I vantaggi del metano per l’autotrazione

Desideri convertire la tua auto a benzina in autoveicolo a metano? Lazio Gas ha la soluzione che fa per te

Fonte: Getty Images Signature - artist: binabina Auto alimentata a metano

L’utilizzo del metano come carburante per autotrazione sta ottenendo sempre più interesse per i suoi molteplici vantaggi, che vanno dal risparmio economico alla riduzione delle emissioni inquinanti. In un’epoca in cui la sostenibilità ambientale è una priorità, il metano si presenta come una valida alternativa ai combustibili tradizionali.

I vantaggi per gli automobilisti

Dopo un periodo di fluttuazioni dovute a situazioni geopolitiche internazionali, il prezzo del metano per autotrazione è tornato stabilmente ai livelli precedenti. Questo ha portato a un risparmio medio del 68% rispetto alla benzina e al gasolio.

Sebbene il prezzo al distributore possa apparire più alto rispetto al GPL, con il metano venduto a partire da 1,055 euro al kg, è importante considerare che è l’unico carburante venduto al kg, mentre gli altri sono venduti al litro. Ciò significa che con il metano si ha un’erogazione al distributore nettamente più precisa e accurata, garantendo un maggiore controllo sui costi di rifornimento.

Quali altri benefici comporta l’utilizzo del metano?

Oltre al risparmio economico, l’utilizzo del metano comporta anche benefici ambientali significativi. Introdurre il concetto di biometano aggiunge ulteriori vantaggi ecologici, poiché viene prodotto da fonti rinnovabili e può svolgere un ruolo fondamentale nell’economia circolare e nel ciclo del riciclaggio dei rifiuti. In questo contesto, il Circuito Officine Lazio Gas si presenta come un alleato per coloro che desiderano convertire i propri veicoli a benzina in autoveicoli a metano. Con una rete di oltre 40 officine affiliate nel Lazio e nelle regioni circostanti, Lazio Gas offre servizi di installazione, revisione e manutenzione degli impianti di metano per autotrazione.

L’azienda Lazio Gas, attiva nel settore delle trasformazioni delle auto a metano dal 1969, ha ufficialmente costituito il Circuito Officine Lazio Gas nel 2009. L’obiettivo principale del Circuito è quello di fornire il miglior servizio possibile, attraverso la formazione continua degli affiliati e un costante impegno per soddisfare le esigenze dei clienti.

L’utilizzo del metano per autotrazione offre quindi una soluzione vincente per coloro che cercano un’alternativa economica e sostenibile ai tradizionali combustibili fossili. Grazie al supporto del Circuito Officine Lazio Gas, la trasformazione dei veicoli a metano diventa accessibile e conveniente per tutti, contribuendo a un futuro più pulito e rispettoso dell’ambiente. Clicca sul sito web laziogas.it e scopri le promozioni in corso.