L'inedita Renault Symbioz, C-SUV proposto in un'unica motorizzazione Full Hybrid, è arrivata in listino con un prezzo in linea con le concorrenti

Renault Symbioz è il nome del SUV di medie dimensioni, del segmento C, che si presenta in scena con un aspetto compatto fuori, ma con tanto spazio spazioso e comodità a bordo. Il costruttore francese ha sorpreso tutti quanti con un prodotto inedito che si colloca tra la rinnovata Renault Captur e la più grande Austral. Il suo design è moderno e frizzante, ottimo per una famiglia in espansione che, tuttavia, non rinuncia alla sua dose di stile e tecnologia. Al momento del lancio è presente un’unica motorizzazione: E-Tech Full Hybrid da 145 CV. I prezzi? La Casa francese ha ufficializzato il suo listino, che vedremo più avanti.

Tanto spazio a bordo

La nuova Renault Symbioz inserisce tutti gli stilemi che abbiamo visto sulle ultime nate della Régié, aggiungendo però un barlume di carattere in più, ottimo per dire la propria in un mercato che – adesso – è ultra competitivo e che non fa sconti a nessuno. Dunque l’estetica gioca la sua partita cruciale. Al di là delle linee tanto levigate quanto affilate, delle proporzioni equilibrate, quello che cattura della Symbioz sono le sue dimensioni.

Il suo punto di forza, risiede in quel bagagliaio che si colloca in vetta alla categoria per capacità di carico: 624 litri sfruttando la panchetta scorrevole, usabile quando non ci sono passeggeri posteriori da portare in giro. In versione standard, comunque, fa egregiamente il proprio lavoro: 492 litri. La sua capienza massima tocca quota 1.582 litri abbattendo del tutto la panchetta posteriore. Provvista di cerchi da 18 e 19″, la nuova Renault Symbioz ha una presenza scenica di tutto rispetto.

Le dimensioni:

Lunghezza : 4,41 metri;

: 4,41 metri; Larghezza: 1,79 metri;

Altezza: 1,57 metri;

Passo: 2,63 metri.

Un abitacolo più che moderno

La bella re fresca Renault Symbioz è un modello del tutto inedito nella storia del brand, anche se condivide alcune sezioni dell’abitacolo con altri modelli già presenti in listino, a cominciare dalla rinnovata Renault Clio. La piattaforma, praticamente, è la medesima: l’affermata CMF-B. La plancia offre ancora i tasti fisici essenziali, tornati sulla bocca di tutti negli ultimi tempi (anche grazie ai consigli dei consumatori), per motivi di minore distrazione alla guida. Nel complesso, la Renault Symbioz sfoggia una strumentazione completamente digitale, contraddistinta da un quadro da 10,3” e da un secondo schermo per l’infotainment da 10,2″ posizionato in modo verticale nel cuore della plancia. Il sistema operativo è basato su Android Automotive 12, quindi integra una serie di funzioni e applicazioni by Google tipici degli smartphone di ultima generazione.

Immancabile anche la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, ormai strumenti imprescindibili nella vita di qualunque utente della strada che ha una certa predisposizione al mondo digitale. Impressionante e appariscente è il tetto in vetro panoramico Solarbay, introdotto per la prima volta su Rafale e Scenic elettrica. Quest’ultimo consente di opacizzare il vetro quando serve la protezione dai raggi del sole, tornando trasparente quando invece si desidera una visibilità superiore. In ogni caso, l’effetto è sbalorditivo, per non dire “wow” come suggerisce la stessa Casa transalpina. Insomma, tutto è rigorosamente al suo posto nella nuova Renault Symbioz.

Renault Symbioz, quale motore monta

La nuova e inedita Renault Symbioz viene equipaggiata con un singolo motore E-Tech Full Hybrid, che si muove grazie al supporto di un propulsore elettrico da 36 kW con batteria agli ioni di litio da 1,2 kWh, attivo soprattutto in città, e di un’unità a benzina 4 cilindri da 1,6 litri e 94 CV. La potenza di sistema è quindi di 145 CV. A disposizione c’è anche un generatore da 18 kW, che si occupa del recupero di energia in frenata. Questo operoso motopropulsore offre un eccellente comportamento su strada e un consumo medio, nel ciclo WLTP, di 4,6 litri ogni 100 chilometri. Un risultato coi fiocchi e che rende particolarmente orgogliosa la Casa francese.

Grazie alla modalità E-Save, inoltre, si può conservare carica la batteria (minimo 40%) per utilizzarla poi in zone di traffico limitato o per effettuare un sorpasso. Infine, la trazione è anteriore mentre la trasmissione è affidata a un cambio automatico multimodale che prevede 4 rapporti per il motore a benzina e 2 per l’elettrico che, in combinata, garantiscono una combinazione di 14 abbinamenti. Il piacere di guida è sicuro in ogni frangente, e questo è quanto affermano i tecnici del costruttore francese, che ha una grande esperienza in questo campo, come dimostra la sua storia di auto compatte. Le parole di chi ha puntato su Renault Symbioz Che non fosse un’auto banale o poco attesa, lo si era capito da subito. Renault Symbioz arriva sul mercato con un importante carico di aspettative. Infatti, dopo Arkana, Megane E-Tech Electric, Austral e Scenic E-Tech Electric, la C-SUV completa la gamma dei veicoli compatti, chiudendo il capitolo della “riconquista del segmento C” della “Renaulution”. “Non si è mai vista un’auto che meritasse tanto il suo nome! Symbioz trae il meglio dagli ultimi modelli della gamma Renault, abbinandolo con il DNA delle voiture à vivre: nuovo design Renault, efficiente tecnologia E-Tech Full Hybrid e miglior sistema multimediale del mercato – OpenR Link con Google integrato -, acclamato dai nostri clienti. A ciò si aggiunga il grande bagagliaio, che può arrivare fino a 624 litri, la panchetta posteriore scorrevole ed il tetto in vetro opacizzante Solarbay con comando vocale. Attraente, pratico, compatto, economico e dotato di tecnologie utili, Renault Symbioz è l’alleato perfetto per la vita professionale e personale. Con Renault Symbioz non sarete mai soli!”, ha detto Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault “Il design di Renault Symbioz abbina volumi sensuali e linee dinamiche, trattate con finezza e precisione. Con un profilo ben equilibrato, Symbioz sprigiona forza e tecnicità promettendo, al tempo stesso, grande abitabilità a bordo”, ha dichiarato Gilles Vidal, Direttore Design della Marca Renault.

Il listino prezzi di Renault Symbioz

Renault Symbioz è pronta a entrare nel mercato e a dar battaglia in un segmento affollatissimo. Come abbiamo anticipato, la vettura viene offerta con un singolo motore Full Hybrid, a un prezzo di partenza di 33.500 euro nell’allestimento Techno, il primo della gamma. La Symbyoz può essere declinata in altri due allestimenti più ricchi che sono Espirit Alpine e Iconic. In questi casi, il costo della macchina sarà inevitabilmente superiore.