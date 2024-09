Fonte: Ufficio Stampa Audi La terza generazione di Audi Q5 è ufficiale

Audi rinnova la sua gamma con l’arrivo di un nuovo modello chiave per le strategie future della Casa dei quattro anelli: debutta oggi ufficialmente la Nuova Audi Q5. Si tratta della terza generazione del SUV di segmento D di Audi che cresce di dimensioni, si rinnova per quanto riguarda motorizzazioni (confermando la scelta di puntare sul diesel), dotazione e tecnologia e va ad ampliare l’offerta del brand tedesco sul mercato globale delle quattro ruote con un modello destinato a diventare uno dei punti di riferimento della gamma.

Ad evidenziare l’importanza del progetto è Gernot Döllner, CEO di AUDI AG, che sottolinea: “Audi Q5 è da oltre 15 anni protagonista del segmento D-SUV. La nuova generazione, caratterizzata da un design marcatamente sportivo, interni radicalmente rinnovati e un’innovativa architettura elettronica, costituisce un ulteriore passo verso l’offerta di un’inedita generazione di auto termiche dotate di motori a combustione altamente efficienti“.

Il nuovo SUV di Audi, quindi, si rinnova completamente: dalla piattaforma al design e fino ad arrivare alla tecnologia a bordo (con accesso anche all’intelligenza artificiale). Il progetto è completamente nuovo ma non abbandona i motori termici, andando invece a introdurre soluzioni pensate per garantire la massima efficienza, in tutti i contesti di utilizzo, sia per le unità benzina che diese.

Più grande e moderno

La nuova generazione di Audi Q5 rappresenta un importante salto in avanti per il SUV della Casa tedesca. Il modello ha una lunghezza massima di 4,717 metri (circa 3,5 cm in più rispetto al modello precedente) con una larghezza di 1,9 metri e un’altezza di 1,651 metri. Il passo, invece, è di 2,82 metri. Alla base del SUV c’è la piattaforma PPC (Premium Platform Combustion) che, per la prima volta, viene utilizzata per la realizzazione di un SUV.

A cambiare è anche il design degli esterni che, seguendo le ultime produzioni della Casa dei quattro anelli, adotta uno stile meno netto, con linee curve e uno stile più sportivo e aggressivo, che conferma la volontà di Audi di realizzare un SUV moderno e che allo stesso tempo riesca a soddisfare le esigenze di sportività e dinamicità dei clienti.

Nella parte frontale ci sono i nuovi Matrix LED con firma luminosa da 15 elementi mentre nella parte posteriore trovano spazio i fari OLED 2.0 con firma luminosa dinamica. All’interno dell’abitacolo, la nuova generazione di Audi Q5 riprende lo stile della recente Audi A5, con cui condivide anche la piattaforma e vari aspetti del comparto tecnico.

Al centro della plancia, in particolare, trova ora spazio un display curvo con tecnologia OLED, suddiviso in due pannelli, uno da 11,9 pollici per la strumentazione di bordo (personalizzabile) e uno da 14,5 pollici per il sistema di infotainment. Come optional, inoltre, è possibile richiedere l’installazione dio un terzo pannello, lato passeggero, con diagonale di 10,9 pollici.

Il sistema di infotainment dell’Audi Q5 si basa su Android Automotive OS, con la possibilità di sfruttare aggiornamenti OTA e di utilizzare l’intelligenza artificiale di ChatGPT, integrata anche nell’assistente vocale. In questo modo, gli utenti potranno interagire direttamente con l’assistente per sfruttare l’intelligenza artificiale generativa e ottenere informazioni precise in merito a svariati argomenti, senza dover distogliere l’attenzione dalla guida.

I motori: il diesel c’è ancora

La nuova generazione del SUV di Audi segue la strada della tradizionale, con motori benzina e diesel elettrificati e una motorizzazione più sportiva, pensata per la clientela alla ricerca di maggiore potenza e una guida più divertente. Per la prima fase di lancio, infatti, la nuova Audi Q5 è attesa sul mercato con due motori quattro cilindri: il benzina 2.0 TFSI da 204 CV e 340 Nm e il diesel 2.0 TDI da 204 CV e 400 Nm.

Entrambe le unità sono dotate di un sistema di elettrificazione Mild Hybrid, con tecnologia MHEV plus a 48 Volt, e sono abbinati alla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Il sistema ibrido comprende il powertrain generator (PTG), solidale alla trasmissione e composto da motore elettrico, elettronica di potenza, sistema di raffreddamento dedicato e attuatore per l’attivazione/disattivazione.

Tale sistema può garantire fino a 24 CV di potenza e 230 Nm di coppia motrice, con la possibilità di recuperare energia in fase di decelerazione. C’è anche una batteria da 1,7 kWh. Il PTG è in grado di gestire alcuni spostamenti del SUV, come in fase di manovra o in presenza di pendenze. Il motore elettrico, nella guida in città e, in particolare, nel traffico integra l’azione del motore termico, contribuendo a garantire maggiore efficienza.

Per il momento, Audi non ha fornito informazioni aggiuntive relative a consumi ed emissioni delle motorizzazioni Mild Hybrid. Il benzina è disponibile sia con trazione anteriore che con trazione integrale quattro ultra. Il diesel, invece, sarà ordinabile, almeno inizialmente, solo con la trazione integrale quattro ultra.

A completare la gamma c’è un sei cilindri ad alte prestazioni: al lancio, infatti, è previsto il debutto anche dell’Audi SQ5 con motore V6 3.0 TFSI da 367 CV e 550 Nm e assetto sportivo di serie (per le altre varianti, invece, è un optional). Audi ha confermato, inoltre, che, in una fase successiva a quella di lancio, arriveranno sul mercato anche varianti plug-in hybrid su cui, per il momento, non sono state diffuse informazioni aggiuntive.

Prezzo e disponibilità

La Nuova Audi Q5 arriverà sul mercato nel corso dei prossimi mesi. Il comunicato ufficiale di Audi Italia conferma che il nuovo SUV sarà nelle concessionarie del nostro Paese entro il primo semestre del 2025. È molto probabile, in ogni caso, che la Casa tedesca scelga di dare priorità inizialmente solo ad alcune varianti del suo SUV, andando a completare la gamma nei mesi successivi il lancio.

Per quanto riguarda il prezzo in Italia della Nuova Audi Q5, per ora, non ci sono conferme ufficiali anche se è già noto il prezzo di lancio in Germania del nuovo SUV, che partirà da 52.300 euro. Il listino italiano (anche per via di un’aliquota IVA più elevata) sarà leggermente superiore rispetto a quello tedesco. In ogni caso, è solo questione di tempo: il nuovo SUV di Audi è molto vicino al debutto sul mercato.