Fonte: Ufficio Stampa Renault Renault Clio E-Tech full hybrid: la canzone della pubblicità

Renault Clio, la conosciamo tutti: una vera best seller internazionale, una delle vetture più vendute in assoluto e più iconiche del mercato. In occasione del lancio della nuova generazione, la Casa ha organizzato una diretta streaming esclusiva che è andata in onda in contemporanea in tutte le concessionarie del brand in Italia.

Nel nostro Paese 74 dealer hanno organizzato questo evento speciale di lancio nello stesso istante, i partecipanti ritrovatisi all’interno delle concessionarie sono stati più di 4.000 in tutto. Max Pezzali è stato l’ospite d’onore e protagonista della serata, con una performance musicale esclusiva, uno degli artisti italiani più amati e conosciuti. Ma non è tutto.

Il “tormentone”

Come accade sovente con le pubblicità delle nuove auto, la scelta delle canzoni è cruciale e spesso queste diventano virali, dei veri e propri tormentoni che rimangono nella testa e che canticchiamo per settimane. È quello che sta succedendo proprio ora con il nuovo spot della Renault Clio E-Tech hybrid, in onda in TV da circa metà settembre.

Uno spot in cui la Casa ha voluto chiaramente mettere in primo piano la sua nuova Clio, orgogliosa della sua ultimissima generazione, a fianco di modelli iconici precedenti, come la Clio V6, la Clio Williams, e la Clio III RS Trophy.

Nel breve corto realizzato da Renault vediamo la nuova Clio E-Tech full hybrid viaggiare percorrendo le strade della città di Valencia, in Spagna, sfilando come se fosse una modella, mostrando il meglio di sé e del suo aspetto. La vediamo ovviamente attraversare alcuni dei luoghi più iconici della città, come famosissima Ciudad de las Artes y de las Ciencias.

Il nuovo look della Clio non passa certamente inosservato, anzi, l’auto mostra con orgoglio il suo design moderno e di ultima generazione, accompagnata da flash di fotocamere, modelle vestite con look haute couture. L’auto attira gli sguardi di tutti coloro che la vedono passare.

Ma qual è la canzone dello spot Renault Clio? Per sostenere il concetto di “amore del pubblico per la Clio”, Renault ha scelto come colonna sonora della sua nuova pubblicità una bellissima canzone, che ormai è diventata un tormentone: “Oh l’amour” degli Erasure. Canzone interpretata dal duo synth-pop inglese Erasure, pubblicata nell’aprile del 1986 come loro terzo singolo. Il testo è stato scritto direttamente dai membri degli Erasure – Vince Clarke e Andy Bell – e praticamente è il lamento di una persona che sta vivendo le pene di un amore non corrisposto.

Nuova Renault Clio è già un successo

La nuova generazione di Renault Clio è stata sin da subito apprezzata dalla clientela, e infatti anche i primi risultati commerciali lo confermano. La best seller è stata proposta di recente sul mercato nella sua nuova versione E-Tech, già ordinata da oltre 1.800 persone sin dal momento dell’apertura degli ordini (metà luglio).

La vera novità a listino oggi è l’allestimento Esprit Alpine. Il motore E-Tech full hybrid è la punta di diamante della gamma motori di Nuova Renault Clio, e rappresenta oggi la motorizzazione più venduta con il 37% del mix.

E come sappiamo, la storia della Clio non ha precedenti, come ha sottolineato anche l’AD Renault Italia, Raffaele Fusilli: “Quella con Clio è la più lunga storia d’amore di Renault con i suoi clienti, una storia d’amore che dura ormai da 33 anni. Fa parte di uno dei valori fondanti della Marca: il rispetto e la valorizzazione della nostra eredità. È un classico che, come tutti i classici, non smette mai di emozionare. Ma come tutte le storie d’amore deve rinnovarsi costantemente e noi l’abbiamo reinventata totalmente affinché sappia continuare ad emozionare, come e più di prima!”.