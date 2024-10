Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sé questa volta per un regalo di compleanno speciale. Una Ferrari SF90 XX Spyder nera fiammante che si è da poco comprato

Zlatan Ibrahimovic, il nuovo regalo che si è fatto: una Ferrari da paura

Zlatan Ibrahimovic è sempre stato abituato a far parlare di sé, sia in campo che fuori. Il talento svedese ha vestito, in Italia, le maglie di Juventus, Inter e Milan e con tutte e tre ha vinto almeno una volta lo scudetto. Ha poi giocato anche con Ajax, PSG, Malmo, Barcellona, Manchester United e Los Angeles Galaxy. Una carriera davvero stellare la sua, che si è trascinata dietro l’unica macchia di non essere mai riuscito a vincere la Champions League.

Personaggio spesso sopra le righe, si è sempre caratterizzato per la sua enorme sicurezza in sé stesso. Una caratteristica che per lui è stata fondamentale negli anni e che l’ha portato ai vertici del calcio mondiale. Tra le passioni di Ibra però non c’è solo il calcio e come molti sanno, da sempre, trova spazio tra i suoi pensieri anche l’amore per le auto e per un marchio in particolare: la Ferrari.

Non tutti possono avere una Ferrari

Di certo non tutti possono permettersi di comprare una Ferrari. Non è una mera questione di soldi, ma di altro. L’azienda di Maranello, infatti, ha una vera e propria black list di clienti non graditi al Cavallino Rampante. Bisogna capire, infatti, che chi compra una Ferrari, non acquista una semplice auto, ma uno status. L’azienda che un tempo era capitanata dal Drake non si può permettere di far legare il proprio nome a determinati personaggi o addirittura di dare le proprie auto a chi non le rispetti adeguatamente.

Possiamo quindi affermare che Ferrari quasi si scelga i propri clienti. Per acquistare determinate vetture dalla fabbrica di Maranello, infatti, bisogna avere un certo passato di pregio con il Cavallino. Bisogna, infatti, essere già in possesso di altre Ferrari e averle trattate in un certo modo. Questo naturalmente non è un problema di Ibrahimovic, che per il suo 43° compleanno ha deciso di regalarsi un nuovo bolide.

L’ultimo gioiello di Ibra

Pubblicato sui propri social, l’ex attaccante ha mostrato a tutti la sua nuova Ferrari SF90 XX Spider di colore nero con inserto rosso sul cofano. Parliamo di una vettura dalla potenza spaventosa, con oltre 1.000 Cv di potenza. Questa vettura nella fattispecie è stata lanciata lo scorso anno come un ulteriore upgrade della SF90 Stradale. Quest’auto monta un powertrain ibrido con motore V8 biturbo che insieme all’unità elettrica riesce ad erogare una potenza pari a 1.030 Cv e una coppia massima di 770 Nm abbinati alla trazione integrale.

Questa Ferrari riesce a raggiungere una velocità massima di 320 km/h e ha un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2,3 secondi. Naturalmente questo modello non è adatto a tutte le tasche visto che il suo prezzo di listino parte da 850.000 euro. Questo particolare modello è solo l’ultimo di una lunga serie di vetture di Maranello che sono in possesso di Ibrahimovic. Il suo prezioso garage, infatti, annovera: una Monza SP2 nera, una Daytona SP3 bianca, una 812 Competizione e una Purosangue. Naturalmente il parco macchine dell’attuale dirigente del Milan non si racchiude alle sole Ferrari, infatti, è in possesso anche di una Porsche 918 Spyder, una Lamborghini Urus, un’Audi RS 6 e una Maserati Gran Turismo.