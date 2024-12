Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Audi Aperti gli ordini per la variante plug-in dell'Audi A3 allstreet

L’Audi A3 allstreet TFSI e si presenta come una proposta unica nel segmento dei crossover compatti premium, combinando un design audace con una tecnologia ibrida plug-in all’avanguardia. Questo modello, in arrivo nelle concessionarie italiane nel primo trimestre del 2025, promette di rivoluzionare l’esperienza di guida urbana, offrendo un connubio di prestazioni, efficienza e stile.

Estetica off-road ma carattere da città

L’A3 allstreet TFSI e si distingue per il suo inconfondibile look all-terrain. Minigonne, archi passaruota e finiture a contrasto contribuiscono a un aspetto robusto, mentre il single frame – la tipica mascherina di Audi – ottagonale con griglia a nido d’ape, più marcato rispetto ai modelli Sportback e Sedan, richiama il design dei SUV Audi. L’assetto rialzato di 30 mm non solo facilita l’accesso all’abitacolo ma offre anche una posizione di guida rialzata, garantendo una migliore visibilità nel traffico cittadino.

Efficienza ibrida al servizio delle prestazioni

Sotto il cofano, l’A3 allstreet TFSI e nasconde un sofisticato powertrain ibrido plug-in. Il motore termico 1.5 TFSI evo2 a benzina da 150 CV, con tecnologia Miller per ridurre consumi ed emissioni, lavora in sinergia con un motore elettrico sincrono a magneti permanenti (PSM) da 116 CV. La batteria ad alta tensione da 25,7 kWh garantisce un’autonomia fino a 138 km in modalità 100% elettrica, ideale per gli spostamenti quotidiani in città.

La potenza di sistema, o potenza combinata, è di 204 CV e la coppia di 350 Nm, cosa che permette all’A3 allstreet TFSI e di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi e di raggiungere una velocità massima di 225 km/h. Il sistema di frenata elettroidraulica recupera energia durante le decelerazioni, contribuendo ulteriormente all’efficienza del veicolo.

L’A3 allstreet TFSI e offre diverse opzioni di ricarica per adattarsi alle esigenze degli automobilisti moderni. La ricarica in corrente continua (DC) con potenze fino a 50 kW consente di raggiungere l’80% di carica in meno di 30 minuti, ideale per le soste brevi. Per una ricarica completa, è possibile utilizzare la corrente alternata (AC) con potenze fino a 11 kW, che richiede circa 2,5 ore.

Audi A3 allstreet TFSI e: tecnologia e comfort ai massimi livelli

L’abitacolo dell’A3 allstreet TFSI e è un concentrato di tecnologia e comfort. La strumentazione digitale Audi virtual cockpit plus da 12,3 pollici offre informazioni chiare e intuitive al guidatore, mentre il sistema di navigazione MMI plus con MMI touch semplifica la gestione dell’infotainment. Non mancano servizi come Audi connect Navigation & Infotainment Plus, smartphone interface, ricarica wireless e app store.

La sicurezza è una priorità per Audi, e l’A3 allstreet TFSI e non fa eccezione. La vettura è dotata di un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida, tra cui l’assistente agli ostacoli e alla svolta, il riconoscimento dei segnali stradali, il lane departure warning con emergency assist e l’airbag centrale.

Un crossover premium per il domani

L’Audi A3 allstreet TFSI e si posiziona come un crossover urbano premium che guarda al futuro. La sua combinazione di design distintivo, tecnologia ibrida avanzata, prestazioni brillanti, dotazioni di comfort e sicurezza di alto livello la rende una scelta ideale per chi cerca un’auto versatile e all’avanguardia, pronta ad affrontare le sfide della mobilità urbana moderna. La gamma A3 si amplia con una variante che sa il fatto suo e che può conquistare una buona schiera di ammiratori, oltre che di clienti. Gli ordini sono aperti e il prezzo parte da 50.900 euro e arriva fino a 55.900 euro chiavi in mano.