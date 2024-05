Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Renault La nuova top di gamma della Renault Rafal e E-Tech ha un nuovo motore ricaricabile

Termico ed elettrico non solo possono coesistere, ma anche dare vita a qualcosa di unico. Renault alza il sipario sulla nuova top di gamma della Rafale E-Tech, un’ibrida ricarica da 300 CV, con un’autonomia fino a 100 km in modalità elettrica e 1.000 km in modalità combinata.

In aggiunta, mette a disposizione la trazione integrale, col nuovo modulo elettrico collocato sul retrotreno, affinché nessun terreno, persino il più ostile, incuta timore. Dal resto della gamma si distingue la versione Atelier Alpine, provvista di telaio specifico, sospensioni attive e modalità di guida personalizzabili.

Efficienza da SUV top della categoria

Il savoir faire tecnico della divisione trova piena espressione, per andare incontro alle esigenze di chi, nella guida di tutti i giorni, desidera vivere emozioni degne di un pilota. Le performance elevate non si traducono in consumi elevati, semmai l’esatto opposto. Infatti, l’efficienza è da SUV top di categoria nel firmamento ad alte prestazioni del segmento D.

La new entry del listino Renault è facile da riconoscere anche come design, elegante e sportivo. In esclusiva, Atelier Alpine conferisce una suggestiva tonalità Blu Deepsky Satinato, così da scindere la proposta standard e quella high-performance. Per quanto riguarda i cerchi in lega, i clienti hanno la possibilità di scegliere tra due opzioni, da 20 o da 21 pollici.

Tecnologia vuol dire, innanzitutto, sicurezza. Di conseguenza, gli sviluppatori implementano un’ampia gamma di equipaggiamenti e assistenti alla guida. In base al suo mood di giornata, alle condizioni stradali e al traffico, il conducente ha tre differenti modalità di guida tra cui optare: Comfort, Dynamic e Sport.

Malgrado sia un esemplare ambizioso, lo Sport Utility di matrice francofona vanta un sistema predittivo di calibro eccezionale, volto a ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica. Una delle chicche dell’interpretazione Atelier Alpine sono poi le sospensioni attive intelligenti, prodotto di accurati affinamenti.

Powertrain ibrido con quattro moduli elettrici

Il non plus ultra del piacere al volante lo si raggiunge grazie al powertrain ibrido, basato su un motore termico a 3 cilindri da 1.2 litri con nuovo turbocompressore da 150 CV e 230 Nm di coppia motrice massima. In abbinamento, una coppia di propulsori elettrici principali da 70 CV e 136 CV, più uno secondario da 34 CV. Combinati tra loro, riescono a sprigionare una potenza totale di sistema di 300 CV, tradotti in una velocità massima di 235 km/h e in uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi.

La batteria implementata agli ioni di litio ha una capacità di 22 kWh, per un’autonomia fino a 100 km in modalità completamente elettrica nel ciclo WLTP. Altrimenti, un pieno di benzina e la batteria carica assicurano una percorrenza di 1.000 km. I prezzi della Renault Rafale E-Tech 4×4 300 CV devono ancora essere comunicati: i portavoce vi provvederanno entro la messa in commercio, prevista a partire dal prossimo autunno.

“Rafale è al crocevia tra due famiglie storiche di Renault – ha osservato Grégory Launay, Revenue Leader Renault Rafale -. Eredita, da un lato, tutta la sportività espressa da berline ad alte prestazioni, come le R21 Turbo e Safrane Baccara Biturbo, e, dall’altro, la capacità di innovazione con progetti come le monovolume, i turbo e le motorizzazioni E-Tech Hybrid”.