Renault Symbioz, nuova versione d’ingresso: il futuro elettrico è accessibile

Fonte: Ufficio Stampa Renault Il SUV ha una nuova versione entry level

La Renault Symbioz registra il debutto di una nuova versione “entry level”, la Evolution, che rappresenta un ulteriore passo in avanti del programma di crescita della Casa francese. Questa nuova versione, infatti, abbassa il prezzo di ingresso alla gamma del SUV di Renault che diventa sempre più competitivo e in grado di ritagliarsi il suo spazio sul mercato delle quattro ruote. La nuova versione del C-SUV va ad affiancarsi alle altre varianti della Renault Symbioz.

Un allestimento accessibile

La nuova Renault Symbioz Evolution, che punta a conquistare il ruolo di protagonista sul mercato per chi cerca un SUV perfetto per la famiglia, arriva sul mercato con una buona dotazione di serie, che punta a massimizzare il rapporto qualità/prezzo del SUV di segmento C. Tra gli elementi inclusi troviamo il sistema multimediale open R Link con display touch da 10,4 pollici e possibilità di utilizzare Android Auto e Apple Car Play senza fili.

Ci sono, inoltre, il clima automatico, i cerchi in lega da 17 pollici e il supporto alla ricarica wireless per lo smartphone. La dotazione comprende anche il display da 7 pollici per la strumentazione, i fari full LED, sia anteriori che posteriori, le telecamera di parcheggio, i vetri privacy posteriori, la selleria in tessuto grigio e nero e i sensori di parcheggio posteriori.

C’è anche il freno di stazionamento elettrico con auto hold oltre al pacchetto Active Emergency Brake con frenata di emergenza attiva con sistema di riconoscimento dei pedoni, dei veicoli, degli incroci e dei ciclisti. Il SUV è anche personalizzabile con una serie di optional. Renault, infatti, mette a disposizione alcuni pack oltre a vari elementi aggiuntivi come i cerchi in lega diamantati da 17 pollici.

La dotazione di serie della Nuova Renault Symbioz Evolution prevede la colorazione Rosso Passion ma ci sono altre 6 colorazioni, di cui quattro con un costo extra di 850 euro (Blu Iron, Grigio Cassiopea, Nero Etoilé, Blu Mercure) e altre due con un costo extra di 1.000 euro (Grigio Aviation e Bianco Nacré).

Per quanto riguarda la gamma di motorizzazioni, invece, non ci sono novità. Il SUV continuerà ad essere ordinabile nella versione dotata del motore 1.6 E-Tech, una motorizzazione Full Hybrid in grado di garantire una potenza massima di 145 CV, con la possibilità di percorrere brevi tratti anche in modalità a zero emissioni.

I prezzi

La nuova versione Evolution della Renault Symbioz sarà disponibile nelle concessionarie a partire dal prossimo mese di novembre 2024. La Casa francese ha già ufficializzato il prezzo di partenza: il modello in questione sarà disponibile con un prezzo di 32.000 euro, posizionandosi, quindi, 1.500 euro al di sotto dell’attuale versione entry level della gamma, la Techno. Gli altri allestimenti costano un po’ di più. La versione Espirit Alpine, infatti, ha un prezzo di listino di 35.000 euro mentre la versione Iconic ha un prezzo di 36.500 euro.

In futuro, la gamma del SUV di Renault si arricchirà ulteriormente con l’arrivo di due varianti con motorizzazioni Mild Hybrid che, a parità di allestimento, andranno a posizionarsi al di sotto della versione Full Hybrid. Di conseguenza, il nuovo allestimento Evolution della Renault Symbioz potrebbe presto scendere di prezzo ed essere ordinabile con un listino inferiore ai 30.000 euro, rendendo ancora più competitivo il SUV.