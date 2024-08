Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

La nuova Renault Symbioz: prime consegne a settembre

Renault Symbioz è una vettura che promette di stravolgere il suo segmento, che è quello dei SUV compatti (C-SUV), con una straordinaria versatilità. Il nuovo modello francese si candida a regina dello spazio e desidera prenotare un posto in prima fila fra le scelte di coloro che ricercano un’auto ideale per la famiglia. La Symbioz sembra avere le carte in regole per imporsi in un mercato frenetico e ricco di una concorrenza a dir poco nutrita e spietata.

Misure che esprimono grande versatilità

Nella rinnovata gamma di Renault, la Symbioz si colloca fra la Captur e l’Austral, grazie a queste dimensioni:

4,41 m di lunghezza;

1,79 m di larghezza;

2,64 m di passo.

Tutto ciò le permette di essere una proposta su misura per gli operatori professionali, ma anche per le famiglie, specialmente per quelle che sono avvezze a destreggiarsi nel traffico urbano. Un ambiente, quest’ultimo, dove la telecamera Vision 360° e i sensori di parcheggio anteriori, posteriori e laterali si rivelano essenziali. Anche l’abitacolo si distingue per sellerie rivestite da un tessuto a maglie larghe, mentre la parte superiore della plancia è impreziosita da motivi con un effetto alluminio spazzolato. La parte inferiore, invece, è in TEP con cuciture a vista. In termini di volume di carico, Renault Symbioz è ai vertici della categoria. Grazie alla panchetta posteriore scorrevole fino a 16 cm, il volume di carico può variare a piacere da 492 a 624 litri, raggiungendo 1.582 litri nella configurazione con panchetta posteriore ripiegata. In questo caso, la lunghezza di carico è di 1,68 m.

Renault Symbioz: tanta tecnologia a bordo

L’equipaggiamento della Symbioz possiede un tasso di tecnologia molto alto. Si parte dal tetto in vetro opacizzante Solarbay, passando per il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, il quale vanta un touchscreen verticale da 10,4” di serie su tutte le versioni e un driver display da 10,3”. Il meglio dei tre mondi di Google, Google Maps, Google Assistant ed il catalogo Google Play (con accesso ad oltre 50 App) semplifica la vita a bordo e offre l’esperienza intuitiva di uno smartphone.

Inoltre, Symbioz sfoggia i massimi livelli di sicurezza attiva e passiva ed offre 29 dispositivi di assistenza alla guida, tra cui la frenata di emergenza in retromarcia. Il conducente può contare su ADAS di ultima generazione come l’Active Driver Assist, per una guida autonoma di livello 2, e la Guida ibrida predittiva (con motorizzazione ibrida) per ottimizzare l’efficienza sfruttando al massimo l’energia elettrica lungo il percorso.

L’applicazione del regolamento GSR2 (General Safety Regulation) della normativa europea rende obbligatoria l’attivazione di default di alcuni dispositivi di assistenza alla guida (ADAS) all’avviamento. In questo scenario, il nuovo pulsante My Safety Switch, situato a sinistra del volante, consente al conducente di attivare e disattivare con un gesto le impostazioni preferite per almeno cinque ADAS in contemporanea.

Prime consegne a settembre

Renault Symbioz viene costruita nello stabilimento di Valladolid, in Spagna, ed è disponibile in tre allestimenti: techno, esprit Alpine e iconic. La commercializzazione è cominciata in diversi Paesi europei a partire dal 22 maggio scorso con la motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145 CV, con prime consegne previste a partire da inizio settembre 2024.