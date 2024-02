Renault apre gli ordini per nuovo Rafale: allestimenti e prezzi del SUV coupé Full Hybrid simbolo della Renaulution che vuole conquistare il segmento D

Renault apre gli ordini per il nuovo Rafale: allestimenti e prezzi del SUV coupé

Renault apre gli ordini per il SUV coupé che intende conquistare il segmento D: la nuova gamma del Rafale E-Tech Full Hybrid, disponibile in due allestimenti, è uno dei veicoli chiave della Renaulution, il piano strategico presentato dalla Casa francese nel 2021 e rappresenta perfettamente la capacità di Renault di rivolgersi a tutti i tipi di clientela.

Audace, dinamico ed estremamente spazioso, il nuovo Rafale offre un piacere di guida incomparabile e si pone ai massimi livelli del segmento in termini di emissioni di CO2 e autonomia.

Nuovo Rafale: Renault alla conquista del segmento D

Una delle priorità del piano strategico Renaulution di Renault era la riconquista del segmento C, ben avviata grazie ai recenti successi di Arkana, Mégane E-Tech Electric e Austral. Adesso la Casa francese può concentrarsi su un segmento notoriamente arduo da espugnare, quello delle berline di dimensioni medio-grandi, cioè di lunghezza superiore ai 4500 mm.

Il primo asso nella manica di Renault sulla partita del segmento D è stato il lancio del Nuovo Espace, l’ultima generazione di una delle best-seller assolute del marchio. Oggi è il momento di una vettura meno “familiare” e più audace, il nuovo Rafale E-Tech Full Hybrid, SUV coupé sviluppato sulla piattaforma CMF-CD svelato nel giugno del 2023 al Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio a Le Bourget.

Nuovo Renault Rafale è il primo veicolo di serie interamente progettato secondo il nuovo linguaggio stilistico introdotto con l’arrivo di Gilles Vidal a capo del Design Renault, e nasce per essere una “voiture à vivre”. Il design accattivante e il piacere di guida del coupé non tolgono neanche un centimetro di abitabilità al grande SUV Full Hybrid di Renault: nessuno sconto sullo spazio per la testa dei passeggeri dei sedili posteriori e neanche sulla capacità di carico, che si assesta sui 627 litri. Tra le caratteristiche più interessanti del nuovo Rafale, il tetto panoramico Solarbay, che diventa opaco o trasparente su richiesta (anche tramite comando vocale).

Rafale E-Tech: allestimenti e prezzi

Dotato di un ricco equipaggiamento di serie, Rafale E-Tech Full Hybrid propone il motore E-Tech Full Hybrid da 200 CV con trasmissione automatica multimode, ed offre i massimi livelli di autonomia del segmento (fino a 1.100 km). La nuova gamma, per cui Renault ha appena aperto gli ordini, è disponibile in due livelli di allestimento: Techno ed Esprit Alpine.

L’allestimento Techno è dotato di cerchi in lega da 20’’, clima automatico bi-zona, Open Rlink (il sistema multimediale Renault con oltre 50 applicazioni disponibili), fari anteriori LED adapt Vision, gruppi ottici posteriori a LED con effetto “moirage”, Adaptive Cruise Control, Parking camera e sensori di parcheggio.

L’allestimento Esprit Alpine offre invece, oltre al riconoscibile design Esprit Alpine (anche negli interni), pedaliera in alluminio, sedili anteriori riscaldabili, Occupant Safe Exit Warning, Blind Spot Warning e Rear Cross Traffic Alert.

I prezzi di listino del SUV coupé partono da 43.700 euro per la versione Techno e da 48.200 euro per la Esprit Alpine. Entro la fine dell’anno, fa sapere Renault, arriverà anche una versione di Rafale ad alte prestazioni: si chiamerà E-Tech 4×4, avrà un motore da 300 CV e un telaio appositamente ottimizzato.