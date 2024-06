Gpl e metano sono carburanti alternativi, più economici e meno inquinanti rispetto a benzina e diesel. Ma sono sicuri? Analizzeremo i sistemi di sicurezza delle auto a Gpl e metano, le statistiche sugli incidenti e i vantaggi economici e ambientali che offrono per una mobilità sostenibile.

Cosa sono gpl e metano e come funzionano nelle auto

Il gpl (gas di petrolio liquefatto) e il metano sono due carburanti alternativi sempre più diffusi, grazie al loro ridotto impatto ambientale e ai costi inferiori rispetto a benzina e diesel. Ecco le differenze tra questi due gas e come alimentano le auto:

il gpl è una miscela di idrocarburi , principalmente propano e butano, che si ottiene dalla raffinazione del petrolio o dall'estrazione diretta dai giacimenti di gas naturale. A bordo dei veicoli, questo carburante è conservato allo stato liquido in bombole apposite, solitamente posizionate nel bagagliaio. Durante il funzionamento del motore, il gpl viene prelevato dal serbatoio, vaporizzato e iniettato nei cilindri, dove si mescola con l'aria e brucia per produrre energia;

, principalmente propano e butano, che si ottiene dalla raffinazione del petrolio o dall'estrazione diretta dai giacimenti di gas naturale. A bordo dei veicoli, questo carburante è conservato allo stato liquido in bombole apposite, solitamente posizionate nel bagagliaio. Durante il funzionamento del motore, il gpl viene prelevato dal serbatoio, vaporizzato e iniettato nei cilindri, dove si mescola con l'aria e brucia per produrre energia; il metano, invece, è il principale componente del gas naturale. Per essere utilizzato nelle auto, viene compresso ad alta pressione (circa 200-220 bar) e immagazzinato in bombole di acciaio o composito, spesso posizionate nel sottoscocca per ottimizzare lo spazio. Similmente al gpl, anche il metano viene iniettato nel motore allo stato gassoso, dove si combina con l'aria e brucia per generare la potenza necessaria al movimento del veicolo.

Vantaggi e svantaggi del combustibile

Questi sono i principali vantaggi:

costi : entrambi i carburanti hanno un minor impatto economico rispetto a benzina e diesel;

: entrambi i carburanti hanno un minor impatto economico rispetto a benzina e diesel; emissioni : producono meno emissioni inquinanti rispetto ai carburanti tradizionali;

: producono meno emissioni inquinanti rispetto ai carburanti tradizionali; disponibilità : la rete distributiva di gpl e metano è in espansione;

: la rete distributiva di gpl e metano è in espansione; prestazioni: le auto alimentate con questa tecnologia offrono prestazioni simili a quelle a benzina, con una coppia motrice elevata e una buona accelerazione.

Questi sono gli svantaggi:

costi di installazione : la conversione dell'auto o l'acquisto di un veicolo già predisposto può essere costoso;

: la conversione dell'auto o l'acquisto di un veicolo già predisposto può essere costoso; spazio : le bombole occupano spazio nel bagagliaio o nel sottoscocca, riducendo la capacità di carico del veicolo;

: le bombole occupano spazio nel bagagliaio o nel sottoscocca, riducendo la capacità di carico del veicolo; autonomia: l'autonomia a gas è generalmente inferiore rispetto a quella a benzina, richiedendo rifornimenti più frequenti, soprattutto nei lunghi viaggi.

GPL o metano: quale scegliere e quali sono i costi di installazione?

La scelta dipende dalle esigenze individuali e dall'utilizzo del veicolo. Il gpl è generalmente più diffuso e offre una rete di rifornimento più capillare, con circa 3.800 distributori in Italia. Il metano, invece, conta circa 1.500 stazioni di servizio, ma può essere più conveniente in termini di costi del carburante, soprattutto per chi percorre molti chilometri.

Il costo dell'installazione varia a seconda del modello dell'auto, del tipo di impianto e dell'officina scelta. In media, si può prevedere una spesa tra i 1.500 e i 2.500 euro.

I sistemi di sicurezza delle auto a gpl e metano

Le vetture sono progettate con standard di sicurezza elevati, paragonabili se non superiori a quelli delle auto tradizionali. Le normative europee e internazionali impongono rigidi criteri per la costruzione e l'utilizzo di questi veicoli, e i costruttori si impegnano costantemente per sviluppare tecnologie all'avanguardia che garantiscano la massima protezione in caso di incidente, malfunzionamento o incendio.

