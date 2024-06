Fonte: Renault Renault captur E-Tech su strada

La Renault Captur ha rifatto il proprio look. Non è arrivata sul mercato una versione dall’auto francese ma è stato fatto un aggiornamento che le permette di restare al passo con i tempi, nel segno della modernità e dell’attenzione verso le tematiche ambientali. Ma cosa è cambiato nella nuova Renault Captur? Il frontale è stato completamente ridisegnato, è più massiccio e grintoso, i fari sono stati assottigliati diventando tutt’uno con la mascherina. Qualche ritocco alla carrozzeria è stato fatto anche per quel che riguarda la parte laterale, anche se le novità principali da un punto di vista estetico sono quelle che riguardano la parte frontale. Ma oltre alle caratteristiche della carrozzeria, andiamo a ora a scoprire meglio e nel dettaglio la Renault Captur con un focus particolare sulla versione E-Tech Full Hybrid che è senza dubbio la novità più intrigante e con alcune caratteristiche molto interessanti.

Renault Captur: quattro motori disponibili

La Renault Captur è disponibile in quattro motorizzazioni differenti: E-Tech full hybrid, mild hybrid, benzina, gpl. Quattro possibilità di scelta per gli automobilisti interessanti che accontenta un po’ tutti le preferenze ed esigenze. I modelli a benzina e quelli a gol presentano un motore 1.0 turbo a tre cilindri ma incuriosiscono parecchie le due possibili soluzioni ibride.

Se si sceglie di acquistare quest’auto nella versione mild hybrid, il motore che troverete è un 1.3 turbo che rende certamente l’auto più brillante. Nella versione E-tech full hybrid, invece, il motore 1.6 aspirato a benzina da 94 CV lavora insieme a un motore elettrico da 49 CV. Facciamo ora un riepilogo delle caratteristiche dei quattro motori disponibili.

Renault Captur motore TCe 90

Carburante benzina, potenza massima 67 KW 92 CV, cambio manuale.

Renault Captur motore ECO-G 100

Carburante benzina/gpl, potenza massima 74 KW 100 CV, cambio manuale.

Renault Captur motore mild-hybrid 160 EDC

Carburante benzina, potenza massima 116 KW 158 CV, cambio automatico.

Renault Captur motore E Tech full hybrid 145 cv

Carburante benzina più elettrico (full hybrid), potenza massima 105 kW, cambio automatico.

Renault Captur: le versioni disponibili

La Renault Captur è disponibile in tre versioni differenti, anche se non tutte sono compatibili con ogni tipo di motore: la Evolution, la Techno e la Espirit Alpine.

Nella versione Evolution, per esempio, la Renault Capture è disponibile solamente nella versione con il motore a benzina o con quello gpl, non nella versione full hybrid. La versione Techno è l’unica delle tre a essere disponibile per qualsiasi di motore scelto mentre la versione Espirit Alpine è disponibile solamente con motore ibrido e si può scegliere tra quello mild hybrid o quello full hybrid. Non è disponibile nella versione gpl.

La versione Espirit Alpine è quella con un equipaggiamento di serie più completo e può contare su alcuni optional che rendono la guida più piacevole, come il volante riscaldato e i vetri oscurati (quest’ultimo presenti anche nella versione Techno). È chiaro quindi come la versione Espirit Alpine sia stata realizzata pensando alle esigenza degli automobilisti più interessati al mondo dell’ibrido e più attenti alle tematiche ambientali.

Altro aspetto interessante presenti in tutte le versioni è il fatto che la Renault Captur può contare su ben 28 sistemi avanzati di assistenza alla guida che rendono più confortevole l’esperienza al volante ma, cosa tutt’altro che secondaria, rendono anche il viaggio più sicuro.

Renault Captur: le dimensioni

Per quanto riguarda le dimensioni, la Renault Captur si conferma un’auto molto spaziosa, comoda anche per i viaggi più lunghi. La lunghezza è di 4,240 metri, la larghezza di 1,8 metri ed è alta oltre un metro e mezzo. Numeri che confermano il fatto che al suo interno sia molto spaziosa.

E spazioso lo è anche il bagagliaio che ha una capacità di carico di 326 litri ma che può essere aumentata fino a 616 litri semplicemente facendo scorrere in avanti il divano posteriore a tre posti. (lo spazio a disposizione del bagagliaio dipende però dalla versione e dalla motorizzazione scelta). Il divanetto può scorrere fino a 16 centimetri in avanti o indietro. Facciamo ora un riepilogo sulle dimensioni.

Lunghezza Renault Captur: 4,240 metri

Larghezza Renault Captur: 1,800 metri

Altezza Renault Captur: 1,580 metri

Passo Renault Captur: 2,640 metri

Capacità bagagliaio Renault Captur: 326 litri (che possono diventare 616 litri)

Peso Renault Captur: 1.370 kg

Fonte: Renault

Renault Captur: le prestazioni

Passiamo ora alle prestazione. La velocità massima dichiarata dalle Renault Captur che è stata dichiarata dal costruttore è di 170 km/h. Per quanto riguarda l’accelerazione invece, l’auto può passare da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi.

Un aspetto che interessa di sicuro molto gli automobilisti è quello dei consumi: secondo quanto dichiarato dalla casa costruttrice la Renault Captur può percorrere circa 21,3 chilometri con un litro di carburante. Ma il dato che certamente colpisce è un altro: nella versione E-Tech Full Hybrid l’autonomia con un solo pieno di benzina (riserva compresa) è addirittura di mille chilometri.

Renault Captur: i colori e i cerchioni disponibili

La Renault Captur è disponibile è un’ampissima gamma di colori e c’è anche la possibilità di averla bicolore, con il tetto quindi differente dal resto della carrozzeria. In totale le combinazioni possibili sono venti.

Se si sceglie di avere la propria tutta di un unico colore, la scelta è tra il Blu Iron, il Bianco Nacré, il Rosso Passion, il Grigio Aviation, il Grigio Cassiopea (quest’ultimo è più scuro rispetto al precedente) e il Nero Etoilé. Altrimenti è possibile abbinare una vasta gamma di colori, scegliendo se avere il tettuccio Nero Etoilé, Grigio Perla o Grigio Magnete. Il colore di serie per cui non è necessario spendere di più è il Rosso Passion. Anche per quanto riguarda i cerchioni c’è la possibilità di scegliere tra quattro diversi tipi.

Renault Captur: il prezzo

Ma quanto costa la Renault Captur? Il prezzo dipende dalla versione e dalla motorizzazione scelta, oltre che dai vari optional inseriti, ma anche dal colore e dai cerchioni che si installare. Il prezzo di listino della versione Evolution è di 22.550 euro, quello della versione Techno è di 21.500 euro mentre quello della versione Espirit Alpine (la più cara) è di 30.150 euro.

Ora che avete tutte le informazioni a disposizione, non vi resta che andare a vedere di persona la Renault Captur presso qualche rivenditore di automobili.