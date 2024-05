Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Svelato il listino prezzi della Renault R5 E-Tech Electric

Un design accattivante, un’anima elettrica e una tecnologia all’avanguardia: la nuova Renault R5 E-Tech Electric è pronta a conquistare il mercato e a dare una spinta decisiva alla mobilità sostenibile. La transizione ecologica fatica a prendere piede, tanto da spingere diverse compagnie a rallentare i tempi, ma il futuro promette comunque di essere dominato o quasi dalle BEV.

Allo stato attuale, l’unica deroga per il post 2035 è stata concessa dalla Commissione UE agli e-Fuel. E, anche se una fiammella di speranza di un dietrofront sul termico, le proposte a zero emissioni avranno il predominio territoriale. Ne sono convinti anche i progettisti francesi, che rispolverano un nome storico, relativo alla piccola utilitaria campione di vendite negli anni Sessanta.

Stile fedele al modello originale, ma rivisto in chiave moderna

Conforme allo stile del modello originale, la Renault R5 E-Tech Electric, lo rivede in chiave moderna. Linee sinuose e dettagli pop si fondono con delle chicche tecnologiche, come i fari full LED e i cerchi in lega, così da creare un connubio unico tra passato e futuro. Nel bel mezzo si colloca la new entry della gamma Renault, attesa a lungo da fan e addetti ai lavori.

All’interno trova spazio il sistema multimediale OpenR Link di ultima generazione, con schermo a sfioramento da 10,1 pollici di diagonale, compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay. Il sistema offre una serie di funzioni avanzate, tra cui la registrazione connessa, i comandi vocali e gli aggiornamenti over-the-air (OTA), cioè via etere.

Il “cuore pulsante” della Renault R5 E-Tect Electric, elettrico da 150 CV, garantisce prestazioni brillanti e un’autonomia soddisfacente, fino a 410 km nel ciclo WLTP. La batteria da 52 kWh può essere rapidamente caricata in corrente continua, passando dal 15 all’80% in appena 30 minuti. Il propulsore, affidato agli specialista di Ampere, offre uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi.

Allestimenti e il listino prezzi

Ben cinque gli allestimenti in listino: Fine, Evolution, Techno, Iconic Cinq e l’edizione speciale Roland-Garros. Dal 31 maggio apriranno gli ordini delle Techno e Iconic Cinq. Il listino prezzi della Renault 5 E-Tech Electric parte da 32.900 euro per la Techno, incentivi esclusi: in caso di permuta o rottamazione, può scendere fino a 21.900 euro. I titolari di R5 R Pass saranno i primi a potersi assicurare la vettura: contattati dal concessionario, hanno tempo fino al 30 maggio di configurare e ordinare.

Il prezzo include un nuovo caricatore bidirezionale a corrente alternata (AC) da 11 kW, che permette di alimentare gli apparecchi elettrici tramite la batteria dell’auto (V2L, vehicle to load). Successivamente verrà il momento del rifornimento V2G (vehicle to grid), per reimmettere elettricità nella rete e risparmiare sulla carica a domicilio. La dotazione include pure un caricatore in corrente continua per collegarsi alle colonnine: con un picco di 100 kW DC, basta una mezz’ora ad andare dal 15 all’80% di ricarica.

Nel corso del prossimo anno, il portafoglio prodotti crescerà, accogliendo nuove versioni e una batteria da 40 kWh. Riservate a un pubblico con ridotte disponibilità di spesa, assicureranno comunque un’autonomia di 300 kWh, più che sufficienti nella guida di tutti i giorni.