Dispositivi di protezione

Secondo le normative vigenti, tra i dispositivi di sicurezza più importanti troviamo:

valvole di sicurezza : progettate per chiudere automaticamente il flusso del gas in caso di eccessiva pressione all'interno della bombola, prevenendo potenziali rischi di rottura o perdite;

: progettate per chiudere automaticamente il flusso del gas in caso di eccessiva pressione all'interno della bombola, prevenendo potenziali rischi di rottura o perdite; elettrovalvole : interrompono l'erogazione del gas quando il motore è spento o in caso di incidente, garantendo che il carburante non raggiunga il motore in situazioni di pericolo;

: interrompono l'erogazione del gas quando il motore è spento o in caso di incidente, garantendo che il carburante non raggiunga il motore in situazioni di pericolo; valvole fusibili : in caso di incendio, queste valvole consentono la fuoriuscita controllata del gas, evitando un accumulo di pressione che potrebbe portare a un'esplosione;

: in caso di incendio, queste valvole consentono la fuoriuscita controllata del gas, evitando un accumulo di pressione che potrebbe portare a un'esplosione; la "multivalvola": un componente fondamentale che integra diverse funzioni di sicurezza, tra cui la chiusura automatica in caso di perdita di gas, l'indicatore di livello del carburante e il dispositivo di rifornimento.

Test e collaudi

I serbatoi di gpl e metano sono sottoposti a rigorosi test di resistenza, inclusi collaudi a pressioni molto superiori a quelle di normale utilizzo (300 bar per il metano, contro i 200-220 bar di utilizzo normale, mentre 450 bar per le prove di tenuta del gpl). Le bombole sono progettate secondo il concetto "leak before burst" (LBB), per rilasciare il gas gradualmente attraverso una perdita, anziché esplodere improvvisamente. Questo aumenta la sicurezza in caso di incidente o danneggiamento della bombola.

Normative e collaudi: garanzie di sicurezza per le auto a gas e metano

La sicurezza delle auto è garantita da una serie di normative e rigorosi collaudi che ne regolamentano ogni aspetto, dalla progettazione alla manutenzione. I serbatoi, ad esempio, sono costruite con materiali resistenti e sottoposte a severi test di sicurezza per garantire la massima affidabilità.

Normative europee e italiane

L'Italia, come membro dell'Unione Europea, aderisce alle normative europee in materia di sicurezza dei veicoli a gas. Le principali normative che disciplinano la materia sono:

regolamento ECE/ONU R67-01 per il gpl : stabilisce i requisiti di omologazione dei veicoli a GPL, inclusi i componenti dell'impianto, le prove di sicurezza e le procedure di collaudo;

: stabilisce i requisiti di omologazione dei veicoli a GPL, inclusi i componenti dell'impianto, le prove di sicurezza e le procedure di collaudo; regolamento ECE/ONU R110 per il metano: definisce gli standard di sicurezza per i veicoli alimentati a metano, compresi i requisiti per le bombole, i sistemi di alimentazione e i dispositivi di sicurezza.

A livello nazionale, il decreto ministeriale ha recepito e integrato le normative europee, stabilendo ulteriori disposizioni specifiche per l'italia.

Crash test e prove di resistenza

Per garantire la sicurezza in caso di incidente, le auto con carburanti alternativi devono superare rigorosi crash test, che simulano impatti frontali, laterali e posteriori. Questi test verificano la tenuta degli impianti e la capacità delle bombole di resistere a forti sollecitazioni meccaniche.

Manutenzione e controlli periodici

La manutenzione regolare è un pilastro fondamentale per garantire la sicurezza delle auto a gpl e metano. I controlli periodici effettuati da officine specializzate e il rispetto delle cadenze per la sostituzione e il collaudo delle bombole sono cruciali per prevenire incidenti e assicurare il corretto funzionamento dell'impianto. La negligenza nella manutenzione può comportare un aumento del rischio di perdite di gas, malfunzionamenti e, in casi estremi, incidenti. Per le bombole a gpl, è prevista la sostituzione ogni 10 anni oltre al collaudo per verificarne l'integrità e la sicurezza. Per le bombole a metano, la normativa prevede una revisione o sostituzione ogni 6 anni, ma è comunque consigliabile effettuare controlli periodici per garantire il corretto funzionamento dell'impianto.

