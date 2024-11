Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

La nuova Audi Q5 Sportback si presenta come un’evoluzione della precedente generazione, combinando un design sportivo e muscoloso con un’anima tecnologica e una gamma di motorizzazioni 100% ibride. La vettura arriverà nelle concessionarie italiane entro il primo semestre del 2025, pronta a conquistare gli automobilisti che ricercano stile, prestazioni ed efficienza. Il tutto declinato in una carrozzeria sì SUV, ma coupé.

Linee audaci e temperamento sportivo

Il design di nuova Audi Q5 Sportback è contraddistinto da un’estetica più sportiva rispetto al modello precedente. Il frontale è dominato dall’ampia mascherina (chiamata Single Frame) con struttura tridimensionale a nido d’ape, mentre la linea di cintura ascendente conferisce slancio alla vista laterale. I marcati blister quattro sui passaruota sottolineano la trazione integrale – vero marchio di fabbrica del Brand tedesco -, mentre i montanti posteriori inclinati e il profilo arcuato della coda accentuano il carattere coupé.

Salendo a bordo, l’interno di nuova Audi Q5 Sportback accoglie i passeggeri in un ambiente raffinato e tecnologico. Il “Softwrap“, un rivestimento morbido al tatto, avvolge plancia e pannelli porta, realizzando un effetto “cocoon“: in poche parole un guscio protettivo. Il cuore dell’esperienza digitale è l’Audi Digital Stage, composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici, il display curvo da 14,5 pollici del sistema MMI e lo schermo dedicato al passeggero da 10,9 pollici. L’architettura elettronica E3 1.2, condivisa con altri modelli Audi, garantisce un’elevata velocità di calcolo e la possibilità di aggiornamenti OTA.

Audi Q5 Sportback gamma motorizzazioni

La nuova Audi Q5 Sportback si presenta con una gamma di motorizzazioni 100% ibride. La tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt, basata sul powertrain generator (PTG) e una batteria da 1,7 kWh, supporta il motore termico contribuendo alla trazione e riducendo consumi ed emissioni. La frenata elettroidraulica, derivata dai modelli elettrici e ibridi plug-in Audi, permette di recuperare energia in decelerazione. Successivamente al lancio, la gamma si arricchirà di varianti plug-in in due livelli di potenza.

Al debutto nel listino Audi, invece, saranno disponibili tre motorizzazioni: tutte con tecnologia MHEV plus a 48 Volt e cambio S tronic a 7 rapporti. Il 2.0 TFSI da 204 CV a benzina è offerto con trazione anteriore o integrale quattro ultra, che attiva la trazione posteriore solo quando necessario, mentre il 2.0 TDI da 204 CV a gasolio è disponibile con trazione integrale quattro ultra. Al vertice della gamma si posiziona l’Audi SQ5 Sportback, equipaggiata con un V6 3.0 TFSI da 367 CV.

Tecnologia OLED di seconda generazione

Nuova Audi Q5 Sportback adotta la seconda generazione della tecnologia OLED per i gruppi ottici posteriori, che si trasformano in display in grado di comunicare con l’ambiente circostante tramite l’interazione Car-to-X, avvisando gli altri utenti in caso di pericolo. La nuova luce di proiezione integrata nello spoiler posteriore proietta il fascio degli stop e gli alert sul lunotto, migliorando la visibilità.

Nonostante il design sportivo, nuova Audi Q5 Sportback (che arriva dopo la terza generazione di Q5) offre una capacità di carico di 515 litri (470 litri per Audi SQ5 Sportback) con cinque persone a bordo, espandibile fino a 1.415 litri (1.388 litri per Audi SQ5 Sportback). La vettura può trainare fino a 2.400 kg, garantendo versatilità nell’utilizzo quotidiano. In poche parole, su questo SUV coupé si ha un perfetto bilanciamento fra tecnologia all’avanguardia, stile, dinamica ed efficienza.