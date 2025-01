La multinazionale britannica JCB ha ottenuto l'approvazione per l'utilizzo commerciale in Europa del suo nuovo motore a combustione interna a idrogeno

Fonte: iStock Motore a idrogeno JCB, al via la commercializzazione in Europa.

L’azienda britannica JCB ha ottenuto l’approvazione per l’utilizzo commerciale in Europa del suo innovativo motore a combustione interna a idrogeno: una notizia che può aprire nuovi scenari nel mercato continentale.

JCB, il motore a idrogeno è pronto per la commercializzazione

Undici diverse società hanno rilasciato le licenze necessarie alla commercializzazione del motore a idrogeno di JCB in Europa: potenzialmente si tratta di un passo avanti fondamentale nella transizione energetica per le attrezzature per l’edilizia e l’agricoltura.

JCB, infatti, è una multinazionale britannica che produce attrezzature per la costruzione edilizia, la demolizione e l’agricoltura ed è anche il terzo più grande produttore di macchine agricole in tutto il mondo. Il brand produce 300 diversi tipi di macchinari tra terne, escavatori, trattori e motori diesel. I prodotto di JCB sono venduti in oltre 150 Paesi e i suoi 22 stabilimenti si trovano sparsi tra l’Europa, il Nord America, il Sud America e l’Asia.

L’innovativo propulsore a idrogeno, il primo destinato alle macchine movimento terra con alimentazione a H2, è il frutto di un piano di investimenti da 120 milioni di euro, e di un lavoro che ha visto impegnati 150 ingegneri per oltre tre anni.

La prima nazione ad aver rilasciato la certificazione per l’uso commerciale del motore è stata l’Olanda, seguita poi dal Regno Unito, dalla Germania, dalla Francia, dalla Spagna, dal Belgio, dalla Polonia, dalla Finlandia, dalla Svizzera e dal Liechtenstein. Agli 11 già citati, seguiranno altri Paesi in procinto di rilasciare la certificazione nel corso del 2025, facendo così ampliare la quota di mercato del propulsore.

Quello prodotto da JCB è il primo motore a combustione completamente alimentato a idrogeno: a differenze delle soluzioni elettriche a batteria, sfrutta l’architettura tradizionale dei motori termici, fornendo un’alternativa economicamente sostenibile per i macchinari pesanti.

Fino a questo momento JCB ha già prodotto più di 130 motori a idrogeno a fini sperimentali che a livello attuale sono utilizzati su escavatori, carrelli telescopici Loadall e gruppi elettrogeni. I test sul campo dei propulsori a idrogeni sono in un fase avanzata e come annunciato dalla stessa azienda britannica, stanno procedendo con successo.

Un traguardo importante per i macchinari pesanti

Anthony Bamford, il Presidente di JCB, ha parlato così dopo che l’azienda britannica ha ottenuto l’autorizzazione all’utilizzo commerciale del suo nuovo motore a combustione interna alimentato a idrogeno:

“Questo è un momento molto significativo per JCB – si legge su ‘HydroNews.it’ – iniziare il nuovo anno con la certificazione già approvata in così tanti Paesi europei è un segnale molto promettente per il futuro della tecnologia a combustione a idrogeno. La nostra azienda negli ultimi anni ha dimostrato che il motore a idrogeno costituisce una reale soluzione a zero emissioni per le attrezzature nei settori delle costruzioni e dell’agricoltura”.

Parlando dell’omologazione formale per la commercializzazione dei motori a idrogeno, il numero uno di JCB ha spiegato che “apre la strada alla vendita e all’uso dei motori a idrogeno in tutto il Regno Unito e anche in Europa”. Bamford ha confessato che non poteva “sperare in un inizio d’anno migliore”, dichiarando di essere orgoglioso del “team di ingegneri britannici che hanno lavorato instancabilmente per raggiungere questo traguardo”.