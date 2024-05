Il superamento a destra è spesso inevitabile in autostrada, specialmente in condizioni di traffico molto intenso dove le corsie si muovono a velocità diverse

Il sorpasso a destra in autostrada genera spesso confusione tra gli automobilisti. Per definizione avviene quando un conducente cambia corsia per superare un veicolo più lento sulla sua destra. Questa manovra è considerata pericolosa ed è vietata dal Codice della Strada ed espone il guidatore a sanzioni che possono variare a seconda delle circostanze dell’infrazione.

Il superamento a destra avviene quando un veicolo procede più velocemente di un altro nella stessa corsia e lo supera senza cambiare corsia. Questa manovra è permessa sulle autostrade, dove spesso le corsie di marcia sono multiple e permettono un flusso di traffico variabile.

La normativa in vigore sul sorpasso a destra

Il sorpasso a destra è proibito in autostrada. Ci sono però alcune eccezioni che permettono questa manovra, ma solo in contesti urbani e cittadini, non sulle autostrade. Secondo l’articolo 148 del Codice della Strada, ci sono due circostanze in cui questa manovra è ammessa:

quando il veicolo davanti ha segnalato l’intenzione di svoltare a sinistra: il comma 7 dell’articolo 148 specifica che il sorpasso può essere effettuato a destra solo se il conducente del veicolo che si intende sorpassare ha chiaramente indicato di voler girare a sinistra o di arrestarsi sulla corsia di sinistra in una strada a senso unico;

sorpasso di tram su carreggiate non riservate: il comma 8 dello stesso articolo stabilisce che i tram, quando non circolano su una sede riservata e la larghezza della carreggiata lo consente, devono essere sorpassati a destra.

Entrambe queste eccezioni non si applicano alle autostrade. Qui non è infatti prevista la possibilità di svoltare o arrestarsi a sinistra e ovviamente non circolano tram. Di conseguenza mentre il sorpasso a destra rimane una manovra non ammessa sulle autostrade, il superamento a destra è permesso. Si verifica quando un veicolo procede più velocemente nella stessa corsia e supera un altro veicolo senza cambiar corsia.

Il sorpasso secondo il Codice della Strada

Il sorpasso è una delle manovre più comuni ma anche tra le più rischiose sulle autostrade, e come tale richiede l’osservanza delle regole per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. La legge offre linee guida chiare su come eseguire questa manovra correttamente per prevenire incidenti.

Prima di avviare la manovra bisogna assicurarsi che la visibilità lungo la strada sia adeguata. Significa che deve essere possibile vedere chiaramente la strada davanti per valutare la distanza e la velocità degli altri veicoli e procedere senza pericoli. Occorre poi assicurarsi che il conducente che si trova nella stessa corsia non abbia segnalato la volontà di effettuare un sorpasso. Può essere indicato tramite l’utilizzo delle frecce.

Prima di sorpassare bisogna controllare che nessun altro conducente nella stessa carreggiata o sulla corsia a sinistra abbia iniziato una manovra di sorpasso. Comprende il controllo degli specchietti retrovisori e, se necessario, l’uso dello specchietto laterale sinistro. Prima di iniziare il sorpasso, il conducente deve assicurarsi che ci sia abbastanza spazio sulla strada per completare la manovra senza costringere altri utenti a rallentare o deviare.

Bisogna cioè considerare la velocità del proprio veicolo rispetto a quella del veicolo che si intende sorpassare e la distanza dei veicoli che sopraggiungono in direzione contraria.

L’importante differenza tra sorpasso e superamento

È dunque fondamentale distinguere tra sorpasso e superamento per garantire la sicurezza su strada. Mentre il sorpasso implica un cambio di corsia per avanzare rispetto a un veicolo che procede nella stessa direzione, il superamento si svolge nella stessa corsia e richiede un’attenzione particolare.

Gli automobilisti devono assicurarsi che il veicolo che stanno superando non stia indicando l’intenzione di spostarsi a destra, per evitare collisioni e mantenere la fluidità del traffico. Nelle autostrade italiane, il sorpasso deve avvenire solo a sinistra. Il superamento a destra si verifica quando un veicolo più veloce supera un altro che procede più lentamente nella stessa corsia, senza deviare dal proprio percorso.

Questa manovra è ammessa non solo in autostrada ma anche in tutte le strade a senso unico di marcia che dispongono di più corsie.

Da dove nasce la questione del sorpasso a destra in autostrada

Nelle autostrade italiane, il sorpasso a destra non solo è vietato ma è il risultato diretto di un’infrazione commessa da un altro conducente. Secondo l’articolo 143, comma 5, del Codice della Strada, i veicoli dovrebbero utilizzare la corsia più a destra disponibile per la marcia ordinaria e riservare la corsia o le corsie di sinistra solo per il sorpasso.

Questo articolo impone che la corsia di sinistra debba essere liberata non appena terminato il sorpasso, evitando così di ostacolare il flusso del traffico più veloce. Di conseguenza, se un veicolo è costretto a superare a destra, il veicolo sulla corsia di sinistra sta violando questa norma rimanendo nella corsia di sorpasso senza effettivamente sorpassare.

Il corretto utilizzo delle corsie non solo facilita una guida più fluida ma aumenta anche la sicurezza stradale riducendo il rischio di incidenti causati da manovre inaspettate. Il rispetto di questa regola del Codice della Strada aiuta a prevenire situazioni in cui il superamento a destra diventa una necessità piuttosto che un’opzione, garantendo così una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

L’infrazione della guida troppo lenta sulla corsia di sinistra può portare a sanzioni e i conducenti sono incoraggiati a mantenere una consapevolezza costante delle loro posizioni relative sulle carreggiate multiple, soprattutto in autostrada dove le velocità sono elevate.

Quali sono le multe per chi trasgredisce le norme

Il sorpasso a destra in autostrada è una manovra regolata dal Codice della Strada che prevede sanzioni per chi viola questa norma. Se l’articolo 148 stabilisce un chiaro divieto di sorpasso a destra, salvo nei casi esplicitamente consentiti, l’articolo 143 impone agli automobilisti di utilizzare la corsia più a destra per la marcia ordinaria, riservando le corsie di sinistra solo per il sorpasso.

In prima battuta è prevista una sanzione amministrativa per il sorpasso a destra non autorizzato varia da 83 a 332 euro. Chi non rispetta i divieti di sorpasso imposti dall’articolo 148 può essere soggetto a una multa ancora più elevata, che va da 167 a 665 euro.

In aggiunta, è prevista la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Nel caso di conducenti neopatentati, la sospensione della patente può estendersi da tre a sei mesi.