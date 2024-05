Auto GPL nel 2024: vantaggi, costo bollo e le più vendute

Fonte: iStock Le auto a GPL sono ancora molto amate in Italia: i modelli più validi da acquistare

Auto ad alimentazione GPL e 2024: con quella elettrica che sta prendendo sempre più spazio nel settore dei brand automotive, questo abbinamento può suonare come un controsenso. Tuttavia, anche quest’anno le vendite dei veicoli alimentati a GPL ricoprono una grande fetta del mercato italiano.

Si stima, infatti, che solo nei primi due mesi del 2024, gli italiani abbiano acquistato il 10,2% di auto GPL, una percentuale rimasta stabile nei mesi successivi. Vediamo insieme quali sono le auto nuove e usate più acquistate, il costo del bollo nel 2024 e i conseguenti pro e contro del GPL.

Auto alimentate a GPL: vantaggi e svantaggi

Considerando incentivi e risparmi per chi acquista un’auto elettrica, conviene ancora acquistare un modello alimentato a GPL? Secondo gli italiani, sì. Specialmente nel segmento che include i SUV. Come in ogni cosa, tuttavia, prima di apprestarsi a un acquisto, è importante essere consapevoli dei vantaggi e degli svantaggi.

Vantaggi

Vediamo quali sono i vantaggi legati a questo tipo di alimentazione:

emissioni minori . Il GPL non emette alcune sostanze, come benzene, piombo e zolfo, e di conseguenza inquina di meno. Non solo: anche le emissioni di CO2 sono più basse rispetto a benzina e gasolio – approssimativamente del 15% – e, se il modello scelto lo consente, si può accedere agli incentivi auto;

. Il GPL non emette alcune sostanze, come benzene, piombo e zolfo, e di conseguenza inquina di meno. Non solo: anche le emissioni di CO2 sono più basse rispetto a benzina e gasolio – approssimativamente del 15% – e, se il modello scelto lo consente, si può accedere agli incentivi auto; conversione: una sfida possibile . Se si è in possesso o si acquista un modello piuttosto datato, è possibile convertirlo in una versione più moderna grazie agli incentivi statali;

. Se si è in possesso o si acquista un modello piuttosto datato, è possibile convertirlo in una versione più moderna grazie agli incentivi statali; risparmio sul prezzo del GPL. Rispetto a benzina e diesel, il prezzo del GPL al litro è decisamente inferiore, costando meno della metà di entrambi. Un litro di GPL oggi costa circa 0,723 euro a litro contro 1,81 del gasolio e 1,85 della benzina.

Svantaggi

Le auto a GPL presentano anche – oltre ai punti di forza – degli svantaggi:

manutenzione necessaria . Il proprietario deve provvedere alla sostituzione del serbatoio del GPL ogni dieci anni. Questa manovra può costare sino a 500 euro, senza contare il costo delle diverse imposte di bollo;

. Il proprietario deve provvedere alla sostituzione del serbatoio del GPL ogni dieci anni. Questa manovra può costare sino a 500 euro, senza contare il costo delle diverse imposte di bollo; parcheggio limitato . Se guidate un’auto che non si adegui alla norma ECE/ONU R67-01, non potrete accedere ai parcheggi sotterranei e ad alcuni parcheggi condominiali;

. Se guidate un’auto che non si adegui alla norma ECE/ONU R67-01, non potrete accedere ai parcheggi sotterranei e ad alcuni parcheggi condominiali; bagagliaio meno spazioso. Il bagagliaio di un’auto a GPL è dotato di meno spazio, poiché la bombola va sistemata sotto il vano di carico;

Il bagagliaio di un’auto a GPL è dotato di meno spazio, poiché la bombola va sistemata sotto il vano di carico; consumi maggiori. Il GPL produce meno calore rispetto alla benzina e serve più carburante per percorrere la stessa distanza.

Costo bollo 2024

Il costo del bollo è un altro fattore da considerare se si possiede o si desidera acquistare un veicolo alimentato a GPL. Per calcolare l’importo preciso delle vetture con alimentazione esclusiva o doppia, che sia a gas metano, a idrogeno o a GPL, non serve la tipologia di “Euro” di appartenenza. Le tariffe sono invariate dal 2006, se non si applicano agevolazioni previste dalle Regioni.

Il costo è quello relativo alle normative Euro 4, Euro 5, Euro 6 e non va applicata la sovrattassa oltre i 100 KW o 136 cavalli. Questo vale sia per i veicoli omologati dal costruttore con queste caratteristiche sia per quelli su cui il sistema di doppia alimentazione sia stato applicato dopo l’immatricolazione, a decorrere dalla periodicità successiva alla variazione della stessa alimentazione.

Le migliori auto GPL del 2024

Abbiamo detto che la scelta del modello di auto alimentata a GPL è vasta e orientarsi non è sempre facile. Abbiamo stilato una lista dei modelli migliori.

Dacia Duster

Dacia è uno dei brand migliori per acquistare auto alimentate a GPL, una variante sempre presente fra i vari modelli. Questo, in particolare, è sicuramente il modello più noto e offre l’aggiornamento dell’anno passato. Un’auto spaziosa, dall’estetica accattivante, comoda ed economica, la Duster può essere comprata con gli incentivi a partire da 16.500 euro. I consumi sono ottimi, pari a 7,8 litri per 100 km con emissioni di 126 g/km e un motore da 16.4 cilindri aspirato perfetto per l’uso urbano. La versione GPL è disponibile solo con la trazione anteriore e costa solo 500 euro in più della sua versione a benzina.