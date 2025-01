Fonte: Ufficio Stampa FIAT Auto 2025: le vetture più attese dell'anno

Il 2025 che è appena cominciato si preannuncia come un anno di grande rinnovamento per il mondo dell’auto. In particolare, per venire incontro alle nuove leggi dell’Europa, che prevedono pesanti sanzioni per quei costruttori che non rispetteranno determinati standard di emissioni per le auto prodotte, diverse Case metteranno mano alla propria gamma.

Qualcosa si è già mosso nel 2024, con alcune presentazioni, ma tanti di questi modelli, per il momento, non hanno ancora visto la luce del sole. I dati inerenti le immatricolazioni in Italia nel 2024 sono stati davvero pessimi e tanti costruttori sono pronti a giurare che il 2025 non vedrà un cambio di tendenza in tal senso. Ci sono alcuni modelli però che per questioni affettive o per altro sono davvero tanto attesi dal pubblico.

Le auto in arrivo nel 2025

Il 2025 si preannuncia come un anno molto innovativo per FIAT, che comincerà a vendere la già presentata nuova Grande Panda. Occhi puntati poi anche sulla Fiat 500 Hybrid, che avrà il compito, tra le altre cose, di provare a rilanciare uno stabilimento storico come Mirafiori, che da tempo si accende ad intermittenza. Novità in vista anche per Alfa Romeo, che toglierà i veli alla nuova Stelvio, completamente riprogettata e in grado, grazie alla piattaforma STLA Large, di essere anche 100% elettrica.

Restando sempre in orbita Stellantis, c’è attesa anche per la nuova Jeep Compass, che dovrebbe fare il suo debutto a settembre 2025. Per il Gruppo PSA, invece, arriveranno le nuove Citroen C3 Aircross e C5 Aircross. Spostandoci un po’ fuori dal perimetro della holding che fa parte di Exor, tra i modelli più attesi in assoluto c’è il nuovo SUV di Dacia, la Bigster, che come sempre promette il massimo dell’efficienza ad un prezzo super contenuto. Un’arma che il marchio rumeno ha saputo ben padroneggiare negli ultimi anni. Mamma Renault, invece, porterà in strada la sua Renault R4 E-Tech.

La più attesa in assoluto

Volendo salire un po’ di fascia, invece, tra i modelli più attesi di questo 2025 c’è sicuramente la nuova Mercedes CLA, che userà l’inedita piattaforma MMA, che può ospitare motori elettrici e ibridi. Spostandoci di qualche km, ma restando in Germania, per la fine dell’anno dovrebbe arrivare anche la nuova Volkswagen T-Roc e le nuove Audi Q3 e Q5. Il Gruppo del marchio di Wolfsburg è davvero molto attivo perché nel 2025 presenterà anche la Skoda Elroq, SUV che porta al debutto il nuovo stile del marchio con scritta Skoda che sostituisce il classico logo e fari orizzontali e sottili che si uniscono nella fascia nera della mascherina.

Spostandoci nel campo delle supersportive, invece, sempre Volkswagen ha l’agenda piena perché a settembre 2025 battezzerà la nuova Porsche 718 che segnerà l’addio della Casa di Stoccarda all’endotermico per abbracciare l’elettrico. A luglio 2025, invece, arriverà la Lamborghini Temerario, che andrà a sostituire la Huracan e avrà un sistema ibrido plug-in basato su un 4.0 V8 biturbo abbinato con tre motori elettrici, capaci in totale di erogare 920 CV. L’auto probabilmente più attesa di questo 2025 però è lei: la Ferrari elettrica. Per il momento aleggia un enorme mistero intorno a quest’auto che ha già diviso gli amanti del Cavallino. Da Maranello promettono un modello che rispetterà i canoni Ferrari. Non si conosce il nome o le sue forme, è stata vista camuffata per strada, sembrava un crossover, ma potrebbe trattarsi anche di una semplice scocca fittizia per provarne le parti meccaniche. Il debutto è previsto per fine 2025 e sembra già preannunciarsi come l’evento motoristico dell’anno.