Incidenti e statistiche: cosa dicono i numeri sulla sicurezza di gpl e metano

Sebbene la popolarità di auto sia in aumento sulle strade italiane, gli incidenti gravi che coinvolgono questi veicoli sono eventi rari. Dati recenti del ministero delle infrastrutture e dei trasporti indicano che nel 2023 le auto a gpl e metano costituivano il 10,2% del parco veicoli circolante, ma la percentuale di incidenti gravi che le riguardano è notevolmente inferiore rispetto alle controparti a benzina e diesel.

confronto con le auto tradizionali

Studi autorevoli condotti da enti come l'ACI (Automobile Club d'Italia) dimostrano che il rischio di incendio o esplosione per un'auto alimentata con questo combustibile è inferiore a quello di un'auto a benzina. Questa maggiore sicurezza è attribuibile principalmente alla presenza di avanzati sistemi di sicurezza e ai rigorosi controlli a cui sono sottoposte le bombole e gli impianti di alimentazione di questi veicoli.

Parcheggio e limitazioni: dove posteggiare?

Uno degli aspetti che spesso genera dubbi tra gli automobilisti riguarda il parcheggio, soprattutto nei garage sotterranei. La normativa italiana, aggiornata nel 2002, consente il parcheggio di auto a gpl fino al primo piano interrato, a patto che l'impianto sia conforme al regolamento ECE/ONU 67-01. Per le auto a metano, invece, non ci sono limitazioni di parcheggio nei piani interrati, grazie alla minore densità del gas rispetto all'aria, che ne favorisce la dispersione in caso di perdite.

Vantaggi ambientali ed economici: perché scegliere un'auto a gpl o metano

Scegliere queste auto non significa solo risparmiare, ma anche contribuire attivamente alla salvaguardia dell'ambiente. Questi carburanti alternativi offrono infatti una serie di benefici sia per il fattore economico ma anche per il pianeta.

Riduzione delle emissioni inquinanti

Queste tipologie di auto producono meno emissioni nocive rispetto alle auto a benzina e diesel. In particolare, il metano vanta una riduzione di circa il 25% delle emissioni di CO2 rispetto alla benzina, mentre il gpl si attesta intorno al 15%. Riducendo le emissioni di ossidi di azoto (NOx), particolato (PM10) e altri inquinanti, questi carburanti contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria e a mitigare l'impatto ambientale del settore dei trasporti.

Risparmio economico

Uno dei principali vantaggi è il risparmio economico. Il costo del carburante è notevolmente inferiore rispetto ai concorrenti, consentendo di percorrere più chilometri con lo stesso budget. Nonostante i costi iniziali di conversione o acquisto di un veicolo predisposto, il risparmio nel lungo termine può essere considerevole, con una riduzione dei costi del carburante fino al 40-50% rispetto alla benzina.

Incentivi e agevolazioni

Per incentivare la diffusione di veicoli a basso impatto ambientale, lo Stato e alcune regioni offrono incentivi e agevolazioni per l'acquisto di auto con carburanti alternativi. Questi incentivi possono includere bonus sull'acquisto, esenzione o riduzione del bollo auto e agevolazioni sull'assicurazione. Ci sono ulteriori vantaggi fiscali e agevolazioni. Ad esempio, in molte città italiane è possibile accedere alle ZTL (zone a traffico limitato) e beneficiare di tariffe agevolate per i parcheggi. Inoltre, alcune aziende offrono sconti e agevolazioni per i dipendenti che utilizzano auto a basso impatto ambientale.

Il futuro della mobilità a gas: innovazioni e prospettive

L'industria automobilistica è in costante evoluzione, e il settore delle auto a gpl e metano non fa eccezione. Nuove tecnologie promettenti si affacciano all'orizzonte, aprendo scenari interessanti per il futuro della mobilità a gas.

Nuove tecnologie

La ricerca nel settore delle auto è in fermento, con l'obiettivo di migliorare ulteriormente l'efficienza, la sicurezza e le prestazioni di questi veicoli. Tra le innovazioni più promettenti troviamo: