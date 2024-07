La nuova Audi A5 raccoglie il testimone della vecchia Audi A4. Salto in alto per quanto riguarda la qualità, sbarco nelle concessionarie a fine anno

Fonte: Ufficio Stampa Audi Audi A5 e A5 Avant: sbarco nelle concessionarie nel quarto trimestre del 2024

La Audi A5, manda in pensione la vecchia A4 e si concede una gamma che viene offerta con una scelta di motori a combustione molto ampia (anche elettrificati), insieme a un ibrido plug-in TFSI che debutta per la prima volta. I vertici Audi affermano che la A5 va a raccogliere l’eredità di un veicolo che ha rappresentato 30 anni di successi nel segmento delle auto executive, mentre la neonata sarà destinata a una fascia più alta. Intanto, dopo una leggera attesa parte la prevendita di questa creatura che sbarcherà nelle concessionarie italiane nel quarto trimestre di quest’anno.

Un design moderno

La nuova Audi A5, disponibile sia berlina che Avant (non coupé e cabriolet), sceglie uno stile Sportback con il portellone posteriore incernierato sul tetto. Dal punto di vista estetico, il modello di Ingolstadt si mostra con un look all’avanguardia, in linea con la rinnovata gamma del brand. Audi sostiene che il design è frutto di un sapiente dosaggio di sportività e proporzioni di alta gamma.

I nuovi fari sottili con tecnologia OLED (opzionale) e personalizzabile fiancheggiano la griglia a nido d’ape Audi single-frame che definisce l’anteriore con carisma. Le prese d’aria esterne a contrasto si trovano accanto a tutti i radar e i sensori dei vari sistemi di assistenza alla guida nel paraurti inferiore. Al posteriore, l’intelligente tecnologia di illuminazione tratteggia un carattere forte, che la distingue dalla vecchia A4. Un passo in avanti nel segno dell’innovazione.

Infine, le nuove A5 e A5 Avant risultano più lunghe di 67 millimetri, per un totale di 4,82 metri, mentre il passo raggiunge i 2,9 metri (+80 mm). La capacità del bagagliaio della Avant va da un minimo di 476 a un massimo di 1.424 litri, mentre la berlina da 445 a 1.299 litri.

L’abitacolo

Ogni versione di Audi A5 è dotata del display curvo per l’infotainment MMI, con un quadro strumenti Virtual Cockpit da 11,9” e un touchscreen centrale da 14,5”. Come sulla Q6 e-tron, i clienti possono scegliere un head-up display configurabile, oltre a uno schermo più piccolo sul lato del passeggero, che offre a chi siede al volante la possibilità di controllare le impostazioni multimediali, le informazioni o le istruzioni di navigazione. La A5 eredita anche lo “Smart Door Panel” della Q6, che consente di accedere a funzioni quali le impostazioni dei sedili e degli specchietti.

I motori

La nuova Audi A5 nasce sulla Premium Platform Combustion (PPC) e presenta una gamma motorizzazioni ampia con tante unità elettrificate, benzina e diesel. La novità assoluta è l’inedito sistema di elettrificazione mild hybrid plus che adotta un supporto elettrico ai motori termici garantito dall’unità Ptg (Powertrain Generator) da 48 V. Il resto della gamma offre un propulsore benzina 2.0 litri TFSI da 150 CV, con cambio doppia frizione S tronic, declinato anche in versione da 204 CV e abbinabile alla trazione integrale quattro.

Il diesel 2.0 litri TDI ibrido a 48 volt ha 204 CV con 400 Nm di coppia da 1.750 a 3.250 giri/min, controllati dalla trasmissione automatica doppia frizione S tronic e disponibile a due o quattro ruote motrici. Al vertice dell’offerta si colloca la sportiva S5 dotata del V6 TFSI di 3.0 litri con sistema Mhev plus da 367 CV con trazione integrale quattro e differenziale sportivo posteriore. In un secondo momento arriverà anche la RS5 con prestazioni al vertice della categoria.

Il listino prezzi del nuova Audi A5

Audi A5 raggiungerà le concessionarie italiane nel corso del quarto trimestre 2024 con prezzi a partire da 50.150 euro per la berlina, da 52.550 euro per la Avant. Listino, per Audi A5 Avant (2.0) TDI 150 kW (204 CV) S tronic parte da 59.250 euro. Audi S5 è offerta a partire da 83.200 euro per la berlina, 85.600 euro per la Avant.