus da 10,25”, cruise control adattivo, lane departure warning, climatizzatore automatico e cerchi in lega da 17”.

La variante Business Advanced aggiunge dotazioni come sedili sportivi, supporto lombare elettrico e pacchetto luci d’ambiente Plus. L’allestimento S line edition enfatizza il carattere sportivo con cerchi da 18”, dettagli estetici S line e sedili in tessuto/similpelle.

Equilibrio perfetto formato Audi

Nuova Audi A3 Sportback TFSI e rappresenta un equilibrio perfetto tra sostenibilità, prestazioni e praticità. Grazie alla combinazione di motorizzazioni avanzate, autonomia elettrica di riferimento e un ecosistema digitale innovativo, questa compatta premium si posiziona come una delle opzioni più interessanti nel panorama delle vetture ibride plug-in. Audi dimostra ancora una volta di essere un pioniere nel settore, offrendo un prodotto capace di soddisfare le esigenze di un pubblico esigente e attento sia alle performance sia alla sostenibilità ambientale.